Újabb szobrokat rendelt a Magyar Nemzeti Bank a gigantikus állatszobrairól ismert Szőke Gábor Miklóstól – írja a G7.hu. Az MNB-Ingatlan Kft. két szobor elkészítésével bízta meg a szobrász cégét, a Dante Birodalom Kft.-t.

A szobrokat a Postapalotába szánják.

A lap szerint az egyik szobor címe az Arany dinamikája lesz ahol a művész lebegő, “elcsúsztatott aranyrudakkal formázná meg” a gazdaság dinamikáját. Az alkotás vége kilógna az utcára, pontosabban a Széll Kálmán térre. Az alapvetően acélból készült rudakat az MNB aranytartalékából aranyoznák be.

A másik szobor egy 7,2 méter hosszú és 4,5 méter magas csodaszarvas lesz majd, amit egy 6,5 méteres talapzatra emelnének az épületben.

Az MNB korábban az egykori Telekom-székházba, illetve elé is rendelt két hasonlóan gigantikus szobrot.

Akkor is – és most megint – külön kérték a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a szobrokat hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében szerezhessék be. A korábbi szobrokra 700 millió forintot szántak, az újabbak ára egyelőre nem ismert – olvasható a G7.hu-n.