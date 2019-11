Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Elfogyott a Bizottság türelme a britekkel szemben, Parragh is beleszólhat a kata átalakításába, és enyhébb idő lesz a hétvégén. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elfogyott a Bizottság türelme a britekkel szemben, Parragh is beleszólhat a kata átalakításába, és enyhébb idő lesz...","id":"20191115_Radar_360_ellenzeki_osszezordules_Ferencvarosban_Gyurcsany_nyugtatgat_Czegledy_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30066ad8-171b-495d-938b-24d8a7c240cb","keywords":null,"link":"/360/20191115_Radar_360_ellenzeki_osszezordules_Ferencvarosban_Gyurcsany_nyugtatgat_Czegledy_miatt","timestamp":"2019. november. 15. 08:00","title":"Radar 360: ellenzéki összezördülés Ferencvárosban, Gyurcsány nyugtatgat Czeglédy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A pláza felújításával 2020 végére készülhetnek el.","shortLead":"A pláza felújításával 2020 végére készülhetnek el.","id":"20191114_Megujul_az_Allee_bevasarlokozpont_tobb_mint_55_milliard_forintot_szannak_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8e8913-817b-4d20-b8b2-bae0ed5d844f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Megujul_az_Allee_bevasarlokozpont_tobb_mint_55_milliard_forintot_szannak_ra","timestamp":"2019. november. 14. 20:54","title":"Megújul az Allee bevásárlóközpont, több mint 5,5 milliárd forintot szánnak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt állították, orosz érdekeket védenek és az orosz titkosszolgálatok utasításait hajtják végre. ","shortLead":"Azt állították, orosz érdekeket védenek és az orosz titkosszolgálatok utasításait hajtják végre. ","id":"20191116_Telefonon_beszeltek_orosz_vezetok_es_donyecki_szakadarok_a_malaj_gep_lelovese_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce63a04c-798a-4e9a-a08d-8f9327dd3298","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Telefonon_beszeltek_orosz_vezetok_es_donyecki_szakadarok_a_malaj_gep_lelovese_elott","timestamp":"2019. november. 16. 17:07","title":"Telefonbeszélgetés terelte a gyanút az oroszokra a lelőtt maláj gép ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Péntek délután találta meg egy hozzátartozója a megölt 65 éves nőt.","shortLead":"Péntek délután találta meg egy hozzátartozója a megölt 65 éves nőt.","id":"20191116_Meggyilkoltak_egy_not_Ozdon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e802ed63-bec7-4a7d-b436-82799e2febdb","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Meggyilkoltak_egy_not_Ozdon","timestamp":"2019. november. 16. 10:47","title":"Meggyilkoltak egy nőt Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bécsben, a CEU megnyitója előtt. A bécsi főpolgármester szerint jó, hogy az egyetem náluk nyitja meg a kapuit.","shortLead":"Bécsben, a CEU megnyitója előtt. A bécsi főpolgármester szerint jó, hogy az egyetem náluk nyitja meg a kapuit.","id":"20191115_soros_gyorgy_becs_ceu_kituntetes_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52ea066-165c-4c10-93e5-0c53bf65bac1","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_soros_gyorgy_becs_ceu_kituntetes_orban_viktor","timestamp":"2019. november. 15. 07:20","title":"Kitüntették Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8985dc46-cfe4-4314-ae7f-6db5ea018a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője ma nekiment a Várhelyi Oliver ellen szavazó \"Ujhelyi-féléknek\".","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője ma nekiment a Várhelyi Oliver ellen szavazó \"Ujhelyi-féléknek\".","id":"20191114_Ujhelyi_Deutsch_Tamasnak_Tomi_dobj_be_egy_csik_kolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8985dc46-cfe4-4314-ae7f-6db5ea018a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a7552e-a660-4fde-bd09-569c956fdd41","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Ujhelyi_Deutsch_Tamasnak_Tomi_dobj_be_egy_csik_kolat","timestamp":"2019. november. 14. 21:45","title":"Ujhelyi Deutsch Tamásnak: „Tomi, dobj be egy csík kólát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69303719-9507-4687-993a-1e6209bee5bf","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A korábbi sportkombinát helyére épített monstrum, a Puskás Ferenc Stadion november 15-i avatási ceremóniája történelmi vetélkedésbe kezdett elődjének 66 évvel ezelőtti átadóünnepségével. A Népstadiont 1953-ban a kor – divatot teremtő – szokása szerint félkész állapotban, a tervezettnél méregdrágábban, ám annál ünnepélyesebb külsőségek – no meg délibábos sportábrándok – közepette adták át rendeltetésének.","shortLead":"A korábbi sportkombinát helyére épített monstrum, a Puskás Ferenc Stadion november 15-i avatási ceremóniája történelmi...","id":"20191114_Alkotmanynapi_ossznepi_oromunnep_a_Nepstadion_felavatasa_1953ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69303719-9507-4687-993a-1e6209bee5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c472748-c2f6-4018-91d6-ee74d10ffe71","keywords":null,"link":"/360/20191114_Alkotmanynapi_ossznepi_oromunnep_a_Nepstadion_felavatasa_1953ban","timestamp":"2019. november. 14. 19:00","title":"Rákositól Orbánig, Öcsitől Dzsudzsiig – a nagy stadionsztori ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd2cf96-780b-4a63-9763-ef2232575b0d","c_author":"B. Molnár László, Gergely Márton","category":"360","description":"Tízéves projekt zárul az új Puskás Aréna felavatásával. Nyereséget látunk-e hamarabb a stadionból, vagy rajongásra érdemes labdarúgást benne?","shortLead":"Tízéves projekt zárul az új Puskás Aréna felavatásával. Nyereséget látunk-e hamarabb a stadionból, vagy rajongásra...","id":"201946__valogatott_kiadasok__megtriplazott_nezoszam__irany_europa__almaiban_becsavarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd2cf96-780b-4a63-9763-ef2232575b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4980c771-24ba-4a98-b314-b0c3b105f834","keywords":null,"link":"/360/201946__valogatott_kiadasok__megtriplazott_nezoszam__irany_europa__almaiban_becsavarja","timestamp":"2019. november. 15. 07:00","title":"Most akkor túl drága volt vagy megéri majd az árát a Puskás Aréna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]