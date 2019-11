Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c536db8-7979-4383-b9de-ce1126780830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napirend előtti szócsata zajlott a hétvégi megismételt önkormányzati választási eredményekről a Jobbik frakcióvezetője és a kormány képviselője között, az előbbi Gyurcsánytól idézett, az utóbbi pedig posztkommunistázott.\r

\r

","shortLead":"Napirend előtti szócsata zajlott a hétvégi megismételt önkormányzati választási eredményekről a Jobbik frakcióvezetője...","id":"20191111_Jakab_Peter_a_Parlamentben_itt_az_ujabb_narancsos_bukta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c536db8-7979-4383-b9de-ce1126780830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b0dffe-4bb6-4f30-8817-9ddfc549c925","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Jakab_Peter_a_Parlamentben_itt_az_ujabb_narancsos_bukta","timestamp":"2019. november. 11. 11:45","title":"Jakab Péter a Parlamentben: itt az újabb narancsos bukta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ed006-72d8-4e1b-bd3f-bb002a921479","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael visszaszolgáltat Jordániának két bérelt területet, miután Ammán nem hosszabbította meg - a két ország közötti béke jelképének számító - 25 évre szóló bérlet hatályát.","shortLead":"Izrael visszaszolgáltat Jordániának két bérelt területet, miután Ammán nem hosszabbította meg - a két ország közötti...","id":"20191109_Izrael_visszaszolgaltat_Jordanianak_ket_berelt_teruletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321ed006-72d8-4e1b-bd3f-bb002a921479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a0e5b1-18e5-4048-84db-afbbb8916b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Izrael_visszaszolgaltat_Jordanianak_ket_berelt_teruletet","timestamp":"2019. november. 09. 20:55","title":"Izrael visszaad Jordániának két bérelt területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffad5cf-321b-4dfb-9328-9fc60fcb552f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még a rendőri intézkedés közben is folyamatosan érkeztek a vendégek V. Katalinhoz.","shortLead":"Még a rendőri intézkedés közben is folyamatosan érkeztek a vendégek V. Katalinhoz.","id":"20191111_Kepesites_nelkul_adott_be_zsiregeto_injekciokat_felmilliora_buntettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ffad5cf-321b-4dfb-9328-9fc60fcb552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0284be72-1b74-4117-96bf-4a2f5b5179cd","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Kepesites_nelkul_adott_be_zsiregeto_injekciokat_felmilliora_buntettek","timestamp":"2019. november. 11. 10:06","title":"Képesítés nélkül adott be zsírégető injekciókat, félmillióra büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó a kupé és a kabrió változatot is közszemlére bocsátotta.","id":"20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24607249-162d-4f40-bd24-32ecd957441c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f090467-5a24-4a77-ab20-a76f647a0c40","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_a_porsche_megmutatta_a_650_loeros_uj_911_turbo_st","timestamp":"2019. november. 11. 11:21","title":"A Porsche megmutatta a 650 lóerős új 911 Turbo S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086786f5-d842-45fc-98dc-fe0ade16a695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 4600 kilométeres távot közel fél év alatt tette meg.","shortLead":"A 4600 kilométeres távot közel fél év alatt tette meg.","id":"20191111_Hazakajakozott_Norvegiabol_a_magyar_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=086786f5-d842-45fc-98dc-fe0ade16a695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22255279-f6cc-4b63-8a69-d0a37f0651a3","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Hazakajakozott_Norvegiabol_a_magyar_ferfi","timestamp":"2019. november. 11. 10:52","title":"Hazakajakozott Norvégiából a magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760491ea-a5c2-4da0-97da-ac86c09d1871","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmidt Mária közölte, hogy a család tiltakozása miatt, \"bár jogilag semmi akadálya nem volna\" nem lesz az Emlékbizottság bélyegein a szociológus és a nemrégiben elhunyt Rajk László. ","shortLead":"Schmidt Mária közölte, hogy a család tiltakozása miatt, \"bár jogilag semmi akadálya nem volna\" nem lesz...","id":"20191109_Nem_kerul_Schmidt_Maria_belyegeire_Rajk_Laszlo_es_Solt_Ottilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=760491ea-a5c2-4da0-97da-ac86c09d1871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7e6da9-f6bd-4788-be9b-c4af44489cbb","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Nem_kerul_Schmidt_Maria_belyegeire_Rajk_Laszlo_es_Solt_Ottilia","timestamp":"2019. november. 09. 18:36","title":"Nem kerül Schmidt Mária-féle Emlékbizottság bélyegeire Rajk László és Solt Ottilia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kés acélból és meteoritból készült.","shortLead":"A kés acélból és meteoritból készült.","id":"20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea8f2bc-9c4e-47be-8fd7-7ffe4ff112c7","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","timestamp":"2019. november. 10. 16:41","title":"Elképesztő áron kelt el Anthony Bourdain sztárséf kedvenc konyhakése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány elismeri, lakhatási hozzájárulással kell idecsalogatni a vendégmunkásokat, és úgy véli, Törökországot érdekeltté kell tenni a magyar gazdasági sikerekben, de azt nem árulja el, lesz-e bármi a nemzeti alaptantervben a szexualitásról. A kérdések vannak terítéken a Parlamentben.\r

\r

","shortLead":"A kormány elismeri, lakhatási hozzájárulással kell idecsalogatni a vendégmunkásokat, és úgy véli, Törökországot...","id":"20191111_Vendegmunkasok_torok_es_magyar_gazdasagi_sikerek_szexualitas_az_alaptantervben__kerdesek_a_Parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd17ba05-7602-4fb9-bb6e-b59b688b7cfb","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Vendegmunkasok_torok_es_magyar_gazdasagi_sikerek_szexualitas_az_alaptantervben__kerdesek_a_Parlamentben","timestamp":"2019. november. 11. 12:58","title":"Vendégmunkások, török és magyar gazdasági sikerek, szexualitás az alaptantervben – záporoznak a kérdések a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]