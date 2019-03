Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 3001 milliárd forintra értékelték a Fradi labdarúgócsapatát a legutóbbi tőkeemelési tranzakcióval, de természetesen nem ér ennyit a csapat, és a tőkeemelés sem piaci alapú tranzakció volt - írja a G7 gazdasági portál.","shortLead":"Nagyjából 3001 milliárd forintra értékelték a Fradi labdarúgócsapatát a legutóbbi tőkeemelési tranzakcióval, de...","id":"20190324_A_Fradi_ertekesebb_mint_a_Real_Madrid__legalabbis_a_legutobbi_ugyletuk_alapjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d9170f-b315-4b54-b726-ad1f8e1b2c20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_A_Fradi_ertekesebb_mint_a_Real_Madrid__legalabbis_a_legutobbi_ugyletuk_alapjan","timestamp":"2019. március. 24. 11:17","title":"A Fradi értékesebb, mint a Real Madrid - legalábbis a legutóbbi ügyletük alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb1a800-1aa5-46f4-a7f3-a2a1da7543cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lemondott a bolgár igazságügy-miniszter, miután kiderült, hogy piaci ár alatt jutott luxus lakáshoz.","shortLead":"Lemondott a bolgár igazságügy-miniszter, miután kiderült, hogy piaci ár alatt jutott luxus lakáshoz.","id":"20190323_Korrupciogyanus_ingatlanbiznisz_miatt_lemondott_egy_miniszter_no_nem_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fb1a800-1aa5-46f4-a7f3-a2a1da7543cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8a8694-51c2-4516-9310-965cfb720dd2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190323_Korrupciogyanus_ingatlanbiznisz_miatt_lemondott_egy_miniszter_no_nem_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 23. 16:12","title":"Korrupciógyanús ingatlanbiznisz miatt lemondott egy miniszter, no nem Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyugdíjasok igényeire szabott digitális oktatás középiskolásoktól az iskolai közösségi szolgálat keretében – ezzel az elemmel bővült a Magyar Telekom Legyélteis! elnevezésű, digitális edukációs programjait összefogó kezdeményezése, amely öt budapesti iskolában indul el. A kezdeményezés célja kettős: egyrészt segíteni az idősebb generációt a digitális világban való eligazodásban, másrészt a középiskolások közösségi szolgálatára érdekes és hasznos feladatot kínálni.","shortLead":"Nyugdíjasok igényeire szabott digitális oktatás középiskolásoktól az iskolai közösségi szolgálat keretében – ezzel...","id":"20190324_magyar_telekom_legyelteis_digitalis_edukacio_kozossegi_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ed3b62-a9c8-4f49-85bc-043f9b0abbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503da5ac-9c16-4c4f-a03e-e1eec7cea0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_magyar_telekom_legyelteis_digitalis_edukacio_kozossegi_szolgalat","timestamp":"2019. március. 24. 19:48","title":"A gimisek és a nyugdíjasok is örülhetnek a Telekom újításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23318294-ac59-474d-a761-b00035830578","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem a mézükért tartja a méheket.","shortLead":"Nem a mézükért tartja a méheket.","id":"20190323_Gigantikus_mehfarmma_alakitotta_otven_hektaros_birtokat_Morgan_Freeman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23318294-ac59-474d-a761-b00035830578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced84ea7-6e7a-4b53-8172-a2fe5bc6f8ab","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Gigantikus_mehfarmma_alakitotta_otven_hektaros_birtokat_Morgan_Freeman","timestamp":"2019. március. 23. 10:29","title":"Gigantikus méhfarmmá alakította ötven hektáros birtokát Morgan Freeman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn landol a belga Brussels Airlines különleges festésű gépe a Liszt Ferenc repülőtéren – közölte a Budapest Airport.","shortLead":"Hétfőn landol a belga Brussels Airlines különleges festésű gépe a Liszt Ferenc repülőtéren – közölte a Budapest Airport.","id":"20190324_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_bud_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f42d2750-729b-4a92-bf92-7b8799f21710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c142f09e-1705-4d41-98b2-b6cd6f6495ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_brussels_airlines_aerosmurf_ferihegy_bud_lhbp_hupikek_torpikek_repulogep","timestamp":"2019. március. 24. 12:33","title":"Különleges repülőgép érkezik hétfőn Ferihegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy biztosítási kockázatelemző társaság tizenegy modell lopásvédelmi rendszerét vizsgálta.","shortLead":"Egy biztosítási kockázatelemző társaság tizenegy modell lopásvédelmi rendszerét vizsgálta.","id":"20190323_autolopas_felmerek_kulcsnelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a807b2f-d5cd-4d29-abdd-f9f5d2b1c989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3529afdb-bffe-4e65-8d3c-8bc534f199c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_autolopas_felmerek_kulcsnelkul","timestamp":"2019. március. 23. 20:28","title":"Szomorú tény, de ezek nagyon könnyen ellopható autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3465f607-d0da-42b7-829d-fd9ad33c8eeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden a Penny Market alsónémedi központja előtt tüntetnek a tejtermelők az áruházban árult olcsó tej miatt. A terméktanács bejelentést tett a hatóságokhoz is. A tejtermelők szerint még Szlovákiában is drágábban árulják az üzletláncban most akciósan árult tejet. ","shortLead":"Kedden a Penny Market alsónémedi központja előtt tüntetnek a tejtermelők az áruházban árult olcsó tej miatt...","id":"20190323_Tejar_botrany_Kedden_tuntetnek_a_tejtermelok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3465f607-d0da-42b7-829d-fd9ad33c8eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f893a5c4-3a5f-4002-a4d1-9e713b7ed368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Tejar_botrany_Kedden_tuntetnek_a_tejtermelok","timestamp":"2019. március. 23. 08:45","title":"Tejár botrány: Kedden tüntetnek a tejtermelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c932d2-780a-4b66-b9d0-e7380384ded3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint tíz év után újra feltűnt a Microsoft egykori Office Segédje, Clippy, a cég azonban 24 óra után már el is tűntette őt az internetről.","shortLead":"Több mint tíz év után újra feltűnt a Microsoft egykori Office Segédje, Clippy, a cég azonban 24 óra után már el is...","id":"20190324_microsoft_office_clips_clippy_microsoft_teams_matrica","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54c932d2-780a-4b66-b9d0-e7380384ded3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470ec89e-6f78-471b-beb1-2794d503745b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_microsoft_office_clips_clippy_microsoft_teams_matrica","timestamp":"2019. március. 24. 18:33","title":"Emlékszik még a gémkapocsra az Office-ból? Valami furcsát művelt vele a Microsoft, és senki sem érti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]