Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Velencei Bizottság reméli, hogy Magyarország megfogadja a közigazgatási bírósági törvényekre vonatkozó bizottsági állásfoglalásban megfogalmazott ajánlásokat – írta a Twitteren Gianni Buquicchio, a testület elnöke hétfőn.","shortLead":"A Velencei Bizottság reméli, hogy Magyarország megfogadja a közigazgatási bírósági törvényekre vonatkozó bizottsági...","id":"20190318_igazsagugyi_miniszterium_velencei_bizottsag_trocsanyi_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd722d68-891d-48eb-9c57-bf77dcec903e","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_igazsagugyi_miniszterium_velencei_bizottsag_trocsanyi_laszlo","timestamp":"2019. március. 18. 19:35","title":"Magyarázza a minisztérium, miért nincs igaza a Velencei Bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök levelet írt az új-zélandi kormányfőnek.","shortLead":"A magyar miniszterelnök levelet írt az új-zélandi kormányfőnek.","id":"20190318_Orban_az_ujzelandi_terrortamadasrol_Az_eroszak_es_a_terrorizmus_nem_ismer_hatarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213fe72c-b6d1-41a7-8326-6145860bf68d","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Orban_az_ujzelandi_terrortamadasrol_Az_eroszak_es_a_terrorizmus_nem_ismer_hatarokat","timestamp":"2019. március. 18. 12:49","title":"Orbán az új-zélandi terrortámadásról: Az erőszak és a terrorizmus nem ismer határokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e6eff8-6318-495b-8e02-8dab369bdd18","c_author":"","category":"kultura","description":"Pedig a szakálla még megvan.","shortLead":"Pedig a szakálla még megvan.","id":"20190320_Felismerhetetlen_lett_Conchita_Wurst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e6eff8-6318-495b-8e02-8dab369bdd18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55eecd20-2fd1-4c43-b5a8-11e105551b05","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Felismerhetetlen_lett_Conchita_Wurst","timestamp":"2019. március. 20. 10:17","title":"Felismerhetetlen lett Conchita Wurst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely tartalmazhat néhány szokatlan megoldást.","shortLead":"Újabb Galaxy-eseményre kerül sor április elején. A fókuszba az eddigi legerősebb Galaxy A telefon kerülhet, amely...","id":"20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9b13262-11f0-4607-955e-2f32fdbe6d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ded21e-f4b8-476a-85f9-05029087c249","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_samsung_galaxy_a90_bemutatasa_meghivo","timestamp":"2019. március. 20. 10:03","title":"Rejtélyes Samsung-meghívó: újabb Galaxy telefonok érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","shortLead":"Az rtlklub.hu oldalon fizetett politikai hirdetések megjelenésének is helyet adnak. ","id":"20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22e58e2-fef1-4ba9-afbd-b9e7b2fe10ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96abc94d-8dc6-4872-a6e3-5a3701d66c31","keywords":null,"link":"/kultura/20190319_Lesz_politikai_reklam_a_kampanyidoszakban_az_RTL_Klubon","timestamp":"2019. március. 19. 19:08","title":"Lesz politikai reklám a kampányidőszakban az RTL Klubon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c9b5c-b7a2-422d-a352-5916a0a48eb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jacinda Ardern azt kérte, más se tegye.","shortLead":"Jacinda Ardern azt kérte, más se tegye.","id":"20190319_uj_zeland_terrortamadas_mecset_jacinda_ardern","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df4c9b5c-b7a2-422d-a352-5916a0a48eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0635be23-0cb4-4562-a0f4-153f9d419163","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_uj_zeland_terrortamadas_mecset_jacinda_ardern","timestamp":"2019. március. 19. 07:22","title":"Új-Zéland miniszterelnöke: Sosem fogom kiejteni a terrorista nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2efcd-264b-4410-acb6-fe07518fc5f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar eddigi legdrágább iPhone-ja 6,1 millió forintnyi dollárba került, most ezt sikerült felülmúlnia a cégnek.","shortLead":"Az orosz Caviar eddigi legdrágább iPhone-ja 6,1 millió forintnyi dollárba került, most ezt sikerült felülmúlnia...","id":"20190318_caviar_iphone_xs_max_arany_iphone_luxus_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16f2efcd-264b-4410-acb6-fe07518fc5f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59cba81-7806-432c-b239-b74d530b7165","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_caviar_iphone_xs_max_arany_iphone_luxus_iphone","timestamp":"2019. március. 18. 12:33","title":"Ha nem elég drága az iPhone: itt a 6,7 millió forintos változat, aranyórával a hátlapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brit titkosszolgálati érdekek kijárójának nevezte a kormányközeli média, emiatt kártérítési pert indít Krekó Péter, a Political Capital elemző cég vezetője, mert szakmai és magánéleti károkat szenvedett el. Az elemzőt a Magyar Helsinki Bizottság védi.\r

\r

","shortLead":"Brit titkosszolgálati érdekek kijárójának nevezte a kormányközeli média, emiatt kártérítési pert indít Krekó Péter...","id":"20190319_Titkos_brit_akcio__Karteritesi_pert_indit_a_kormanymedia_lejarato_kampanya_miatt_a_politikai_elemzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61aa7e1-27ec-441b-9189-308e6947fbb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Titkos_brit_akcio__Karteritesi_pert_indit_a_kormanymedia_lejarato_kampanya_miatt_a_politikai_elemzo","timestamp":"2019. március. 19. 13:34","title":"\"Titkos brit akció\" – Kártérítési pert indít a kormánymédia lejárató kampánya miatt a politikai elemző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]