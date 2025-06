Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Környezete szerint az elnök inkább szomorú, mint dühös a szakítás miatt.","shortLead":"Környezete szerint az elnök inkább szomorú, mint dühös a szakítás miatt.","id":"20250606_Trump-egyelore-telefonon-se-akar-beszelni-Muskkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325.jpg","index":0,"item":"628377fe-2053-4e8c-9fb3-064eaa0fe6e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_Trump-egyelore-telefonon-se-akar-beszelni-Muskkal","timestamp":"2025. június. 06. 20:32","title":"Trump egyelőre telefonon se akar beszélni Muskkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cfaada4-33b3-4180-bc79-2847dc8b293e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EKB újra kamatot vágott, az új irányadó ráta 2 százalék. 