[{"available":true,"c_guid":"22f07f86-650a-4edd-a5ad-b435e2cc6910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hatalmas pickup még az Egyesült Államokban is nagynak számít.","shortLead":"Ez a hatalmas pickup még az Egyesült Államokban is nagynak számít.","id":"20200615_video_6_kerekkel_es_800_loerovel_szaguld_az_amerikai_monstrum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22f07f86-650a-4edd-a5ad-b435e2cc6910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49260bcf-d485-44ff-91b5-92665ca73f6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_video_6_kerekkel_es_800_loerovel_szaguld_az_amerikai_monstrum","timestamp":"2020. június. 15. 09:21","title":"Videó: 6 kerékkel és 800 lóerővel száguld az amerikai monstrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","shortLead":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","id":"20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bc1552-6f53-4004-8798-ae17508f2e35","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","timestamp":"2020. június. 14. 10:51","title":"Egy elvetemült rajongót nem állíthat meg egy zárt kapus meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is gyorsuló ütemet mutat a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, méghozzá főként az ország nyugati részén. Most egy nap alatt az eddigi legtöbb, 753 új esetet regisztráltak.","shortLead":"Továbbra is gyorsuló ütemet mutat a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, méghozzá főként az ország nyugati...","id":"20200613_Ukrajnaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekmenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085461a0-61b7-4d64-9d84-2a5909c25839","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Ukrajnaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekmenye","timestamp":"2020. június. 13. 15:12","title":"Ukrajnában ismét rekordot döntött a fertőzöttek napi növekménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es PC-je, a OneMix 1S+.","shortLead":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es...","id":"20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a812ab6-36ca-40db-be1a-ea25a317a024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","timestamp":"2020. június. 14. 08:03","title":"Akár zsebre is vághatja ezt a windowsos PC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt rendőrökön kívül civilek is jelentkezhetnek iskolaőrnek. Középfokú végzettség elég lesz hozzá, a jelöleket pár hetes tanfolyamon képzik ki augusztusban.","shortLead":"Volt rendőrökön kívül civilek is jelentkezhetnek iskolaőrnek. Középfokú végzettség elég lesz hozzá, a jelöleket pár...","id":"20200613_kibol_lehet_iskolaor_iskolarendor_maruzsa_zoltan_elarulta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c859b0c8-5b9e-438e-9845-b7ba280c2e45","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_kibol_lehet_iskolaor_iskolarendor_maruzsa_zoltan_elarulta","timestamp":"2020. június. 13. 11:50","title":"Civilekből is lehetnek iskolaőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c619256-cb8a-40be-bc85-4e5511304adb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amit a kerékpáros csinált, az tilos és életveszélyes.","shortLead":"Amit a kerékpáros csinált, az tilos és életveszélyes.","id":"20200613_biciklis_m5_autopalya_eletveszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c619256-cb8a-40be-bc85-4e5511304adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29e7636-70ca-4c89-97ae-d522b07d4efc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_biciklis_m5_autopalya_eletveszely","timestamp":"2020. június. 13. 19:12","title":"Bringást videóztak az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82758cd3-f90d-47bb-b88f-92d8bb44bb6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A XV. kerületben úgy suhant át a piroson egy autó, mintha más nem is lenne az úton.","shortLead":"A XV. kerületben úgy suhant át a piroson egy autó, mintha más nem is lenne az úton.","id":"20200614_Tizenharom_masodpercen_mult_a_zebran_mobilozo_fiatal_elete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82758cd3-f90d-47bb-b88f-92d8bb44bb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc55e83-e407-4ac5-9ee9-6a9987ff2dc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Tizenharom_masodpercen_mult_a_zebran_mobilozo_fiatal_elete","timestamp":"2020. június. 14. 09:25","title":"Tizenhárom másodpercen múlt a zebrán mobilozó fiatal élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67759540-d480-49f5-b08c-44a4a0941e18","c_author":"","category":"cegauto","description":"A robbanás Sanghajtól délre történt egy gyorsforgalmi úton Wenling városában.","shortLead":"A robbanás Sanghajtól délre történt egy gyorsforgalmi úton Wenling városában.","id":"20200614_Felrobbant_egy_kamion_Kinaban_18_halott_189_serult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67759540-d480-49f5-b08c-44a4a0941e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c0009c-783b-4459-beaf-4871aa466dfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Felrobbant_egy_kamion_Kinaban_18_halott_189_serult","timestamp":"2020. június. 14. 10:17","title":"Felrobbant egy kamion Kínában, 18 halott 189 sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]