Beck Györgyöt, a Vodafone Magyarország nyugdíjba vonuló elnökét kérdeztük. Van-e keresnivalója az államnak a távközlési piacon? Annyi a valóságtartalma, mint "csokiban a mogyoró" – mondta maga Takács Bence arról, hogy tőle származott volna Orbán elhíresült zöld inge. Nem tudjuk, milyen minőségű (vagyis mennyi mogyorót tartalmazó) csokikhoz van szokva, de ezek szerint silányhoz, mert a hasonlattal regélte el, hogy bár "zöld inges csávóként" emlegetik, ennek csekély a valóságalapja. A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy 38 éves férfi és egy 37 éves nő ellen emelt vádat garázdaság és rongálás miatt két egymástól független ügyben. Irkálás filctollal, virágláda-borogatás – vádat emeltek két budapesti tüntető ellen Vannak kedvező jelek az oktatásban ezen a téren, de szülőként is sokat tehetünk. A gyerekeknek nagyon nyomasztó lehet a jelenlegi világ A szülők több mint fele alábecsüli gyereke túlsúlyának mértékét egy új kutatás szerint. Ezért aztán sok gyerek nem kapja meg azt a támogatást, amelyre ahhoz lenne szüksége, hogy egészséges maradjon. Ezt a szülők 55%-a rosszul látja a gyerekéről Azért a tech-világnak is megvannak a maga „sorozatai": az egyik legérdekesebb most az Apple, az Intel és a Qualcomm főszereplésével zajlik. Most újabb adalék érkezett ahhoz, hogy mennyire előrelátó (vagy inkább számító) volt 5G modem ügyben az Apple. Micsoda húzás: az Apple a Qualcomm-megegyezés előtt csábított el egy kulcsembert az Inteltől