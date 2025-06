Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"33f8b33c-345e-40f6-8b2e-c8db7bf3ccdb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pár tized százalékkal, de mégis csökkent havi alapon a lakbér. A fővárosban átlagosan 260 ezer forintot kellett fizetni egy kiadó lakásért, de 200 ezer alatti kerületek is vannak. A vidéki városok közül Debrecenben volt a legdrágább a lakásbérlés májusban.","shortLead":"Pár tized százalékkal, de mégis csökkent havi alapon a lakbér. A fővárosban átlagosan 260 ezer forintot kellett fizetni...","id":"20250612_ingatlan-budapesti-alberleti-dijak-csokkenese-berlakas-ingatlancom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f8b33c-345e-40f6-8b2e-c8db7bf3ccdb.jpg","index":0,"item":"a1fb1a73-be83-42c8-a36c-ee331d3eafb5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-budapesti-alberleti-dijak-csokkenese-berlakas-ingatlancom","timestamp":"2025. június. 12. 12:20","title":"Tíz éve nem volt ilyen május: olcsóbb lett a pesti albérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75c762b-16e7-409c-b0b6-272d8a65ca78","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Természetesen nem csak a gyalogosoknak lenne jó, hanem az oldalról érkező autók is több információt kapnának egymásról. ","shortLead":"Természetesen nem csak a gyalogosoknak lenne jó, hanem az oldalról érkező autók is több információt kapnának egymásról. ","id":"20250611_Zold-feklampa-gyalogosok-latnak-ha-az-autos-fekez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e75c762b-16e7-409c-b0b6-272d8a65ca78.jpg","index":0,"item":"324c8cbc-a6c7-4f12-80cc-444c2648e05c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Zold-feklampa-gyalogosok-latnak-ha-az-autos-fekez","timestamp":"2025. június. 11. 14:50","title":"Zöld féklámpát kaphatna a kocsik eleje, így a gyalogosok látnák, ha az autós fékez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit a késési biztosítás június elsejei bevezetése óta minden más esetben összesen – tudta meg a HVG a MÁV-csoporttól. És ez még csak nem is a nagy vasúti leállás összes extra kiadása.","shortLead":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit...","id":"20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396.jpg","index":0,"item":"c773ed68-21de-4c73-b276-71498fcf993c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 13:19","title":"Sokba került az adófizetőknek a hétvégi MÁV-káosz: csak a kártérítésre elment 18 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7cde8f-75b9-4cc4-92ca-9921634856b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És nem csak a nőknek kell takarniuk magukat, amikor épp nem úsznak a férfiaknak is kötelező viselni valamit a fürdőruhán felül.","shortLead":"És nem csak a nőknek kell takarniuk magukat, amikor épp nem úsznak a férfiaknak is kötelező viselni valamit...","id":"20250611_Sziriaban-kotelezove-tettek-a-strandon-a-burkinit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a7cde8f-75b9-4cc4-92ca-9921634856b3.jpg","index":0,"item":"8af30377-bb8b-40c3-8faa-b0ceb5959152","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_Sziriaban-kotelezove-tettek-a-strandon-a-burkinit","timestamp":"2025. június. 11. 21:29","title":"Szíriában kötelezővé tették a strandon a burkinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78d58a7-42c8-4616-8fa1-35363c72ac6c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Balaton-parton közlekedő buszokat cserélik első körben újabbakra.","shortLead":"A Balaton-parton közlekedő buszokat cserélik első körben újabbakra.","id":"20250613_mav-busz-volan-autobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78d58a7-42c8-4616-8fa1-35363c72ac6c.jpg","index":0,"item":"abc5bc4d-c133-49c6-9f79-52a6f4c2b469","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_mav-busz-volan-autobusz","timestamp":"2025. június. 13. 07:53","title":"Büszkélkedik a MÁV-vezér: a megígért 1000 új buszból 131 már a nyár közepére meglesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter szerint Izrael egyoldalúan lépett fel Iránnal szemben. Donald Trump már csütörtökön arról beszélt a Fehér Házban, hogy „meglehetősen közel” van egy izraeli támadás, amely megakaszthatja az USA és Irán közti nukleáris tárgyalásokat.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter szerint Izrael egyoldalúan lépett fel Iránnal szemben. Donald Trump már csütörtökön arról...","id":"20250613_usa-izrael-iran-tamadas-reakcio-marco-rubio-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"d2add9ab-390e-41b0-9b8d-1d8845c4a96a","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_usa-izrael-iran-tamadas-reakcio-marco-rubio-donald-trump","timestamp":"2025. június. 13. 05:34","title":"Az USA elhatárolódott Izrael Irán elleni támadásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt kápolna, már nyomoz is a NAV.","shortLead":"Hatmilliót kaptak egy kápolna eredeti funkciójának helyreállítására Dombóváron. Kár, hogy az épület soha nem volt...","id":"20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a8f1326-f3ed-4930-9128-5a8715f73365.jpg","index":0,"item":"2b929e7d-e6c2-46e8-8393-1e085b706b42","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_Kapolnafelujitasra-nyertek-penzt-a-fideszes-vallalkozok-de-kiderult-egy-turpissag","timestamp":"2025. június. 12. 07:55","title":"Kápolnafelújításra nyertek pénzt a fideszes vállalkozók, de kiderült egy turpisság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda95c2e-38de-4338-a0a2-dbf34d85dc26","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Tavaszi agytakarítás, nettó ocsmányság, vak és tudatlan politizálás, észbontó élet, világuralomra törő techguruk – Farkas Zoltán ajánlja az e heti HVG-t. ","shortLead":"Tavaszi agytakarítás, nettó ocsmányság, vak és tudatlan politizálás, észbontó élet, világuralomra törő techguruk –...","id":"20250612_Farkas-Zoltan-Tavaszi-agytakaritas-HVG-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cda95c2e-38de-4338-a0a2-dbf34d85dc26.jpg","index":0,"item":"324f1658-3102-4ba5-9d6c-9e3a87e96dc0","keywords":null,"link":"/360/20250612_Farkas-Zoltan-Tavaszi-agytakaritas-HVG-Fulszoveg","timestamp":"2025. június. 12. 08:00","title":"„Béke van még, de végletesen alá van aknázva”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]