[{"available":true,"c_guid":"1c5de580-3eca-4d09-972a-320d66053031","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miniszterelnök autója elé egy tüntető futott ki az útra.\r

","shortLead":"A miniszterelnök autója elé egy tüntető futott ki az útra.\r

","id":"20200617_Boris_Johnson_karambol_Jaguar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c5de580-3eca-4d09-972a-320d66053031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17b0098-ffa0-4ea5-9690-7639d249c4dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Boris_Johnson_karambol_Jaguar","timestamp":"2020. június. 17. 18:18","title":"Karambolozott Boris Johnson, egy embert letartóztattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vesék nagyobbak, a technika pedig frissebb lett, de a biturbó V8-as nem lett erősebb.","shortLead":"A vesék nagyobbak, a technika pedig frissebb lett, de a biturbó V8-as nem lett erősebb.","id":"20200617_hivatalos_itt_a_felfrissitett_bmw_m5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a453b0b-c023-480c-80d3-1f4e7eaaf67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c681d773-6302-446d-b9d4-a05396e783d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_hivatalos_itt_a_felfrissitett_bmw_m5","timestamp":"2020. június. 17. 07:59","title":"Hivatalos: itt a felfrissített BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af641c66-481a-45b4-9a3f-a902abdcd703","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A veszélyhelyzet végével megszűnnek az operatív törzs sokak által követett élő közvetítései. Az utolsó tájékoztatón a mémgyárosok munkáját is megköszönték, akik „elképesztő magasságba szöktek\". Mutatjuk, miket alkottak.","shortLead":"A veszélyhelyzet végével megszűnnek az operatív törzs sokak által követett élő közvetítései. Az utolsó tájékoztatón...","id":"20200617_operativ_torzs_muller_cecilia_memek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af641c66-481a-45b4-9a3f-a902abdcd703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e2cea8-857b-4a63-8df5-f14f20a2994e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_operativ_torzs_muller_cecilia_memek","timestamp":"2020. június. 17. 13:13","title":"Pörgesse át, van mit: ezek voltak a legjobb mémek az operatív törzsről és Müller Cecíliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes kérdéseket tettek fel, tudni akarják, azt is, hogy tényleg büszkék lennének-e egy elorzott múzeum megnyitóján.","shortLead":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes...","id":"20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ad065a-a52a-4d7a-aa25-94406edc78e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","timestamp":"2020. június. 17. 14:13","title":"Magyar tudósok tiltakoznak a Természettudományi Múzeum költözése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áprilisra az autók fele eltűnt az utakról a járvány miatt, az autópályamatrica-értékesítés a töredékére esett vissza az előző évhez képest.","shortLead":"Áprilisra az autók fele eltűnt az utakról a járvány miatt, az autópályamatrica-értékesítés a töredékére esett vissza...","id":"20200617_autopalya_matrica_ertekesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88595b3-c729-4d83-842e-3545a0111f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_autopalya_matrica_ertekesites","timestamp":"2020. június. 17. 10:31","title":"Brutálisan visszaesett tavasszal az autópálya-matricák eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","shortLead":"Brüsszel ugyan „nem küld” pénzt, de azért még mindig sikerül többet kifacsarni a meglévő programokból.","id":"20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b53005-cfc5-4f59-b5a7-588ca4406336","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_A_kormany_talalt_meg_50_milliard_forint_unios_tamogatast_a_gazdasag_ujrainditasara","timestamp":"2020. június. 18. 12:10","title":"A kormány talált még 50 milliárd forint uniós támogatást a gazdaság újraindítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5593e-69d6-40ae-8b68-54ed4dd2eacf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A jármű motorja is kiszakadt az ütközés nyomán. ","shortLead":"A jármű motorja is kiszakadt az ütközés nyomán. ","id":"20200618_Fotok_a_Soroksari_uti_balesetrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb5593e-69d6-40ae-8b68-54ed4dd2eacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372f87bd-f7e4-46e8-a4af-bfa80d8cfa6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_Fotok_a_Soroksari_uti_balesetrol","timestamp":"2020. június. 18. 09:22","title":"Fotókon a Soroksári úti súlyos baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóságok két tucat helyszínen csaphattak le az érintettekre.","shortLead":"A hatóságok két tucat helyszínen csaphattak le az érintettekre.","id":"20200617_szechenyi_kereskedelmi_bank_rendorseg_orizetbe_vetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c6e4fb-60fe-49ec-89c9-5d15bef193b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_szechenyi_kereskedelmi_bank_rendorseg_orizetbe_vetel","timestamp":"2020. június. 17. 12:57","title":"Index: Őrizetbe vette a rendőrség a bukott Széchenyi Bank egykori vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]