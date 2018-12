Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül a mobilokra az operációs rendszer.","shortLead":"Európa több országában is elérhetővé vált a Samsung S9 mobilokon az Android Pie, januárban pedig világszerte felkerül...","id":"20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4389b1-426b-405a-943f-7ad9207e282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f76eba8-fda3-4c6f-a07d-c4a4ea9a08ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_samsung_galaxy_s9_android_pie_one_ui","timestamp":"2018. december. 27. 15:13","title":"Maradt még egy meglepetése a Samsungnak az év végére, és most el is sütötték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid ideig oldalirányba lehetett lapozni a képek között.","shortLead":"A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid...","id":"20181227_instagram_hirfolyam_bongeszes_fentrol_lefele_oldalazva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a958a93-d9f0-48d8-a049-dd2163ad39c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_instagram_hirfolyam_bongeszes_fentrol_lefele_oldalazva","timestamp":"2018. december. 27. 18:33","title":"Az Instagram véletlenül bekapcsolt egy újítást, amire mindenki felhördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik az Otthon melege program, a részleteket februárban jelentik majd be. ","shortLead":"Folytatódik az Otthon melege program, a részleteket februárban jelentik majd be. ","id":"20181228_Konvektorcserere_ad_penzt_jovore_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d25700-8d2f-4350-8944-49ce5765603b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Konvektorcserere_ad_penzt_jovore_a_kormany","timestamp":"2018. december. 28. 11:24","title":"Konvektorcserére ad pénzt jövőre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc6edf4-3595-4cda-8d57-c190fea76963","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha ekkora vagyonnal nem rendelkezett még az első helyezett. Az egykori gázszerelő megelőzte Csányi Sándort.","shortLead":"Soha ekkora vagyonnal nem rendelkezett még az első helyezett. ","id":"20181228_Forbes_Meszaros_Lorinc_a_leggazdagabb_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dc6edf4-3595-4cda-8d57-c190fea76963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76238e3b-a2cf-4d86-987e-1fb0b9053580","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Forbes_Meszaros_Lorinc_a_leggazdagabb_magyar","timestamp":"2018. december. 28. 09:44","title":"Forbes: Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00a0d9a-d1e9-4681-902a-ee1869e7766a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stieg Larsson legendás sorozatát David Lagercrantz folytatta, de ő most bejelentette, hogy nem írja meg a soron következő hetedik részt. ","shortLead":"Stieg Larsson legendás sorozatát David Lagercrantz folytatta, de ő most bejelentette, hogy nem írja meg a soron...","id":"20181228_Nem_lesz_tobb_folytatasa_A_tetovalt_lanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e00a0d9a-d1e9-4681-902a-ee1869e7766a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd50f0bc-e2e3-4525-a8cf-52869f240391","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Nem_lesz_tobb_folytatasa_A_tetovalt_lanynak","timestamp":"2018. december. 28. 12:42","title":"Nem lesz több folytatása A tetovált lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28684233-6ef7-42ca-be03-f318ec43541c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a karácsonyt ünnepelhették idén az Amazonnál, hanem azt is, hogy annyit vásároltak a felhasználók az oldalról, amennyit még soha korábban.","shortLead":"Nemcsak a karácsonyt ünnepelhették idén az Amazonnál, hanem azt is, hogy annyit vásároltak a felhasználók az oldalról...","id":"20181229_amazon_rekordvasarlas_eladasok_2018_karacsony_unnepi_szezon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28684233-6ef7-42ca-be03-f318ec43541c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d049bf3-1bd6-45ad-949d-d0d9c31021e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181229_amazon_rekordvasarlas_eladasok_2018_karacsony_unnepi_szezon","timestamp":"2018. december. 29. 08:03","title":"Jól jött ez a karácsony az Amazonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Koszovó novemberben vetett ki 100 százalékos vámot a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező termékekre, de az intézkedés akkor még nem vonatkozott azokra az árucikkekre, amelyeket a két említett országban, de valamilyen külföldi vállalat állít elő, mostantól az intézkedés ezeket is sújtja.","shortLead":"Koszovó novemberben vetett ki 100 százalékos vámot a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező termékekre, de...","id":"20181228_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_szigoritotta_a_Szerbiara_kivetett_vamot_Koszovo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde2316a-dcd2-4614-ba13-6248b82e6b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4fd98a-5a16-49bc-9953-386231245962","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181228_Tovabb_no_a_balkani_feszultseg_szigoritotta_a_Szerbiara_kivetett_vamot_Koszovo","timestamp":"2018. december. 28. 19:27","title":"Tovább nő a balkáni feszültség, szigorította a Szerbiára kivetett vámot Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit holtan találták, a rendőrség szerint halálát idegenkezűség okozta. ","shortLead":"A férfit holtan találták, a rendőrség szerint halálát idegenkezűség okozta. ","id":"20181228_Otthonaban_olhettek_meg_egy_70_eves_ferfit_Miskolcon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807b9140-c779-4a7d-b62b-86555c8daf78","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Otthonaban_olhettek_meg_egy_70_eves_ferfit_Miskolcon","timestamp":"2018. december. 28. 14:44","title":"Otthonában ölhettek meg egy 70 éves férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]