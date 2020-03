Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc94ba4b-1a56-4810-9297-c9e4b467a26e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ausztria elutasítja azt a javaslatot, hogy a koronavírus-járvány által okozott károkat enyhítő intézkedéseket kötvénykibocsátással finanszírozzák, mivel véleménye szerint az csak egy újabb szuverén adósságválsághoz vezetne, ráadásul az Európai Stabilitási Mechanizmus elég forrással rendelkezik.","shortLead":"Ausztria elutasítja azt a javaslatot, hogy a koronavírus-járvány által okozott károkat enyhítő intézkedéseket...","id":"20200329_Elbukni_latszik_az_olaszok_otlete_a_gazdasagi_valsag_megoldasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc94ba4b-1a56-4810-9297-c9e4b467a26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3ffff9-b7c8-406e-8fc2-f3d8d856a6fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Elbukni_latszik_az_olaszok_otlete_a_gazdasagi_valsag_megoldasara","timestamp":"2020. március. 29. 16:33","title":"Elbukni látszik az olaszok ötlete a gazdasági válság megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e561c4d-f1c4-45ca-8449-c97611218688","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Munkahelyet váltani kicsit olyan, mintha útelágazáshoz érnénk. Dönteni kell: jobbra vagy balra induljunk tovább? Ha nem könnyű a döntés, esetleg hosszúra nyúlik a dilemma, vagy más miatt késlekedünk, könnyen sodródhatunk bele egyfajta depresszív spirálba. Lauter Adrienn tanácsadó szakpszichológust kérdeztük a témában, hogy milyen megküzdési stratégiákat ajánl ezekre az esetekre. \r

