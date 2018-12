Musk azt tervezi, hogy 30 szintnyi alagutat ásnak ki a város alatt, melyekben elektromos targoncákon 200 km/órára gyorsítva közlekedhetnének az autók, de egy Hyperloop is elférhet melléjük. A helyi sajtó tele van az alagút miatt tönkrement családi vállalkozások történetével, és akad olyan környék is, ahol a lakók összefogtak a projekt ellen.

Musk tervét sok szakember támadja; szerintük így még több autót öntenek majd Los Angelesre. Az üzletember ellen a népharag is nő, sok lakónak és vállalkozásnak ugyanis költöznie kell az építkezés miatt.

Egy konyhákat gyártó cég például már 20 éve dolgozik jelenlegi telephelyén, de mivel csak bérlők, felszólítást kaptak, hogy hagyják el a székhelyüket. A régi főbérlőtől ugyanis egy új – történetesen Musk-hoz köthető cég – vásárolta meg a földet. A konyhás családi vállakozás csak jóval drágábban, majdnem kétszer akkora bérleti díjért talált telephelyet a közelben. A költözés miatt viszont több hónapnyi bevétel kiesett, és még mindig nem kapták meg az engedélyt az új üzlet megnyitásához.

A Musk-hoz köthető cég májusban csaknem 2 millió dollárért vásárolt földeket az alagúhoz. Az alagútépítés mellett működő vállalkozások közül sokan arra panaszkodnak, hogy az építkezésre érkező teherautók blokkolják az utat, nem jutnak be hozzájuk a vevők.

Pórul járt egy tűzifakereskedő is; Musk cége 4,6 millió dollárért vásárolt be a földeket a környéken, és ő volt az első, akit a kilakoltatásról értesítettek. A családi kisvállakozás egyébként is nehéz időket élt, hiszen a kaliforniai tűzvész óta csökken a tűzifa-felhasználás, de a költözés, és az új helyen bérleti díj és adók háromszor drágábbak, a kkv a csőd szélén áll. Ráadásul a területen végül el sem kezdődhettek a munkák, a lakók ugyanis a környezetvédelmi hatástanulmány egy részletére hivatkozva megfúrták a projektet.

Az alagúttal vélhetően csak a bérlők jártak rosszul; a földtulajdonosoknak búsás árat fizetett Musk, egy cég például 3 millió dollárral a piaci ár felett adta el neki ingatlanát - írta a Bloomberg.