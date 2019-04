Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dbbcbdf-27a3-4533-a3e3-b7a02c9abfcb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon érzékeny területre tévedt a német Leica, amikor megjelent az új kampányfilmje.","shortLead":"Nagyon érzékeny területre tévedt a német Leica, amikor megjelent az új kampányfilmje.","id":"20190423_leica_kina_cenzura_vang_vej_lin_tienanmen_teri_verengzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dbbcbdf-27a3-4533-a3e3-b7a02c9abfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18d57fd-2814-413d-a830-39a874988b92","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_leica_kina_cenzura_vang_vej_lin_tienanmen_teri_verengzes","timestamp":"2019. április. 23. 11:03","title":"Csinált egy 5 perces videót a Leica, Kína azonnal betiltotta a cég nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190422_Melyik_amerikai_elnokot_lattak_a_Kama_Szutraval_a_kezeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9720a67-4880-4f19-bc23-54832bcf43dd","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Melyik_amerikai_elnokot_lattak_a_Kama_Szutraval_a_kezeben","timestamp":"2019. április. 22. 07:45","title":"Melyik amerikai elnököt látták a Káma Szútrával a kezében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemzetközi hálózat állhat a terrorakció hátterében.","shortLead":"Nemzetközi hálózat állhat a terrorakció hátterében.","id":"20190422_Sri_Lanka_Ket_hete_tudtak_a_hatosagok_hogy_merenylet_varhato_de_nem_tettek_semmit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55da6835-43c8-4db6-b596-c822f755f48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef494d56-4752-45d0-9d8b-6bee988f6f83","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_Ket_hete_tudtak_a_hatosagok_hogy_merenylet_varhato_de_nem_tettek_semmit","timestamp":"2019. április. 22. 18:15","title":"Srí Lanka: Két hete tudták a hatóságok, hogy merénylet várható, de nem tettek semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ba1211-7321-4a39-80c4-26a497b0326d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dominik Feri édesapja etióp, a tettesek elmondása szerint azt kiabálták: \"négerek nem valók politikusnak\". 