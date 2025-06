Facebook-videón jelentkezett be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója, hogy arról számoljon be: új buszokat helyeznek forgalomba. A múlt hétvégi balatoni káosz után ebből a legtöbben arra gondolhatnának, hogy újabb vonatpótlásról van szó, de nem, Hegyi a Volánbusz egyébként is tervezett flottamegújításáról beszélt most.

Lázár János építési és közlekedési miniszter még az év elején ígérte meg, hogy a MÁV-csoporthoz tartozó Volánbusz számára 1000 új autóbuszt vásárolnak 2026 közepéig. A vezérigazgató most arról adott írt, hogy ebből az ezerből az első 131 a terv szerint már a nyáron forgalomba állhat. A szállítás megkezdődött, a terv az, hogy a magyar gyártó a nyár közepéig leszállítja a 131 járművet.

Ezeket a Balaton partján helyezik forgalomba, a most is közlekedő, régebbi buszokat váltják fel az újakra.

Az ezerből még hiányzó 869 buszról Hegyi azt mondta, hogy a rájuk vonatkozó közbeszerzés már zajlik.

Arról nem esett szó, hogy pontosan ki gyárthatja a buszokat – pedig ez azért is fontos, mert Tiborcz István egy érdekeltsége nemrég épp bevásárolta magát egy buszos vállalkozásba.

Miután a hosszú hétvége első napján egy sorompóhiba miatt óriási késések voltak a balatoni fővonalon, a következő napokra a MÁV 300 pótlóbuszt rendelt ki arra az esetre, ha bármi baj lenne. Aztán azok sem tudtak igazán gyorsan haladni, mert az egyébként is hatalmas autós forgalom mellé sikerült épp ekkorra időzíteni az M7-es autópálya felújítását.