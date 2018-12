Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","shortLead":"A környezetvédő szervezet szél- és napenergiával pótolná az erőműveket.","id":"20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e49bbd3-f7ae-489e-a62f-b8d44454fb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f293c-8363-48f7-b267-04576506c89f","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Szeneromuveket_es_lignitbanyakat_venne_a_Greenpeace_hogy_aztan_felszamolja_azokat","timestamp":"2018. december. 03. 12:28","title":"Szénerőműveket és lignitbányákat venne a Greenpeace, hogy aztán felszámolja azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebből az egyik az a volt miniszterelnök szerint, hogy a belső határok nélküli Európa a külső határok nem védi eléggé.","shortLead":"Ebből az egyik az a volt miniszterelnök szerint, hogy a belső határok nélküli Európa a külső határok nem védi eléggé.","id":"20181203_Bajnai_Harom_nagy_baja_van_az_EUnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc8e314-2b20-4be6-9acc-94e39b08ae57","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Bajnai_Harom_nagy_baja_van_az_EUnak","timestamp":"2018. december. 03. 10:28","title":"Bajnai: Három nagy baja van az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen elképesztő dolgok derültek ki a Belügyminisztérium által kialakítandó központi kamerarendszerről. A BM azt állította, a NAIH által kérteket beépítették a törvényjavaslatba, de ez a hivatal levele alapján egyértelműen nem igaz.","shortLead":"50 milliárd forintnál is drágább lenne, viszont számos biztosíték és felelősségi kör hiányozna belőle - egészen...","id":"20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de79f135-7c48-4f53-afc3-a7d29252bad7","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_NAIH_50_milliardos_totalis_megfigyeles_lenne_Pinterek_kamerarendszere","timestamp":"2018. december. 02. 07:00","title":"Totális megfigyelés 50 milliárdért - Pintérék terve kiakasztotta az adatvédelmi biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","shortLead":"A férfi arról beszélt, milyen nehéz helyzetben vannak, amikor a lakók védelméről van szó.","id":"20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53297859-62a1-4a01-8e46-cee743f92f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939c7dd7-b5bc-4a0b-9fe6-dfd3a8345852","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Korabban_a_polgarorseg_vezetojekent_szolalt_fel_az_ugyben_a_szikszoi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2018. december. 03. 12:02","title":"Korábban a polgárőrség vezetőjeként szólalt fel az ügyben a szikszói kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebafebc-c7b6-400b-a1b2-2f05d072f445","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bécsben az árusoknak összesen 23 ezer eurót, tehát 7 és fél millió forintot kell fizetniük a stand bérléséért 6 hétre. Budapesten nem egységes a bérleti díj- írja az atv.hu a Heti Napló riportja alapján.","shortLead":"Bécsben az árusoknak összesen 23 ezer eurót, tehát 7 és fél millió forintot kell fizetniük a stand bérléséért 6 hétre...","id":"20181202_Karacsonyi_vasar_Becsban_es_a_budapesti_Vorosmarty_teren_melyik_a_dragabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ebafebc-c7b6-400b-a1b2-2f05d072f445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bf1af1-9b6b-483d-9252-3a501e667bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Karacsonyi_vasar_Becsban_es_a_budapesti_Vorosmarty_teren_melyik_a_dragabb","timestamp":"2018. december. 02. 11:00","title":"Karácsonyi vásár Bécsben és a budapesti Vörösmarty téren: melyik a drágább?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d073ffe2-c36d-4b27-a334-727bcfaec825","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Volt, aki le is húzta a WC-n a Bountyját, de vajon miét utálják a britek ennyire a kókuszos édességet? ","shortLead":"Volt, aki le is húzta a WC-n a Bountyját, de vajon miét utálják a britek ennyire a kókuszos édességet? ","id":"20181201_Egy_Bountytol_ennyire_meg_nem_borultak_ki_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d073ffe2-c36d-4b27-a334-727bcfaec825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ae85d6-ed26-47c1-8c7f-2f1512888d62","keywords":null,"link":"/elet/20181201_Egy_Bountytol_ennyire_meg_nem_borultak_ki_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. december. 01. 17:00","title":"Egy Bountytól ennyire még nem borultak ki Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5b6e04-b121-479f-83f3-e52c2fc735a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy kell, és ahogy illik, már ég rajta az első gyertya.","shortLead":"Ahogy kell, és ahogy illik, már ég rajta az első gyertya.","id":"20181202_Orban_Viktornak_is_van_adventi_koszoruja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf5b6e04-b121-479f-83f3-e52c2fc735a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e862b15-1750-4082-b470-48bb831aa9bf","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Orban_Viktornak_is_van_adventi_koszoruja","timestamp":"2018. december. 02. 11:55","title":"Orbán Viktornak is van adventi koszorúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a656366-63be-496f-acc9-385cda780f2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyugati parti Las Vegasból az Egyesült Államok keleti csücskében lévő Tampa városába indult a Frontier Airlines légitársaság F9-260-as járata, de nem jutott sokáig.","shortLead":"A nyugati parti Las Vegasból az Egyesült Államok keleti csücskében lévő Tampa városába indult a Frontier Airlines...","id":"20181203_las_vegas_tampa_frontier_airlines_hajtomu_burkolat_video_frontier_260","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a656366-63be-496f-acc9-385cda780f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bfd7c1-c94c-4f54-8bb7-864996dd534a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_las_vegas_tampa_frontier_airlines_hajtomu_burkolat_video_frontier_260","timestamp":"2018. december. 03. 11:03","title":"Videó: Alighogy felszállt a repülő, az utasok megijedtek, amikor kinéztek az ablakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]