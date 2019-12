Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapesti Közlekedési Központ vizsgálatot indított egy ügyben, ami komoly vihart kavart a Facebookon. Az egyik oldalon egy háromgyermekes nőt találunk, akinek nem volt jegye, míg egy posztoló porig alázást emleget.","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ vizsgálatot indított egy ügyben, ami komoly vihart kavart a Facebookon. Az egyik...","id":"20191207_Keresi_a_BKK_azt_a_haromgyermekes_not_akit_a_napokban_megbuntettek_az_ellenoreik_az_1es_villamoson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5dd5c3-9c2a-401a-b519-38923ddc3fb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Keresi_a_BKK_azt_a_haromgyermekes_not_akit_a_napokban_megbuntettek_az_ellenoreik_az_1es_villamoson","timestamp":"2019. december. 07. 18:30","title":"Keresi a BKK azt a háromgyerekes nőt, akit állítólag megalázott egy ellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csupán néhány héttel az első operája után mutatta be az újat.","shortLead":"Csupán néhány héttel az első operája után mutatta be az újat.","id":"20191209_Kanye_West_ezustbe_martva_adta_elo_masodik_bibliai_temaju_operajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ff2dc4-e51f-4a64-9fed-0ad3a01950ca","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Kanye_West_ezustbe_martva_adta_elo_masodik_bibliai_temaju_operajat","timestamp":"2019. december. 09. 11:47","title":"Kanye West ezüstre festve adta elő második bibliai témájú operáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22aa4b95-b41b-429c-b92b-3ad379ab0538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Madách téren tüntetnek holnap este 6-tól a színházakat érintő törvénytervezet miatt.","shortLead":"A Madách téren tüntetnek holnap este 6-tól a színházakat érintő törvénytervezet miatt.","id":"20191208_Tobb_eloadas_is_csuszik_a_holnapi_tuntetes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22aa4b95-b41b-429c-b92b-3ad379ab0538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ebb50f-2f2b-4e18-981b-836395a68d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Tobb_eloadas_is_csuszik_a_holnapi_tuntetes_miatt","timestamp":"2019. december. 08. 21:15","title":"Több előadás is csúszik a holnapi tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszerváltásról rendezett vitaversenyen az a csapat győzött, amelyik forradalmat csinált volna 1989-ben.","shortLead":"A rendszerváltásról rendezett vitaversenyen az a csapat győzött, amelyik forradalmat csinált volna 1989-ben.","id":"201949_vitaverseny__rendszervaltas_1989_van_rajta_mit_vitatni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9080a555-a7cb-4360-b422-a5d52c5dbd46","keywords":null,"link":"/360/201949_vitaverseny__rendszervaltas_1989_van_rajta_mit_vitatni","timestamp":"2019. december. 09. 10:00","title":"\"Tetszettek volna forradalmat csinálni!\" Meghallgatásra találtak Antall József szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX Dragon nevű, ember nélküli teherszállító űrhajója.","shortLead":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX Dragon nevű, ember nélküli teherszállító űrhajója.","id":"20191208_Megerkezett_a_karacsonyi_ajandek_a_Nemzetkozi_Urallomasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7ba0b-1e0b-4ace-b720-1fff54d82028","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_Megerkezett_a_karacsonyi_ajandek_a_Nemzetkozi_Urallomasra","timestamp":"2019. december. 08. 16:02","title":"Megérkezett a karácsonyi ajándék a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2e1738-10b2-45d6-bf7e-d44500bf5a33","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A klímavédelem miatt csökkentik otthonaikban a karácsonyi díszkivilágítást a németek, sokan a karácsonyi fények teljes elhagyását tervezik a jövőben – ez derült ki egy közvélemény-kutatásból.","shortLead":"A klímavédelem miatt csökkentik otthonaikban a karácsonyi díszkivilágítást a németek, sokan a karácsonyi fények teljes...","id":"20191209_A_nemetek_mar_a_karacsonyi_fenyekrol_is_lemondanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2e1738-10b2-45d6-bf7e-d44500bf5a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bb2877-8836-4db3-8c67-e605adad70b8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191209_A_nemetek_mar_a_karacsonyi_fenyekrol_is_lemondanak","timestamp":"2019. december. 09. 12:03","title":"A németek már a karácsonyi fényekről is lemondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nagyjából száz ember volt a fehér-szigeti vulkán térségében, egyelőre körülbelül húsz sérültről tudnak, többen eltűntek.","shortLead":"Nagyjából száz ember volt a fehér-szigeti vulkán térségében, egyelőre körülbelül húsz sérültről tudnak, többen eltűntek.","id":"20191209_uj_zeland_vulkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062c12be-c864-4089-be24-bf6b5134d786","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_uj_zeland_vulkan","timestamp":"2019. december. 09. 05:37","title":"Még a kráter peremén belül is turisták voltak, amikor kitört egy vulkán Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Európában Magyarország a legjobb a gyermekkori védőoltottságok átoltottsága szempontjából - közölte az egészségügyi államtitkár.","shortLead":"Európában Magyarország a legjobb a gyermekkori védőoltottságok átoltottsága szempontjából - közölte az egészségügyi...","id":"20191208_Europaban_Magyarorszagon_a_legmagasabb_a_gyermekek_atoltottsaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97768473-70ba-4e4e-8733-e16aa8ae56ac","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Europaban_Magyarorszagon_a_legmagasabb_a_gyermekek_atoltottsaga","timestamp":"2019. december. 08. 08:45","title":"Európában Magyarországon a legmagasabb a gyermekek átoltottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]