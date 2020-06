Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e8e7c4e-812c-4870-a2e5-7cf3bf78a318","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Márciusban állt le az idény a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Márciusban állt le az idény a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200617_Ujraindul_a_nemzetkozi_teniszelet_augusztusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e8e7c4e-812c-4870-a2e5-7cf3bf78a318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90834229-6bae-4d07-ac22-6528e7b3628b","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Ujraindul_a_nemzetkozi_teniszelet_augusztusban","timestamp":"2020. június. 17. 21:19","title":"Újraindul a nemzetközi teniszélet augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és a Netflix, másnak egy 24 órás online táncmaraton jutott az eszébe a koronavírus-járvány okozta bezártságról. Kihirdették a MagentaFilm Magyar Mobilvideó Fesztivál shortlisteseit és nyertesét, mi pedig megmutatjuk ezek közül a kedvenceinket. A döntősök egy New York-i és egy cannes-i seregszemlére is kijutnak. ","shortLead":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és...","id":"20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a789980c-362f-4db1-9878-d73b4180fce7","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","timestamp":"2020. június. 17. 17:12","title":"Szorongásaink, unalmunk és függőségeink szemtanúja a mobiltelefonunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb92ab8-9cdf-42bd-8305-6aad9564aaab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A celebhírekkel fűszerezett színes-szagos kiadványból kétmillió magyar nyugdíjas tudhatja meg, hogy a kormány mennyire vigyázott rájuk a koronavírus-járványban és mennyire megbecsüli őket. ","shortLead":"A celebhírekkel fűszerezett színes-szagos kiadványból kétmillió magyar nyugdíjas tudhatja meg, hogy a kormány mennyire...","id":"20200616_Pont_JoKor_jott_egy_kulon_propagandamagazin_a_nyugdijasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb92ab8-9cdf-42bd-8305-6aad9564aaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7a8c0d-569d-487f-83db-f6f822878053","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Pont_JoKor_jott_egy_kulon_propagandamagazin_a_nyugdijasoknak","timestamp":"2020. június. 16. 12:54","title":"Propagandamagazint küldött az Államkincstár a nyugdíjasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ff0d5f-f258-40e9-a0bd-bc35c73022b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétféle megjelenéssel is felbukkant a Volkswagen Tiguan méretű elektromos újdonsága.","shortLead":"Kétféle megjelenéssel is felbukkant a Volkswagen Tiguan méretű elektromos újdonsága.","id":"20200618_Volkswagen_ID4_kemfotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41ff0d5f-f258-40e9-a0bd-bc35c73022b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b6cf10-1c43-4321-b95f-0a2f85098a35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_Volkswagen_ID4_kemfotok","timestamp":"2020. június. 18. 10:41","title":"Láthatóan rajtra kész a Volkswagen ID.4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Eddig optimista hipotézis volt, hogy a pedagógusok tudnának önállóbban, a mindenkori helyi feladatokhoz alkalmazkodva dolgozni, a távoktatás erre kézzelfogható bizonyítékot nyújtott. Széles körben megtapasztaltuk, hogy a hagyományos iskola számos tevékenységi formája felesleges, és kipróbáltunk új dolgokat, amelyek hatékonyabbnak tűnnek – állítja Csapó Benő oktatáskutató, akivel arról is beszélgettünk, miért fontos igazán a PISA-teszt eredménye.","shortLead":"Eddig optimista hipotézis volt, hogy a pedagógusok tudnának önállóbban, a mindenkori helyi feladatokhoz alkalmazkodva...","id":"20200616_CsapoBeno_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde174c6-3d8b-4fd7-91e5-3cd43d068ccc","keywords":null,"link":"/elet/20200616_CsapoBeno_interju","timestamp":"2020. június. 16. 15:10","title":"Ahol eleve hatékonyabb az iskola, ott jobban működik a távoktatás is – interjú Csapó Benővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f224428c-b558-45dd-afee-3b24eb1730bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ehhez Áder Jánosnak villámgyorsan alá kell írnia a kedden elfogadott jogszabályt.","shortLead":"Ehhez Áder Jánosnak villámgyorsan alá kell írnia a kedden elfogadott jogszabályt.","id":"20200616_Gulyas_Szerda_ejfelkor_veget_erhet_a_rendkivuli_jogrend_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f224428c-b558-45dd-afee-3b24eb1730bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb2d308-541c-4a39-aff5-211aadd3eed3","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Gulyas_Szerda_ejfelkor_veget_erhet_a_rendkivuli_jogrend_koronavirus","timestamp":"2020. június. 16. 14:27","title":"Gulyás: Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A vakcina hagyományosan nem jó üzlet, most mégis sok cég rohamtempóban, nagy kockázatokat bevállalva fejleszti a koronavírus oltóanyagát. Az ígéretek szerint nem akarnak nyerészkedni, sőt nyereséget se nagyon, legalábbis amíg a járvány tart. ","shortLead":"A vakcina hagyományosan nem jó üzlet, most mégis sok cég rohamtempóban, nagy kockázatokat bevállalva fejleszti...","id":"202006167Kitort_a_koronavirusaranylaz_de_ki_fogja_magat_betegre_keresni_rajta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9534b1a-c858-447b-b357-1595e6d61301","keywords":null,"link":"/kkv/202006167Kitort_a_koronavirusaranylaz_de_ki_fogja_magat_betegre_keresni_rajta","timestamp":"2020. június. 17. 11:15","title":"Kitört a koronavírus-aranyláz, de ki fogja magát betegre keresni rajta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hitelmoratóriumot választók nemcsak, hogy többet fizetnek a végén a banknak, de sok helyütt a hitel kiváltását is megnehezítik vagy akár meg is tiltják a számukra. ","shortLead":"A hitelmoratóriumot választók nemcsak, hogy többet fizetnek a végén a banknak, de sok helyütt a hitel kiváltását is...","id":"20200616_lehetoseg_hitelmoratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ec546f-0034-4988-8e7c-9e09d371adf2","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_lehetoseg_hitelmoratorium","timestamp":"2020. június. 16. 12:02","title":"Eleshetnek egy jó lehetőségtől a hitelmoratóriumot választók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]