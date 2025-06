Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az újbóli kivizsgálás eredményeképpen történt meg végül a feljelentés.","shortLead":"Az újbóli kivizsgálás eredményeképpen történt meg végül a feljelentés.","id":"20250604_Elsore-atment-a-kifogastalan-eletvitel-ellenorzesen-a-letartoztatott-javitointezeti-igazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"38f79340-b6bd-4829-bc84-5ef93e2a22e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Elsore-atment-a-kifogastalan-eletvitel-ellenorzesen-a-letartoztatott-javitointezeti-igazgato","timestamp":"2025. június. 04. 20:59","title":"Elsőre átment a kifogástalan életvitel ellenőrzésen a letartóztatott javítóintézeti igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bebf455-d600-4b5c-930a-194241a93559","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyar iparral kapcsolatban már annak is örülhetünk, hogy áprilisban „csak” 2,3 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbihoz képest. Márciushoz képest ugyanakkor még nőni is tudott, de ez nem a kormány kedvenc ágazatainak köszönhető, és kérdés, nem csak egyszeri alkalom-e.","shortLead":"A magyar iparral kapcsolatban már annak is örülhetünk, hogy áprilisban „csak” 2,3 százalékkal volt alacsonyabb...","id":"20250606_ipari-termeles-statisztika-ksh-gazdasag-tovabbra-is-lejtmenetben-az-ipar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bebf455-d600-4b5c-930a-194241a93559.jpg","index":0,"item":"e2c72847-fbd0-4d06-8b96-8505512487dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_ipari-termeles-statisztika-ksh-gazdasag-tovabbra-is-lejtmenetben-az-ipar-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 10:24","title":"Végre jött egy minimális jó hír a magyar iparról, de az elemző szerint a jövőkép még mindig csúnyán néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c9dda0-47b2-4271-ae77-4bd183c18c5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szobrot a Nagyszombati kerület ajándékozta a szigetnek abból az apropóból, hogy 250 éve érte el Tajvant a kalandos életű, szlovák származású magyar gróf.","shortLead":"A szobrot a Nagyszombati kerület ajándékozta a szigetnek abból az apropóból, hogy 250 éve érte el Tajvant a kalandos...","id":"20250604_szobor-benyovszky-tajvan-szlovakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c9dda0-47b2-4271-ae77-4bd183c18c5c.jpg","index":0,"item":"828fda5b-c235-472a-97b7-954d1df287eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_szobor-benyovszky-tajvan-szlovakok","timestamp":"2025. június. 04. 17:31","title":"Szobrot állítottak Tajvanon Benyovszky Móricnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618a8c06-5b2c-4b9d-9635-d2607e97afb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az óra jóval diszkrétebb és megbízhatóbb, mint a lábbilincs.","shortLead":"A rendőrség szerint az óra jóval diszkrétebb és megbízhatóbb, mint a lábbilincs.","id":"20250605_Labbilincs-helyett-okosorat-kapnak-a-hazi-orizetben-levok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618a8c06-5b2c-4b9d-9635-d2607e97afb2.jpg","index":0,"item":"fabc3c9b-ce10-46a7-96fb-170ba75df33c","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Labbilincs-helyett-okosorat-kapnak-a-hazi-orizetben-levok","timestamp":"2025. június. 05. 10:41","title":"Lábbilincs helyett okosórát kapnak a házi őrizetesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakosság 9 százalékos inflációt vár egy évre előretekintve, ez a hivatalos előrejelzések több mint duplája. A lakosság megtakarítási kedve nő, a nyugdíjpénztári megtakarítások feltörését sem tervezi a nagy többség.","shortLead":"A lakosság 9 százalékos inflációt vár egy évre előretekintve, ez a hivatalos előrejelzések több mint duplája...","id":"20250605_Hiaba-kuzd-Nagy-Marton-a-lakossag-meg-mindig-borzasztoan-magas-inflaciot-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"354d0905-048f-4924-bda8-5fee7b3f10f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Hiaba-kuzd-Nagy-Marton-a-lakossag-meg-mindig-borzasztoan-magas-inflaciot-var","timestamp":"2025. június. 05. 10:25","title":"Hiába küzd Nagy Márton, a lakosság még mindig borzasztóan magas inflációt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A bányába 4 millió köbméter víz ömlött be a becslések szerint, most műszerekkel figyelik, mi zajlik a mélyben.","shortLead":"A bányába 4 millió köbméter víz ömlött be a becslések szerint, most műszerekkel figyelik, mi zajlik a mélyben.","id":"20250604_szeizmograf-dron-parajdi-sobanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a.jpg","index":0,"item":"9d68a432-ba2a-4227-b670-0529c8a20c0e","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_szeizmograf-dron-parajdi-sobanya","timestamp":"2025. június. 04. 21:32","title":"Szeizmográfokkal és drónokkal figyelik az elöntött parajdi sóbányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Miközben Magyarországon a drogfogyasztók büntetésének fokozása és a kábítószerekről zajló konstruktív társadalmi párbeszéd kormányzati ellehetetlenítése zajlik 2025-ben, addig a csütörtökön Lisszabonban bemutatott 2025-ös EU-drogriport megbízható adatokkal igyekszik a bel- és igazságügyi munka mellett a egészségügyi szempontokat, ártalomcsökkentést, kannabiszlegalizációt sőt, a pszichedelikus kutatásokat is elősegíteni a tagállamokban.","shortLead":"Miközben Magyarországon a drogfogyasztók büntetésének fokozása és a kábítószerekről zajló konstruktív társadalmi...","id":"20250605_drog_kabitoszer_EU-heroin_opium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7878ebe5-53a6-4e26-9b33-e56c4fa7a44b.jpg","index":0,"item":"92e41df4-c353-4901-9a7f-b58507a819ed","keywords":null,"link":"/eurologus/20250605_drog_kabitoszer_EU-heroin_opium","timestamp":"2025. június. 05. 18:56","title":"Kritizálja a magyar drogpolitikát az EU legfrissebb jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5bb973-00f0-4b6b-9fb1-de5bba95a119","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó útja a Boráros térről indult. ","shortLead":"Az utolsó útja a Boráros térről indult. ","id":"20250606_hegyi-zsolt-mav-csoport-hev-szerelveny-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec5bb973-00f0-4b6b-9fb1-de5bba95a119.jpg","index":0,"item":"92a1939d-0854-49b3-be8e-0869c83c6b44","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_hegyi-zsolt-mav-csoport-hev-szerelveny-video","timestamp":"2025. június. 06. 14:17","title":"Nyugdíjba vonult az első olyan HÉV-szerelvény, amely elérte a 60 éves kort – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]