[{"available":true,"c_guid":"2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik körbejárni, mit jelent forgatásokon, fotózásokon, és kamerák kereszttüzében felnőni. A rendező korábban maga is gyerekszínész volt, de első kézből szerzett tapasztalataival nem tolakszik az előtérbe, helyette többek között Milla Jovovich, Evan Rachel Wood, Henry Thomas és Mara Wilson beszélnek a történeteikről a felemás végeredményű filmben.","shortLead":"A showbiznisz gyermekei című dokumentumfilm eredeti fotók, interjúk és archív felvételek segítségével igyekszik...","id":"20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2abed3e3-bc76-42fc-8668-562b2bf54d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c701dc6-23a6-4ea5-a7ad-90810a5a102a","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Ha_a_felnottek_vilagaban_probalsz_eligazodni_hogyan_maradhatnal_gyerek_hbo","timestamp":"2020. július. 18. 17:00","title":"Ha a felnőttek világában próbálsz eligazodni, hogyan maradhatnál gyerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"567affcf-4890-4da5-b8b9-dbce4f4a3dfc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A három elgázolt gyalogost kórházba vitték.","shortLead":"A három elgázolt gyalogost kórházba vitték.","id":"20200719_Jardan_varakozo_gyalogosokat_gazolt_egy_auto_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=567affcf-4890-4da5-b8b9-dbce4f4a3dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25520c1d-00d7-46d3-9258-1c31b5adba04","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_Jardan_varakozo_gyalogosokat_gazolt_egy_auto_Budapesten","timestamp":"2020. július. 19. 11:50","title":"Járdán várakozó gyalogosokat gázolt egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9243bd37-9488-4f8e-9843-886d8bca6ec9","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Némi túlzással egy fillérjük sem maradt a balatoni önkormányzatoknak, miközben a kormány tőlük várja a belföldi turizmus fellendítését és a megnövekedett forgalom lebonyolítását.","shortLead":"Némi túlzással egy fillérjük sem maradt a balatoni önkormányzatoknak, miközben a kormány tőlük várja a belföldi...","id":"202029_balatonparti_arcok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9243bd37-9488-4f8e-9843-886d8bca6ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf8f1f7-9816-48c3-ad35-cba65ce06dfe","keywords":null,"link":"/360/202029_balatonparti_arcok","timestamp":"2020. július. 19. 08:15","title":"Letolt gatyával várják a turistarohamot a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cf0ca2-d747-4c32-add0-a00dadbadf6b","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Volt hova visszanyúlniuk a Szerb Antal „nemzetietlen” irodalomtörténetétől a romlatlan ifjúságot kivont karddal óvó újhazafiaknak. De manapság is ismerős lehet, ahogy az 1934-es első kiadása után nyolc évvel agresszív antiszemita támadássorozat indult a sajtóban a tragikus sorsú író azóta klasszikussá érett műve ellen.","shortLead":"Volt hova visszanyúlniuk a Szerb Antal „nemzetietlen” irodalomtörténetétől a romlatlan ifjúságot kivont karddal óvó...","id":"202029__szerb_antal__kilora_mertek__jobbra_tantorogva__nem_irodalmi_tortenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04cf0ca2-d747-4c32-add0-a00dadbadf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000f9979-62da-4b2e-8864-f20e189c6175","keywords":null,"link":"/360/202029__szerb_antal__kilora_mertek__jobbra_tantorogva__nem_irodalmi_tortenet","timestamp":"2020. július. 19. 12:00","title":"Zsidózás és könyvbezúzás: a magyar irodalomtörténet egyik szégyenteljes fejezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d581e7f-4680-4f00-b719-26c98664a3ca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap délután rajtolt el a 35. Magyar Nagydíj, amelyet a brit Lewis Hamilton nyert, beállítva Michael Schumacher egyik nagy rekordját. A brit a második az F1 történetében, aki egy pályán nyolcszor tudott nyerni.","shortLead":"Vasárnap délután rajtolt el a 35. Magyar Nagydíj, amelyet a brit Lewis Hamilton nyert, beállítva Michael Schumacher...","id":"20200719_Hamilton_nyert_a_Hungaroringen_es_utolerte_Schumachert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d581e7f-4680-4f00-b719-26c98664a3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9201273-5dc2-4381-81bf-ac33fe43281e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_Hamilton_nyert_a_Hungaroringen_es_utolerte_Schumachert","timestamp":"2020. július. 19. 16:56","title":"Hamilton nyert a Hungaroringen és utolérte Schumachert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ 26 leggazdagabb emberének akkora a vagyona, mint a lakosság szegényebbik felének összesen. Globális társadalombiztosításra és egészségügyi ellátásra van szükség, és talán globális alapjövedelemre az ENSZ-főtitkár szerint.","shortLead":"A világ 26 leggazdagabb emberének akkora a vagyona, mint a lakosság szegényebbik felének összesen. Globális...","id":"20200719_ENSZfotitkar_Be_kellene_vezetni_az_alapjovedelmet_tarthatatlan_az_egyenlotlenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d66a140a-b39c-46a9-86fa-b2547a881b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd16e541-7e1e-438c-8ede-a73e2118be5e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200719_ENSZfotitkar_Be_kellene_vezetni_az_alapjovedelmet_tarthatatlan_az_egyenlotlenseg","timestamp":"2020. július. 19. 08:16","title":"ENSZ-főtitkár: A karbonkibocsátást kellene megadóztatni, nem az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ea7db1-cb16-4a1c-9ad6-15af3e8cf10d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van amikor többet számít a jó lassulás, mint az ülésbe préselő gyorsulás.","shortLead":"Van amikor többet számít a jó lassulás, mint az ülésbe préselő gyorsulás.","id":"20200719_autos_reklamok_ahol_nem_a_0100_hanem_a_1000_a_lenyeg_polski_fiat_volvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ea7db1-cb16-4a1c-9ad6-15af3e8cf10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1c9092-7c87-44d8-aa17-01257cfc3ccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_autos_reklamok_ahol_nem_a_0100_hanem_a_1000_a_lenyeg_polski_fiat_volvo","timestamp":"2020. július. 19. 06:41","title":"Régi autók, amelyeknél nem a 0-100, hanem a 100-0 a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238","c_author":"HVG","category":"360","description":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak esetén pedig óhatatlanul beköltözik a lakásba az utca zaja. A problémát nem szünteti meg, de jelentősen mérsékelheti a szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem kutatóinak találmánya. ","shortLead":"Forgalmasabb utak mellett gyakran még becsukott nyílászárók mellett is beszűrődnek a hangok, nyitva hagyott ablak...","id":"202029_zajszures_otthon_ellentamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ca35d65-849f-48be-8deb-8c0b9e351238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3928724a-46ff-4312-b840-eb818b4b2a78","keywords":null,"link":"/360/202029_zajszures_otthon_ellentamadas","timestamp":"2020. július. 18. 16:15","title":"Ezt a zajszűrő ablakot forgalmas út mellett is ki lehet nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]