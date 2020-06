Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tulajdonost keresik a svájci hatóságok.","shortLead":"A tulajdonost keresik a svájci hatóságok.","id":"20200614_Valaki_vonaton_felejtett_nehany_aranyrudat_Svajcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a6338b-32bf-495c-9ca0-ce19514bd88f","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Valaki_vonaton_felejtett_nehany_aranyrudat_Svajcban","timestamp":"2020. június. 14. 14:13","title":"Valaki vonaton felejtett néhány aranyrudat Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Száraz Dénes ugrik be a helyére. A sorozatból szintén kiszálló Kovács Patrícia utódjáról még nincs hír.","shortLead":"Száraz Dénes ugrik be a helyére. A sorozatból szintén kiszálló Kovács Patrícia utódjáról még nincs hír.","id":"20200615_Megvan_Szabo_Kimmel_Tamas_utoda_a_Mintaapakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865c760d-b1cf-4541-a5eb-870b81087e4e","keywords":null,"link":"/kultura/20200615_Megvan_Szabo_Kimmel_Tamas_utoda_a_Mintaapakban","timestamp":"2020. június. 15. 09:46","title":"Megvan Szabó Kimmel Tamás utóda a Mintaapákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lámpákat programoztak át, sávok használatát módosították, felszedték a beton terelőelemeket az Üllői úton kialakított bringasávoknál.","shortLead":"Lámpákat programoztak át, sávok használatát módosították, felszedték a beton terelőelemeket az Üllői úton kialakított...","id":"20200613_Karacsony_Konnyitettuk_az_autos_kozlekedest_Budapesten_lampaprogram_savvaltas_kerekparsav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8113c18d-e8bb-483a-a017-999aa76c4104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f8dc30-48ac-4cbc-bd8f-e54f87c4f44a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_Karacsony_Konnyitettuk_az_autos_kozlekedest_Budapesten_lampaprogram_savvaltas_kerekparsav","timestamp":"2020. június. 13. 13:33","title":"Karácsony: Könnyítettünk az autós közlekedésen Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b3045-d662-491d-ae31-9a41155fb8de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Atlanta eddig is egyike volt azoknak az amerikai városoknak, ahol a tiltakozások tömegeket mozgósítottak.","shortLead":"Atlanta eddig is egyike volt azoknak az amerikai városoknak, ahol a tiltakozások tömegeket mozgósítottak.","id":"20200614_Felgyujtottak_az_atlantai_ettermet_ahol_rendorok_agyonlottek_egy_fekete_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583b3045-d662-491d-ae31-9a41155fb8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a420c9f-6a7a-4850-8376-833cdd73164a","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Felgyujtottak_az_atlantai_ettermet_ahol_rendorok_agyonlottek_egy_fekete_ferfit","timestamp":"2020. június. 14. 12:04","title":"Felgyújtották az atlantai éttermet, ahol rendőrök agyonlőttek egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76460d32-100b-4562-a09d-d4ff09ea46c0","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Újra kiírják a budapesti libegő átépítésének közbeszerzését. Egy érdeklődő szerint az önkormányzat annyira szűkre szabta a feltételeket, ami már a versenyt korlátozza. Az új libegő két év múlva lehet kész, de még meg kell egyezni a fővárossal, és kormányzati támogatás is kell.","shortLead":"Újra kiírják a budapesti libegő átépítésének közbeszerzését. Egy érdeklődő szerint az önkormányzat annyira szűkre...","id":"20200614_Az_onkormanyzat_toloszekek_es_biciklik_miatt_ujrazza_a_budai_libego_beszerzeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76460d32-100b-4562-a09d-d4ff09ea46c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ac5ba0-6256-49ab-aef8-8e567d6e8c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20200614_Az_onkormanyzat_toloszekek_es_biciklik_miatt_ujrazza_a_budai_libego_beszerzeset","timestamp":"2020. június. 14. 17:00","title":"Tolószékek és biciklik miatt késik a Zugligeti Libegő átépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a06562-9a79-465b-8f98-6f0a7a734a53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatalmas fa a vasárnapi viharban dőlt ki, de csak a szerencsén múlt, hogy az útra, és nem valakire.","shortLead":"A hatalmas fa a vasárnapi viharban dőlt ki, de csak a szerencsén múlt, hogy az útra, és nem valakire.","id":"20200615_bardoczi_sandor_fotajepitesz_veszelyes_fa_alkotmany_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a06562-9a79-465b-8f98-6f0a7a734a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610085e9-099b-4109-b446-517f87d413db","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_bardoczi_sandor_fotajepitesz_veszelyes_fa_alkotmany_utca","timestamp":"2020. június. 15. 11:34","title":"Budapest főtájépítésze szerint politikai okból nem lehetett kivágni a veszélyes Alkotmány utcai fát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1b5f9d-34ff-4fa6-be5a-bbdb0a924ea7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A King Crimson és Hollós Máté új lemezét ajánljuk. ","shortLead":"A King Crimson és Hollós Máté új lemezét ajánljuk. ","id":"202024_lemez__orok_butordarab_king_crimson_in_the_wake_of_poseidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de1b5f9d-34ff-4fa6-be5a-bbdb0a924ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6be728-fd27-4cc4-ae05-a20249c7cdde","keywords":null,"link":"/360/202024_lemez__orok_butordarab_king_crimson_in_the_wake_of_poseidon","timestamp":"2020. június. 13. 16:15","title":"Lemezajánló: Öreg rocker, nem vén rocker és szép versek formás zenébe öntve ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők úszhatják meg.","shortLead":"Nincs olyan része az országnak, ahol ne lehetne zivatar, a nagyobb felhőszakadást is csak a nyugati határ mentén élők...","id":"20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbad043-50b6-427a-92d4-7b4795eb8c71","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_vihar_felhoszakadas_omsz_idojaras","timestamp":"2020. június. 15. 07:50","title":"Újabb viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]