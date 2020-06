Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tesztüdülésre mennek németek ezrei Spanyolországba, parlamenti nagyüzem a héten, bomba formában Szoboszlai. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. Radar360: Viharkárok országszerte, európai vezetők a szobordöntések ellen
2020. június. 15. 08:00 A járványügyi korlátozások idején újrafelfedezett kerékpár válhat az európai városok fő közlekedési eszközévé. Milliárdokat szánnak az infrastruktúra fejlesztésére.
Haszna is volt a járványnak: biciklisparadicsommá válhatnak a nagyvárosok
2020. június. 15. 13:00 Eddig leginkább híres emberek meggyilkolása miatt döntött úgy az amerikai filmakadémia, hogy kegyeleti okokból nem tartja meg a díjátadó ünnepséget az eredetileg kitűzött időpontban, járvány eddig sosem tett keresztbe az Oscar-ceremóniának. A kelet-közép- és észak-európai megmérettetésen hat különböző kategóriában lehet pályázni, ezúttal már videós tartalommal is. A verseny három globális győztesét fejenként 3 millió forinttal és egy-egy csúcskategóriás telefonnal jutalmazzák. Magyarországon nemzeti nyertest is hirdet a vállalat. Elhalaszthatják a jövő évi Oscar-gálát is
2020. június. 15. 12:53

Idén harmadik alkalommal rendezi meg Next Image nevű nemzetközi mobilfotós versenyét a Huawei. Ma elindult a Huawei nagy mobilfotós versenye, várják a legjobb képeket
2020. június. 15. 19:33

Októberben kerül majd a boltok polcaira a Star Wars: Squadrons nevű játék, amelyben pilótaként apríthatjuk az ellenséget egyedül vagy barátainkkal közösen.
Megjött az új Star Wars-játék trailere, lenyűgöző látványt ígér a Squadrons
2020. június. 15. 19:03 A mentők nem tudták újraéleszteni. Meghalt egy nő, akit elsodort egy villámárvíz Tótvázsonyban
2020. június. 14. 18:38

A legtöbb esetben elutasította a feljelentést a rendőrség.
Csak egy ügy indult a bíróságon rémhírterjesztés miatt
2020. június. 15. 17:19

\r

Tudja, mit csinál a gyereke a számítógép előtt?
2020. június. 15. 20:00