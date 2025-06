Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Rijekában vendégeskedő vízilabda-válogatott az embert próbáló utazás után is 14–11-re legyőzte Horvátországot.","shortLead":"A Rijekában vendégeskedő vízilabda-válogatott az embert próbáló utazás után is 14–11-re legyőzte Horvátországot.","id":"20250613_magyar-ferfi-vizilabda-valogatott-ryanair-horvatorszag-napoly-rijeka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"62dc2062-7682-4409-b498-4a10eb600c88","keywords":null,"link":"/elet/20250613_magyar-ferfi-vizilabda-valogatott-ryanair-horvatorszag-napoly-rijeka","timestamp":"2025. június. 13. 12:07","title":"Ryanairrel utazott volna a férfi vízilabda-válogatott, 14 órás vonatozás és buszozás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986ad60f-8677-43c1-b90a-4226e38f2a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyi ellenzéki képviselők szerint az intézkedéssel kár érte a várost.","shortLead":"Helyi ellenzéki képviselők szerint az intézkedéssel kár érte a várost.","id":"20250612_satoraljaujhely-bortemplom-felujitas-kozpenz-nemeth-szilard-okros-mariann-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986ad60f-8677-43c1-b90a-4226e38f2a50.jpg","index":0,"item":"fb98540e-25a5-41b0-b704-c76e27d851ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_satoraljaujhely-bortemplom-felujitas-kozpenz-nemeth-szilard-okros-mariann-ellenzek","timestamp":"2025. június. 12. 07:48","title":"1,8 milliárd forint közpénzből újították fel, most Németh Szilárd alapítványa rendelkezik a sátoraljaújhelyi Bortemplommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91015b19-9f4b-4bef-a7d1-cc8d58f2af68","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Sokak számára érthetetlen, hogy egy-egy felújított szakasznak miért estek neki újra és újra.","shortLead":"Sokak számára érthetetlen, hogy egy-egy felújított szakasznak miért estek neki újra és újra.","id":"20250613_Nem-vart-muszaki-problemak-miatt-kaosz-Hungaria-koruti-feluljaro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91015b19-9f4b-4bef-a7d1-cc8d58f2af68.jpg","index":0,"item":"32229d8e-f83c-46f5-a445-ae723a6c4da5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_Nem-vart-muszaki-problemak-miatt-kaosz-Hungaria-koruti-feluljaro-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 09:58","title":"Reggeli dugók: nem várt műszaki problémák miatt még egy ideig biztosan káosz lesz a Hungária körúti felüljárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9075674c-2ac8-4096-8b75-4dd99e932e0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fotoszintézis folyamata ihlette meg a Cambridge-i Egyetem kutatóit, akik érdekes megoldást találtak arra, hogyan nyerjék ki a levegőből a szén-dioxidot, és alakítsák hasznos gázokká, miközben nem terhelik tovább a környezetet.","shortLead":"A fotoszintézis folyamata ihlette meg a Cambridge-i Egyetem kutatóit, akik érdekes megoldást találtak arra, hogyan...","id":"20250612_szen-dioxid-kivonasa-hasznos-gazza-alakitas-napenergiaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9075674c-2ac8-4096-8b75-4dd99e932e0f.jpg","index":0,"item":"56186fb5-0605-47f0-b9bb-c97f7c6c5819","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_szen-dioxid-kivonasa-hasznos-gazza-alakitas-napenergiaval","timestamp":"2025. június. 12. 18:03","title":"Szén-dioxidból csinál ingyenes árammal olcsó tüzelőanyagot egy új eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ba7280-8cdc-425d-92e4-b8aec4c69520","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Megvenni, sőt bérelni is csak külön kormányzati engedéllyel lehetne közepestől nagyobb kereskedelmi ingatlanokat. A „plázastop” eredetileg az élelmiszermultik ellen született, de az új szabály az igazi plázákat, sőt az egész kereskedelmiingatlan-piacot nyírná ki. A minisztérium senkivel sem egyeztetett, az érintettek nem értik, mi végre az értelmetlen szigorítás.","shortLead":"Megvenni, sőt bérelni is csak külön kormányzati engedéllyel lehetne közepestől nagyobb kereskedelmi ingatlanokat...","id":"20250612_Lazar-Janos-plazagyilkos-bevasarlokozpont-kiskereskedelem-ingatlan-tiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ba7280-8cdc-425d-92e4-b8aec4c69520.jpg","index":0,"item":"51a8b2b2-8cf8-4479-bda7-166f955082fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Lazar-Janos-plazagyilkos-bevasarlokozpont-kiskereskedelem-ingatlan-tiltas-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 12:00","title":"Lázár János ledobta az atombombát: a kormány a bevásárlóközpontokat is kinyírná a plázastop szigorításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160bc3e7-935b-4037-97b6-41741aa25061","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ország arra kérte állampolgárait, hogy tartózkodjanak a zsidó, illetve izraeli jelképek nyilvános viselésétől.","shortLead":"Az ország arra kérte állampolgárait, hogy tartózkodjanak a zsidó, illetve izraeli jelképek nyilvános viselésétől.","id":"20250613_izrael-nagykovetsegek-iran-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160bc3e7-935b-4037-97b6-41741aa25061.jpg","index":0,"item":"c2505a4d-398b-4ea2-9c64-b56a60c2dcb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-nagykovetsegek-iran-tamadas","timestamp":"2025. június. 13. 15:22","title":"Izrael világszerte bezárja a nagykövetségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3619b17-a590-4081-9688-899096acc9bb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most a spanyol anyanyelvű bevándorlók tapasztalják meg azt, amit korábban a feketék. Ez immár zsarnokság, nagyon hasonlít a zsidók helyzetére 1933-ból – mondja a világhírű osztrák–német író, aki most éppen New Yorkban, a Harlemben él.","shortLead":"Most a spanyol anyanyelvű bevándorlók tapasztalják meg azt, amit korábban a feketék. Ez immár zsarnokság, nagyon...","id":"20250612_daniel-kehlmann-osztrak-nemet-iro-trump-usa-bevandorlok-eroszak-fasizmus-faz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3619b17-a590-4081-9688-899096acc9bb.jpg","index":0,"item":"09735c7c-8f58-4609-9848-f93ac438cb5f","keywords":null,"link":"/360/20250612_daniel-kehlmann-osztrak-nemet-iro-trump-usa-bevandorlok-eroszak-fasizmus-faz","timestamp":"2025. június. 12. 15:15","title":"Daniel Kehlmann író: Már nem túlzás fasizmusnak minősíteni, ami most zajlik az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba79c73-5ad1-437f-8b1a-d0dd47451080","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A légitársaság megerősítette: egyetlen ember élte túl a balesetet.","shortLead":"A légitársaság megerősítette: egyetlen ember élte túl a balesetet.","id":"20250613_A-veszkijaraton-ugrott-ki-a-repulobol-az-Air-India-katasztrofajanak-egyetlen-tuleloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ba79c73-5ad1-437f-8b1a-d0dd47451080.jpg","index":0,"item":"fc4bd275-4044-4458-802b-348d95f59db9","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_A-veszkijaraton-ugrott-ki-a-repulobol-az-Air-India-katasztrofajanak-egyetlen-tuleloje","timestamp":"2025. június. 13. 06:01","title":"A vészkijáraton ugrott ki a repülőből az Air India katasztrófájának egyetlen túlélője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]