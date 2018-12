Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"785be2bc-3148-4900-b71f-796b104ca751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2016-os amerikai elnökválasztás idején Moszkva feltételezhetően valamennyi közösségi médiumot igénybe vette a választás befolyásolására - állítja két jelentés, amelyből hétfőn kerültek nyilvánosságra részletek az amerikai sajtóban. Az egyikben arról is szó esik, hogy a hackerek napjainkban is gőzerővel dolgoznak. ","shortLead":"A 2016-os amerikai elnökválasztás idején Moszkva feltételezhetően valamennyi közösségi médiumot igénybe vette...","id":"20181217_amerikai_elnokvalasztas_orosz_beavatkozas_donald_trump_orosz_hackerek_politikai_kampany_internet_research_agency_orosz_trollok_facebook_instagram_twitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=785be2bc-3148-4900-b71f-796b104ca751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0498e56-c5fe-4736-94b8-92b3dcb684ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_amerikai_elnokvalasztas_orosz_beavatkozas_donald_trump_orosz_hackerek_politikai_kampany_internet_research_agency_orosz_trollok_facebook_instagram_twitter","timestamp":"2018. december. 17. 19:03","title":"Új jelentések: az oroszok minden platformon terítették a propagandát, hogy Trumpot győzelemre segítsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szegedi kutatók rájöttek, mitől maradnak hatékonyak szervezetünk antibiotikumai a velünk élő sokmilliárd baktérium kordában tartásában. Az evolúció során évmilliók alatt tökéletesített módszer segíthet újgenerációs antibiotikumok fejlesztésében, melyekkel szemben kisebb eséllyel alakul ki rezisztencia a baktériumokban – olvasható a Magyar Tudományos Akadémia közleményében.","shortLead":"Szegedi kutatók rájöttek, mitől maradnak hatékonyak szervezetünk antibiotikumai a velünk élő sokmilliárd baktérium...","id":"20181218_szuperbakteriumok_antibiotikum_rezisztencia_mta_szegedi_biologiai_kutatokozpont_lendulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f0d6e-157d-4587-b931-fe43e4e8278c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_szuperbakteriumok_antibiotikum_rezisztencia_mta_szegedi_biologiai_kutatokozpont_lendulet","timestamp":"2018. december. 18. 09:03","title":"Szegedi kutatók rájöttek, hogyan lehet kitrükközni a baktériumok szuperképességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gáztárolókban lévő gázkészlet elég a téli fogyasztásra. ","shortLead":"A gáztárolókban lévő gázkészlet elég a téli fogyasztásra. ","id":"20181218_Mindenki_nyugodjon_meg_van_eleg_gaz_telire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e9b4f-f27c-4edd-821a-afbd8f665dd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Mindenki_nyugodjon_meg_van_eleg_gaz_telire","timestamp":"2018. december. 18. 06:52","title":"Mindenki nyugodjon meg: van elég gáz télire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozás élére álló Momentum persze a hétfő esti tiltakozáson is ott lesz. A párt elnökségi tagja kitért az éjjel történtekre és az erőszakos cselekményekre is.","shortLead":"A tiltakozás élére álló Momentum persze a hétfő esti tiltakozáson is ott lesz. A párt elnökségi tagja kitért az éjjel...","id":"20181217_Momentum_josolni_sem_lehet_mi_fog_ma_este_tortenni_a_teveszekhaznal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514b6fff-3e1c-4f56-ac08-44e8377d5ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Momentum_josolni_sem_lehet_mi_fog_ma_este_tortenni_a_teveszekhaznal","timestamp":"2018. december. 17. 13:49","title":"Momentum: jósolni sem lehet, mi fog ma este történni a tévészékháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8b06b1-10e9-4bd9-a05d-2ba07ecc8b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc évig voltak együtt, évekig hármasban, Mia Farrow-val.","shortLead":"Nyolc évig voltak együtt, évekig hármasban, Mia Farrow-val.","id":"20181218_Interjut_adott_a_no_akinek_16_evesen_volt_kapcsolata_az_akkor_41_eves_Woody_Allennel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c8b06b1-10e9-4bd9-a05d-2ba07ecc8b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3326d7-7e0a-4822-a8a7-c71450965c7f","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Interjut_adott_a_no_akinek_16_evesen_volt_kapcsolata_az_akkor_41_eves_Woody_Allennel","timestamp":"2018. december. 18. 08:24","title":"Interjút adott a nő, akinek 16 évesen volt kapcsolata az akkor 41 éves Woody Allennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre. Közben kiderült: Szél Bernadettre majdnem annyian voltak kíváncsiak, mint az M1 műsorára.","shortLead":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre...","id":"20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68577f7d-863c-4eb5-9717-b133b1697e3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","timestamp":"2018. december. 17. 18:33","title":"Tüntetések: majdnem annyian nézték Szél Bernadett Facebook-élőjét, mint az M1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c0ed4e-44a1-404d-9a17-7823c19971ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumosok vezetésével a tüntetők egy csoportja a Kunigunda útja felé indult, az MTVA székház felé.","shortLead":"A Momentumosok vezetésével a tüntetők egy csoportja a Kunigunda útja felé indult, az MTVA székház felé.","id":"20181216_A_tuntetok_egy_resze_a_koztevehez_vonul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c0ed4e-44a1-404d-9a17-7823c19971ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50201323-603e-4600-aeb2-bb656f31c905","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_A_tuntetok_egy_resze_a_koztevehez_vonul","timestamp":"2018. december. 16. 18:52","title":"Kiürült a Kossuth tér, a tüntetők nagy része a köztévéhez vonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb2aafd-447a-44ea-85f9-02756777d072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója hétfő este is kint volt a tüntetésen, itt kérdeztük arról, hogy mit gondol a tüntetésekről. ","shortLead":"Nick Thorpe, a BBC budapesti tudósítója hétfő este is kint volt a tüntetésen, itt kérdeztük arról, hogy mit gondol...","id":"20181218_BBCtudosito_Magyarorszag_benne_van_a_hirekben_az_emberek_kivancsiak_mi_tortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb2aafd-447a-44ea-85f9-02756777d072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04b8013-b98b-4040-988e-e4fada28a32f","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_BBCtudosito_Magyarorszag_benne_van_a_hirekben_az_emberek_kivancsiak_mi_tortenik","timestamp":"2018. december. 18. 09:21","title":"BBC-tudósító: Magyarország benne van a hírekben, az emberek kíváncsiak, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]