[{"available":true,"c_guid":"35d13df8-a16d-4581-9c52-00f5ecfc0cc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Imádkozik, hogy ne legyen egyházszakadás, mert az sok ember spirituális egészségét tenné kockára.","shortLead":"Imádkozik, hogy ne legyen egyházszakadás, mert az sok ember spirituális egészségét tenné kockára.","id":"20190911_Ferenc_papa_tudja_hogy_hatba_akarjak_szurni_de_nem_fel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35d13df8-a16d-4581-9c52-00f5ecfc0cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98386aa-11ce-4ec5-9bdc-ce27223cf857","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Ferenc_papa_tudja_hogy_hatba_akarjak_szurni_de_nem_fel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:28","title":"Ferenc pápa tudja, hogy hátba akarják szúrni, de nem fél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Minden uniós polgár kapjon 120 ezer eurót 25 éves korában – ezt javasolja a többi között Thomas Piketty francia sztárközgazdász a legújabb könyvében. Legutóbbi műve hetekig vezette a New York Times könyves sikerlistáját. ","shortLead":"Minden uniós polgár kapjon 120 ezer eurót 25 éves korában – ezt javasolja a többi között Thomas Piketty francia...","id":"20190911_Uj_otlet_a_sztarkozgazdasztol_minden_25_eves_kapjon_40_millio_forintot_startupra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cd4c53-c370-45fe-8b4d-a4d52a7ec43b","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Uj_otlet_a_sztarkozgazdasztol_minden_25_eves_kapjon_40_millio_forintot_startupra","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:06","title":"Új ötlet a sztárközgazdásztól: minden 25 éves kapjon 40 millió forintot startupra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214f873b-439f-44f6-ad9b-1cf2ddb19955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem fogadható el semmilyen beruházás, amely a Pilis és térsége kiemelt természeti és kulturális értékeit veszélyeztetné – válaszolta Tordai Bence írásbeli kérdésére Nagy István agrárminiszter.","shortLead":"Nem fogadható el semmilyen beruházás, amely a Pilis és térsége kiemelt természeti és kulturális értékeit veszélyeztetné...","id":"20190910_pilis_banya_agrarminiszter_nagy_istvan_tordai_bence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214f873b-439f-44f6-ad9b-1cf2ddb19955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b908ba-71cc-4875-8662-f3a203786fd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_pilis_banya_agrarminiszter_nagy_istvan_tordai_bence","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:55","title":"Megszólalt az agrárminiszter a Pilisben újranyitni tervezett bányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem sikerült befogadó országot találni Ahmed H.-nak, a terrorcselekményért elítélt, majd kiutasított ciprusi szír menekültnek. Akár évekig börtönben maradhat az elvileg szabadlábra került férfi.","shortLead":"Még mindig nem sikerült befogadó országot találni Ahmed H.-nak, a terrorcselekményért elítélt, majd kiutasított ciprusi...","id":"20190911_Mar_hat_orszag_utasitotta_el__egyre_abszurdabb_az_Ahmed_Htortenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd88683b-813e-4edf-89b4-fd188fa6a0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Mar_hat_orszag_utasitotta_el__egyre_abszurdabb_az_Ahmed_Htortenet","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:39","title":"Már hat ország utasította el – egyre abszurdabb az Ahmed H.-történet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta, hogy fizetőssé tették az információk kiadását. Kiderült, volt miért aggódnia azoknak a civileknek, akik a kezdetektől fogva ellenezték a módosítást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) például több mint 4 millió forint költségtérítést kért 10 adatigénylés után, de a tárca még így is elbújhat a XIX. Rendőrkapitányság mögött, amely 11,5 millió forintot szeretett volna beszedni egyetlen válaszért. ","shortLead":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta...","id":"20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff260455-42dd-442c-bbc4-8d77200b26af","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:06","title":"Milliókat kért két minisztérium néhány adatigénylés megválaszolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt. A botrány a MÁV-nál már egy vezérigazgató-helyettes fejébe került. Míg ezermilliárdokat költünk el anélkül, hogy látszana a fejlődés, közben alapvető dolgok sem működnek.","shortLead":"Úgy tűnik, betelt a pohár az utasoknál, petíciót adtak be, és tüntetést szerveznek a rendszeres késések és káosz miatt...","id":"20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f4e9f8c-ea9e-49c9-a8b1-7e1e0ea1a95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d16c2d-dad1-464a-bf47-88d7e758a743","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_MAV_Vac_CegledSzolnok_kaosz_tuntetes_szemelyzethiany_mi_a_hiba","timestamp":"2019. szeptember. 11. 15:15","title":"Két hónap káosz után hadat üzentek az utasok a MÁV-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494e8db8-44bf-4362-b123-7fddf467ff55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pusztai Olivér a Háttér Társaság gyűlölet-bűncselekmény elleni kampányában osztotta meg a történetét.","shortLead":"Pusztai Olivér a Háttér Társaság gyűlölet-bűncselekmény elleni kampányában osztotta meg a történetét.","id":"20190910_A_Mr_Gay_Hungary_gyoztese_videoban_mondta_el_hogy_megvertek_a_massaga_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=494e8db8-44bf-4362-b123-7fddf467ff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9166c4c-f69c-472e-b41a-bb4173a29c76","keywords":null,"link":"/elet/20190910_A_Mr_Gay_Hungary_gyoztese_videoban_mondta_el_hogy_megvertek_a_massaga_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:32","title":"A Mr. Gay Hungary győztese videóban mondta el, hogy megverték a mássága miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vasúttársaság nem bírságolja meg azokat, akik a műszaki hiba miatt nem tudtak érvényes jeggyel utazni.\r

","shortLead":"A vasúttársaság nem bírságolja meg azokat, akik a műszaki hiba miatt nem tudtak érvényes jeggyel utazni.\r

","id":"20190910_Megjavult_a_MAV_internetes_es_automatas_jegyvasarlasi_rendszere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60657835-7e3e-4a5a-90cd-a5f477c2989e","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Megjavult_a_MAV_internetes_es_automatas_jegyvasarlasi_rendszere","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:24","title":"Megjavult a MÁV internetes és automatás jegyvásárlási rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]