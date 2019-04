Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93360c6f-8c3d-4b7b-bd23-ce857830497e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hámot viselő fehér delfinnel találkoztak norvég halászok, s a szakértők szerint nagyon valószínű, hogy az állatot korábban az orosz haditengerészet használhatta különféle feladatok végrehajtására. A találkozásról videó is készült.","shortLead":"Egy hámot viselő fehér delfinnel találkoztak norvég halászok, s a szakértők szerint nagyon valószínű, hogy az állatot...","id":"20190429_Az_orosz_tengereszet_delfinjevel_talalkoztak_norveg_halaszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93360c6f-8c3d-4b7b-bd23-ce857830497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2619650-8209-4ea3-81bc-5474391d16b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Az_orosz_tengereszet_delfinjevel_talalkoztak_norveg_halaszok","timestamp":"2019. április. 29. 14:16","title":"Az orosz tengerészet delfinjével találkoztak norvég halászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jókora felárral is vették a lakásokat a letelepedési kötvényesek Budapest belső kerületeiben.","shortLead":"Jókora felárral is vették a lakásokat a letelepedési kötvényesek Budapest belső kerületeiben.","id":"20190430_Ugy_fizetnek_a_letelepedesi_kotvennyel_erkezok_a_pesti_lakasokert_hogy_meg_sem_nezik_elotte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef3be64-5de8-4bae-afbe-03bdf9dc5882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f17ab4-b035-4ed1-9b78-0398a7a3c7cf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190430_Ugy_fizetnek_a_letelepedesi_kotvennyel_erkezok_a_pesti_lakasokert_hogy_meg_sem_nezik_elotte","timestamp":"2019. április. 30. 08:09","title":"Úgy fizetnek a letelepedési kötvénnyel érkezők a pesti lakásokért, hogy meg sem nézik előtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vállalkozást a magyar kormány is támogatja.","shortLead":"A vállalkozást a magyar kormány is támogatja.","id":"20190429_Norvegok_kepeznek_pilotakat_Hevizen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b2b0696-945d-4750-8f70-2021588d8c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b28ddb-e480-4f71-8961-d12c0f4a7509","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Norvegok_kepeznek_pilotakat_Hevizen","timestamp":"2019. április. 29. 10:43","title":"Norvégok képeznek pilótákat Hévízen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden és szerdán talán jobb lesz elkerülni a Belvárost autóval.","shortLead":"Kedden és szerdán talán jobb lesz elkerülni a Belvárost autóval.","id":"20190429_Mar_most_jobb_ha_ranez_erre_terkepre_a_szerdai_Nagy_Futam_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f1d127-2da9-4c1e-8323-0224575c8bea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190429_Mar_most_jobb_ha_ranez_erre_terkepre_a_szerdai_Nagy_Futam_miatt","timestamp":"2019. április. 29. 09:55","title":"Már most jobb, ha ránéz erre a térképre a szerdai Nagy Futam miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elindulnak az amerikai Lime elektromos rollerjei.","shortLead":"Elindulnak az amerikai Lime elektromos rollerjei.","id":"20190430_lime_villanyrobogo_mobilitas_budapest_eroller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0418d6d7-de01-46c5-b79b-c17a54eadd05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32799e8a-626f-4072-9cf6-89086ad37e32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_lime_villanyrobogo_mobilitas_budapest_eroller","timestamp":"2019. április. 30. 10:11","title":"Percenként 50 forintért lehet villanyrollerezni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás...","id":"20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d298e3d1-3a70-4c65-bdfc-b9d1e8ba5769","keywords":null,"link":"/sport/20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","timestamp":"2019. április. 29. 19:10","title":"Nagy csatában jutott tovább Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","shortLead":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","id":"20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763efaea-7876-46cb-a029-e7f5f62179de","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","timestamp":"2019. április. 29. 07:41","title":"A helyi állatmenhely vezetőjét sikerült újraéleszteni a szentendrei baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több, mint 108 ezer dollármilliomos keresett magának és családjának új hazát az elmúlt évben. Ez 14%-os növekedést jelent egy év alatt. 2013-ban még csak fele ennyien kerestek maguknak új hazát. Mindez a New World Wealth összegzéséből derül ki, mely Johannesburgban készült, és a New York-i Bloomberg portál ismerteti a részleteket.","shortLead":"Több, mint 108 ezer dollármilliomos keresett magának és családjának új hazát az elmúlt évben. Ez 14%-os növekedést...","id":"20190430_Feltik_a_boruket_es_a_penzuket_menekulnek_szulofoldjukrol_a_dollarmilliomosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87acbdb9-ea5d-40fc-a124-0ac4e3bcdcc7","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Feltik_a_boruket_es_a_penzuket_menekulnek_szulofoldjukrol_a_dollarmilliomosok","timestamp":"2019. április. 30. 13:42","title":"Féltik a bőrüket és a pénzüket, menekülnek szülőföldjükről a dollármilliomosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]