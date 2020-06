Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban még tüntetést is szerveztek a 68 éves nő tette miatt.","shortLead":"Korábban még tüntetést is szerveztek a 68 éves nő tette miatt.","id":"20200618_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_kutyajat_autoja_moge_koto_balotaszallasi_asszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d9ec29-1552-47d4-be26-e73a514b614e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b422215a-c02f-481f-9c3e-4c5fc79d4f14","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Felfuggesztett_bortont_kapott_a_kutyajat_autoja_moge_koto_balotaszallasi_asszony","timestamp":"2020. június. 18. 15:42","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a kutyáját autója mögé kötő balotaszállási asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9193e5bd-88b5-4d2c-b9de-138cba4a88dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép számmal vannak Michelin-tányéros éttermek is a fővárosban.","shortLead":"Szép számmal vannak Michelin-tányéros éttermek is a fővárosban.","id":"20200619_michelin_guide_europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9193e5bd-88b5-4d2c-b9de-138cba4a88dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080b4779-09dd-4677-858f-0d5fb950598b","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_michelin_guide_europa","timestamp":"2020. június. 19. 18:14","title":"Megvan az új európai Michelin-kalauz, őrzik csillagaikat a budapesti éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77a7e12-5ed0-4eec-b16c-6eb269558280","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 18 éves lányt gázolt halálra a 22 éves fiatal Cegléden tavaly ősszel. A férfi lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, így kapott 3 évet és soha többé nem ülhet a volán mögé.","shortLead":"Egy 18 éves lányt gázolt halálra a 22 éves fiatal Cegléden tavaly ősszel. A férfi lemondott a tárgyaláshoz való...","id":"20200618_cegled_gazolas_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b77a7e12-5ed0-4eec-b16c-6eb269558280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98813d13-9ab3-4a39-b546-4a3baf407e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_cegled_gazolas_itelet","timestamp":"2020. június. 18. 20:40","title":"Három év fogházat kapott a ceglédi halálos gázolás elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"December 31-ig biztosított a tao-támogatás a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez.","shortLead":"December 31-ig biztosított a tao-támogatás a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez.","id":"20200618_Kozpenzbol_vedekezhetnek_a_jarvany_ellen_a_magyar_klubok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ccbbae5-715e-4c4b-96aa-18aa708c823a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa52bc6-5199-4464-b158-dc073f407a6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Kozpenzbol_vedekezhetnek_a_jarvany_ellen_a_magyar_klubok","timestamp":"2020. június. 18. 17:20","title":"Közpénzből védekezhetnek a járvány ellen a magyar sportklubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy éve jelentette be Szijjártó Péter, hogy Magyarország területet vásárolt Triesztben, ahol kikötőt és logisztikai központot létesít 60-100 millió euróért. Valójában az adásvétel mind a mai napig nem zárult le. A magyar projektcégnek viszont már van irodája Triesztben, az Isteni színjáték szerzőjéről elnevezett úton.","shortLead":"Egy éve jelentette be Szijjártó Péter, hogy Magyarország területet vásárolt Triesztben, ahol kikötőt és logisztikai...","id":"20200619_Kulugyminiszterium_trieszt_kikoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34baf69c-3b02-45c6-9e2f-8385bcf2c36b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Kulugyminiszterium_trieszt_kikoto","timestamp":"2020. június. 19. 11:00","title":"A koronavírus miatt nincs még Magyarországnak tengerpartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kuncsaftok sem lelkesednek a távolságtartásért.","shortLead":"A kuncsaftok sem lelkesednek a távolságtartásért.","id":"20200618_Tiltakoznak_a_gorog_szexmunkasok_a_jarvany_utan_bevezetett_szabalyok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86f94d15-4554-4986-8b09-b08f60cf9c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Tiltakoznak_a_gorog_szexmunkasok_a_jarvany_utan_bevezetett_szabalyok_miatt","timestamp":"2020. június. 18. 16:45","title":"Tiltakoznak a görög szexmunkások a járvány után bevezetett szabályok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség gyilkosságra gyanakszik, ismeretlen tettes ellen nyomoznak.","shortLead":"A rendőrség gyilkosságra gyanakszik, ismeretlen tettes ellen nyomoznak.","id":"20200618_Holtan_talaltak_egy_26_eves_ferfit_Fuzesabonyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f832356-ed99-40b8-a67b-95befdb95b70","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_Holtan_talaltak_egy_26_eves_ferfit_Fuzesabonyban","timestamp":"2020. június. 18. 16:40","title":"Holtan találtak egy 26 éves férfit Füzesabonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8debe2-3f1b-4de3-873a-0302ccc69d32","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A borúlátó közgazdász nem tartja kizártnak, hogy az amerikai elnök nem akar távozni akkor sem, ha veszít.","shortLead":"A borúlátó közgazdász nem tartja kizártnak, hogy az amerikai elnök nem akar távozni akkor sem, ha veszít.","id":"20200618_Roubini_szerint_nem_is_a_valsag_a_legnagyobb_baj_hanem_Trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe8debe2-3f1b-4de3-873a-0302ccc69d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e243c993-7523-499f-b036-7c8dd87fcaf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_Roubini_szerint_nem_is_a_valsag_a_legnagyobb_baj_hanem_Trump","timestamp":"2020. június. 18. 17:35","title":"Roubini szerint nem is a válság a legnagyobb baj, hanem Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]