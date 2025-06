Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik, egy bizonyos kor elérése után már csökkenni kezd. Egy kutatás ennek okára derített fényt.","shortLead":"A természet érdekes ellentmondása, hogy míg a daganatos megbetegedés kockázata az életkor előrehaladtával növekszik...","id":"20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c065a959-a3ef-4e16-ae1d-1618593a3706.jpg","index":0,"item":"f0657a62-edcd-49fb-be92-048d35163361","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_rak-kockazata-csokken-nagyon-idos-korban","timestamp":"2025. június. 11. 20:03","title":"A rák nagy ellentmondása: miért van az, hogy bizonyos idő után már kevésbé fenyeget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e768d5ec-27d2-413b-8ca1-809595c6ed61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az újságíró arról írt az X-en, hogy Trump világklasszis gyűlölködő.","shortLead":"Az újságíró arról írt az X-en, hogy Trump világklasszis gyűlölködő.","id":"20250611_abc-kirugas-vezeto-riporter-donald-trump-terry-moran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e768d5ec-27d2-413b-8ca1-809595c6ed61.jpg","index":0,"item":"7bbf2e94-ea40-4f4e-8d01-e77169363fab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_abc-kirugas-vezeto-riporter-donald-trump-terry-moran","timestamp":"2025. június. 11. 14:47","title":"Az ABC kirúgta a vezető riporterét, mert az újságíró kritizálta Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b14b098-a3c8-47f6-b9df-c876b8b47c67","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A cég szerint komoly kihívások elé állítja őket az árréstop.","shortLead":"A cég szerint komoly kihívások elé állítja őket az árréstop.","id":"20250612_dm-bolti-dolgozok-oraszam-arrestop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b14b098-a3c8-47f6-b9df-c876b8b47c67.jpg","index":0,"item":"705c093e-3868-4ef4-9750-7171a9499dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_dm-bolti-dolgozok-oraszam-arrestop","timestamp":"2025. június. 12. 18:47","title":"Csökkenti a bolti dolgozók óraszámát a DM az árréstop miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg szerint több mint 100 drón indult meg Iránból az ország felé.","shortLead":"Az izraeli hadsereg szerint több mint 100 drón indult meg Iránból az ország felé.","id":"20250613_iran-izrael-dron-bombazas-legicsapas-tamadas-valaszcsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56.jpg","index":0,"item":"dc104cca-30e3-456a-a3c5-e9c1b58d96ff","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_iran-izrael-dron-bombazas-legicsapas-tamadas-valaszcsapas","timestamp":"2025. június. 13. 07:22","title":"Irán dróntámadással torolná meg az izraeli légicsapásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f3db2c-1ed5-4cc2-9306-b2424eb36093","c_author":"Lengyel Tibor ","category":"itthon","description":"Egy fontos dologról elfeledkeztek a kormányrendelet megalkotásánál.","shortLead":"Egy fontos dologról elfeledkeztek a kormányrendelet megalkotásánál.","id":"20250611_granatrobbanasban-megserult-kormanytisztviselo-hosi-juttatas-kesik-kormanyrendelet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98f3db2c-1ed5-4cc2-9306-b2424eb36093.jpg","index":0,"item":"542bf83e-6c56-4179-abba-35658490311b","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_granatrobbanasban-megserult-kormanytisztviselo-hosi-juttatas-kesik-kormanyrendelet-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 18:49","title":"Megvan, miért késik a gránátrobbanásban megsérült tisztviselőnek járó „hősi juttatás” kihirdetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bfda75-1df1-4253-a5f2-af5b9588696e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Útzárat vontak elé. ","shortLead":"Útzárat vontak elé. ","id":"20250611_Kismotoros-ovist-kellett-uldozni-mert-kikeveredett-a-foutra-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9bfda75-1df1-4253-a5f2-af5b9588696e.jpg","index":0,"item":"461e9345-dc9c-4c94-8767-8a76dd5fabf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Kismotoros-ovist-kellett-uldozni-mert-kikeveredett-a-foutra-video","timestamp":"2025. június. 11. 15:44","title":"Kismotoros ovist kellett üldözni Pécsen, mert kikeveredett a főútra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több utcaszakaszt csak a gyalog és kerékpárral közlekedők vehetnek majd igénybe, bizonyos utcákba csak engedéllyel lehet majd behajtani, valamint több helyen is megváltozik a jelenleg érvényben lévő haladási irány.","shortLead":"Több utcaszakaszt csak a gyalog és kerékpárral közlekedők vehetnek majd igénybe, bizonyos utcákba csak engedéllyel...","id":"20250612_erzsebetvaros-bkk-kozlekedesi-rend-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1096b8e7-f13b-412a-a669-4735b6260f95.jpg","index":0,"item":"eb942f86-9e0d-4b42-b2f6-7a497d1c0201","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_erzsebetvaros-bkk-kozlekedesi-rend-valtozas","timestamp":"2025. június. 12. 17:51","title":"Alaposan felforgatják a közlekedési rendet a nyárra Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3619b17-a590-4081-9688-899096acc9bb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most a spanyol anyanyelvű bevándorlók tapasztalják meg azt, amit korábban a feketék. Ez immár zsarnokság, nagyon hasonlít a zsidók helyzetére 1933-ból – mondja a világhírű osztrák–német író, aki most éppen New Yorkban, a Harlemben él.","shortLead":"Most a spanyol anyanyelvű bevándorlók tapasztalják meg azt, amit korábban a feketék. Ez immár zsarnokság, nagyon...","id":"20250612_daniel-kehlmann-osztrak-nemet-iro-trump-usa-bevandorlok-eroszak-fasizmus-faz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3619b17-a590-4081-9688-899096acc9bb.jpg","index":0,"item":"09735c7c-8f58-4609-9848-f93ac438cb5f","keywords":null,"link":"/360/20250612_daniel-kehlmann-osztrak-nemet-iro-trump-usa-bevandorlok-eroszak-fasizmus-faz","timestamp":"2025. június. 12. 15:15","title":"Daniel Kehlmann író: Már nem túlzás fasizmusnak minősíteni, ami most zajlik az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]