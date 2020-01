Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schmidt Zoltán és Halmi Tamás érdekeltségei lettek.","shortLead":"Schmidt Zoltán és Halmi Tamás érdekeltségei lettek.","id":"20200121_radio1_best_fm_meszaros_lorinc_kore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e408103-a6e6-4a5b-9e94-774225b46cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20200121_radio1_best_fm_meszaros_lorinc_kore","timestamp":"2020. január. 21. 16:10","title":"A Rádió 1 és a Best FM is Mészáros Lőrinc környezetéhez került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy appot készítettek, amellyel a szavazók megoszthatták érvénytelen voksaikat, melyeket a 2016-os kvótareferendum során adtak (volna) le. A magyar állam már 2018-ban is veszített az ügyben.","shortLead":"Egy appot készítettek, amellyel a szavazók megoszthatták érvénytelen voksaikat, melyeket a 2016-os kvótareferendum...","id":"20200120_Jogeros_a_Ketfarku_gyozelme_Strasbourg_nekik_adott_igazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea78dac9-5dac-484b-8147-4a19fb57f200","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Jogeros_a_Ketfarku_gyozelme_Strasbourg_nekik_adott_igazat","timestamp":"2020. január. 20. 19:35","title":"Jogerős a Kétfarkú győzelme, Strasbourg nekik adott igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f17a91-e173-46a2-b818-212f958749ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelöltek diadalmaskodtak a vasárnap tartott időközi önkormányzati választásokon. A voksolást azért kellett megrendezni, mert október 13-án szavazategyenlőség alakult ki az élen végzettek között. Budafok-Nagytétényben viszont a Fidesz-KDNP jelöltje került a képviselő testületbe.","shortLead":"A független jelöltek diadalmaskodtak a vasárnap tartott időközi önkormányzati választásokon. A voksolást azért kellett...","id":"20200119_Idokozi_onkormanyzati_valasztasok__a_fuggetlenek_es_a_civilek_jo_napja_Fideszdiadal_BudafokNagytetenyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92f17a91-e173-46a2-b818-212f958749ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762714bf-dfb7-4862-8780-f7c8f8c27c15","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Idokozi_onkormanyzati_valasztasok__a_fuggetlenek_es_a_civilek_jo_napja_Fideszdiadal_BudafokNagytetenyben","timestamp":"2020. január. 19. 21:28","title":"Időközi önkormányzati választások – a függetlenek és a civilek jó napja, Fidesz-diadal Budafok-Nagytétényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Luanda Leaks rávilágított arra, hogyan működött a nemzeti együttműködés rendszere Angolában. ","shortLead":"A Luanda Leaks rávilágított arra, hogyan működött a nemzeti együttműködés rendszere Angolában. ","id":"20200120_NER_angolai_modra_egymilliard_dollart_kovetelnek_a_volt_elnok_lanyan_es_vejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ae883d2-9d2d-4a04-bee8-ae15ee36f87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9833ff4-28d3-4cd0-a397-e510811edd5c","keywords":null,"link":"/kkv/20200120_NER_angolai_modra_egymilliard_dollart_kovetelnek_a_volt_elnok_lanyan_es_vejen","timestamp":"2020. január. 20. 18:48","title":"NER angolai módra: egymilliárd dollárt követelnek a volt elnök lányán és vején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Facebook eltemeti a másfél évvel ezelőtt bemutatott IGTV-t, az Instagramból ugyanis kivették a gombot, amellyel közvetlenül el lehet érni a hosszabb videókat.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Facebook eltemeti a másfél évvel ezelőtt bemutatott IGTV-t, az Instagramból ugyanis kivették...","id":"20200120_instagram_igtv_gomb_hosszu_video_az_instagramon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8831548-b06f-4a43-ab64-a51b58d7153f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e7c3d1-8787-4503-b7c6-83dab2883f36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_instagram_igtv_gomb_hosszu_video_az_instagramon","timestamp":"2020. január. 20. 09:03","title":"Önnél megvan még? Kivesznek egy gombot az Instagramból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Az egy éve elhunyt filmügyi biztos, üzletember és producer halála utáni időszakot szervezeti zűrzavar jellemezte, vezetők távoztak, a támogatásokról ítélkező szakmai Döntőbizottság kétszer lecserélődött, a Magyar Nemzeti Filmalap pedig meg is szűnt eddigi formájában. Megnéztük, hogy a Vajna halálát követő egy évben hogyan alakult át a filmgyártás struktúrája. ","shortLead":"Az egy éve elhunyt filmügyi biztos, üzletember és producer halála utáni időszakot szervezeti zűrzavar jellemezte...","id":"20200119_Mekkora_ur_maradt_Andy_Vajna_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5227ae3d-70cf-4c93-9136-d1a8605e670e","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Mekkora_ur_maradt_Andy_Vajna_utan","timestamp":"2020. január. 19. 20:00","title":"Hogyan boldogul ma a magyar filmgyártás Andy Vajna nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dead4fa7-afff-4230-a629-cedb75e81927","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilván azért, mert nem önként ugrott. Az állatvédők elítélték az incidenst. ","shortLead":"Nyilván azért, mert nem önként ugrott. Az állatvédők elítélték az incidenst. ","id":"20200120_Bungee_jumping_sertes_malac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dead4fa7-afff-4230-a629-cedb75e81927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c5a015-028d-467e-a241-70990622d25a","keywords":null,"link":"/elet/20200120_Bungee_jumping_sertes_malac","timestamp":"2020. január. 20. 11:46","title":"Hatalmas felháborodást váltott ki egy bungee jumpingozó sertés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pontos információk szivárogtatásáról ismert Twitter-felhasználó, Ishan Agarwal egy új képet tett közzé arról, milyen lesz a február 11-én érkező Galaxy S20 Ultra kameramodulja.","shortLead":"A pontos információk szivárogtatásáról ismert Twitter-felhasználó, Ishan Agarwal egy új képet tett közzé arról, milyen...","id":"20200120_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_kiszivargott_kep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b11d16f6-572b-4361-b07f-e99e6a9f5311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fa1110-78d7-4025-9b00-fc5f11703def","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_samsung_galaxy_s20_ultra_kamera_kiszivargott_kep","timestamp":"2020. január. 20. 11:33","title":"Ez már a végső? Újabb kép jelent meg a még be sem mutatott Galaxy S20 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]