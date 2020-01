Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8370716-667a-4464-8c91-5a0cab97a836","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az 510 lóerős gyári csúcsmodellt túl gyengének és unalmasnak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az 510 lóerős gyári csúcsmodellt túl gyengének és unalmasnak találták.","id":"20200123_kereken_600_loeros_lett_az_uj_bmw_x3_m_competition","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8370716-667a-4464-8c91-5a0cab97a836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8502749f-2e8a-40cb-adeb-38eb05a81ba4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_kereken_600_loeros_lett_az_uj_bmw_x3_m_competition","timestamp":"2020. január. 23. 07:59","title":"Kereken 600 lóerős lett az új BMW X3 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901275e6-a24f-42b9-9bf2-bf20c0a9c3bd","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Először rendez úgy valamilyen emlékévet a kormány, hogy nem Schmidt Mária a pályázható állami pénzek elosztója. A nemzeti összetartozás éve lényegében csak június 4-ig tart, és a nagyobb múzeumok is inkább csendben szeretnék letudni a trianoni megemlékezéseket.","shortLead":"Először rendez úgy valamilyen emlékévet a kormány, hogy nem Schmidt Mária a pályázható állami pénzek elosztója...","id":"202004__trianonemlekev__schmidt_maria_nelkul__csendes_tarsak__az_elso_bekeev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=901275e6-a24f-42b9-9bf2-bf20c0a9c3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae051516-3b68-4842-ace1-2a83c076b82d","keywords":null,"link":"/360/202004__trianonemlekev__schmidt_maria_nelkul__csendes_tarsak__az_elso_bekeev","timestamp":"2020. január. 24. 07:00","title":"Orbán utasítására lesz megúszós a Trianon-évforduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket a Metrovagonmas február végéig garanciálisan javítja. A BKV új felügyelőbizottsága a közbeszerzéstől az átvételig kivizsgálja a metrókocsik felújítását.","shortLead":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket...","id":"20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3513eb8-dbd8-451f-9073-5627111d86cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","timestamp":"2020. január. 22. 16:50","title":"Február végére javíthatják ki a legjobban szétrohadt metrókocsikat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korszerű biobankot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), és a felsőoktatási intézmény csatlakozik az európai biobankokat összefogó kutatási hálózathoz. ","shortLead":"Korszerű biobankot alakítanak ki a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), és a felsőoktatási intézmény csatlakozik...","id":"20200124_szte_biobank_szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4187ea82-6b66-4a7a-a8fa-2920cc87f416","keywords":null,"link":"/tudomany/20200124_szte_biobank_szeged","timestamp":"2020. január. 24. 10:03","title":"Biobankot nyitnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a41000-2701-4b31-8526-7ba6ef3a29ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szalayné Sándor Erzsébet szerint a kialakult helyzet elősegítheti az indulatok felerősödését.\r

