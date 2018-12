Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1524f082-6730-4ce8-8334-8939b0a8f3b4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nagy az elégedetlenség Magyarországon, a túlóratörvény utcára is vitte a fiatalokat, akikre amúgy nem jellemző, hogy nagyon tüntetnének. A fiataloknak fontos a demokrácia, de bizonyos körülmények között hajlandók a demokratikus alapjogokból feladni. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Nagy az elégedetlenség Magyarországon, a túlóratörvény utcára is vitte a fiatalokat, akikre amúgy nem jellemző...","id":"20181216_Most_utcan_a_magyar_fiatalok_de_ettol_meg_nagy_az_apatia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1524f082-6730-4ce8-8334-8939b0a8f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b3edf2-1d56-42b4-8535-c137a5936377","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Most_utcan_a_magyar_fiatalok_de_ettol_meg_nagy_az_apatia","timestamp":"2018. december. 16. 12:30","title":"Most utcán a magyar fiatalok, de ettől még nagy az apátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181216_leechers_paradise_windows_szemelyes_adatok_beallitas_rabszolgatorveny_memek_samsung_4k_laptop_narancsle_demecia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e9c4e5e-96f7-464f-842b-f388ddf192d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db36b8d9-a3b1-4e2e-a7c2-ef4b6209f83a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181216_leechers_paradise_windows_szemelyes_adatok_beallitas_rabszolgatorveny_memek_samsung_4k_laptop_narancsle_demecia","timestamp":"2018. december. 16. 12:00","title":"Ez történt: bezárták a torrentoldalt; beindultak a mémgyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Amióta januárban bevezették a nyelvvizsgadíj-visszatérítést, 30 ezren éltek ezzel a lehetőséggel, a KRESZ-tanfolyam díját pedig tízezren kapták vissza.","shortLead":"Amióta januárban bevezették a nyelvvizsgadíj-visszatérítést, 30 ezren éltek ezzel a lehetőséggel, a KRESZ-tanfolyam...","id":"20181217_Harmincezer_ember_nyelvvizsgadijat_fizette_vissza_az_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c3c85b-2c0e-46f9-a487-8118ae8329a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Harmincezer_ember_nyelvvizsgadijat_fizette_vissza_az_allam","timestamp":"2018. december. 17. 12:39","title":"Harmincezer ember nyelvvizsgadíját fizette vissza az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa31bbd-7ddf-4d2b-8b3f-12a74a4ed888","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Bensőséges ünnepséget tartottak a Boeing-COMAC repülőgépgyárban Sanghajtól délre, Zsousanban. Mindkét cég főnöke jelen volt, és lelkesen méltatta az amerikai- kínai együttműködést.","shortLead":"Bensőséges ünnepséget tartottak a Boeing-COMAC repülőgépgyárban Sanghajtól délre, Zsousanban. Mindkét cég főnöke jelen...","id":"20181217_Felszallt_az_elso_kinai_Boeing_a_kereskedelmi_haboru_kellos_kozepen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caa31bbd-7ddf-4d2b-8b3f-12a74a4ed888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7f5d11-d344-405c-abcc-c5b0843a1a40","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Felszallt_az_elso_kinai_Boeing_a_kereskedelmi_haboru_kellos_kozepen","timestamp":"2018. december. 17. 12:35","title":"Felszállt az első \"kínai\" Boeing, a kereskedelmi háború kellős közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491be19f-8e59-4068-8b3f-6d646740cec9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De még így is jobban járnak, mint a hazai rendszerrel. ","shortLead":"De még így is jobban járnak, mint a hazai rendszerrel. ","id":"20181215_44_szazalekkal_kevesebb_csaladi_potlekot_kapnak_jovore_az_ausztriai_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=491be19f-8e59-4068-8b3f-6d646740cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64d728d-7807-4796-ad19-40dcb491f0e7","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_44_szazalekkal_kevesebb_csaladi_potlekot_kapnak_jovore_az_ausztriai_magyarok","timestamp":"2018. december. 15. 16:34","title":"44 százalékkal kevesebb családi pótlékot kapnak jövőre az Ausztriában dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5b6bbd-6804-4f04-bd77-e4affb55559e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erőszakkal távolítottak el két országgyűlési képviselőt a közmédia épületéből.","shortLead":"Erőszakkal távolítottak el két országgyűlési képviselőt a közmédia épületéből.","id":"20181217_Videon_ahogy_kidobjak_az_MTVAbol_Szelt_es_Hadhazyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5b6bbd-6804-4f04-bd77-e4affb55559e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f667bac-c9bd-4c3c-8817-e72153318774","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Videon_ahogy_kidobjak_az_MTVAbol_Szelt_es_Hadhazyt","timestamp":"2018. december. 17. 09:36","title":"Videón, ahogy kidobják az MTVA-ból Szélt és Hadházyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b90820-b3ee-4da0-aa50-e01f9aa79c7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők viselkedése, fenyegető magatartása félelmet keltett a közmédia munkavállalóiban – írják.","shortLead":"A képviselők viselkedése, fenyegető magatartása félelmet keltett a közmédia munkavállalóiban – írják.","id":"20181217_Az_MTVA_feljelentette_Hadhazyekat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88b90820-b3ee-4da0-aa50-e01f9aa79c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a473dece-bfe1-4433-b09c-9a594c8e3752","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Az_MTVA_feljelentette_Hadhazyekat","timestamp":"2018. december. 17. 10:07","title":"Az MTVA feljelentette Hadházyékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf98d5b-0e43-42c2-9e93-bd7ca2cd050d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung után a Huawei is lerántotta a leplet az utolsó 2018-as telefonjáról, a Nova 4-ről, ami már a 2019-es technológiát kapta meg.","shortLead":"A Samsung után a Huawei is lerántotta a leplet az utolsó 2018-as telefonjáról, a Nova 4-ről, ami már a 2019-es...","id":"20181217_huawei_nova_4_okostelefon_lyukasztott_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf98d5b-0e43-42c2-9e93-bd7ca2cd050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e616f1-16f4-45cb-8524-695a2cc4d2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_huawei_nova_4_okostelefon_lyukasztott_kijelzo","timestamp":"2018. december. 17. 09:33","title":"Beérték a Samsungot: itt a Huawei első, lyukasztott kijelzős mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]