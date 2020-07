Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megrendezik a Strandok éjszakája nevű, már hagyományos eseményt több tucat fürdőhely részvételével.","shortLead":"Megrendezik a Strandok éjszakája nevű, már hagyományos eseményt több tucat fürdőhely részvételével.","id":"20200722_Hiaba_a_jarvany_jon_az_orszagos_ejszakai_strandparty","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbae76a9-7eb2-4aff-80a8-a43aba3befc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27de829-479d-42a2-8e35-db6577b328da","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_Hiaba_a_jarvany_jon_az_orszagos_ejszakai_strandparty","timestamp":"2020. július. 22. 11:54","title":"Hiába a járvány, jön az országos, éjszakába nyúló strandparty","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybevétel hiányzott az idei futamon.","shortLead":"A jegybevétel hiányzott az idei futamon.","id":"20200720_Magyar_Nagydij_forma1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d487a51-0fb4-49f3-a520-06ff1bf83fe0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Magyar_Nagydij_forma1","timestamp":"2020. július. 20. 20:56","title":"3 milliárd forint kieséssel járhatott az idei Magyar Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan akkumulátorral ruházna fel a Samsung egy új telefont, amely alapesetben táblagépekbe szokott kerülni.","shortLead":"Olyan akkumulátorral ruházna fel a Samsung egy új telefont, amely alapesetben táblagépekbe szokott kerülni.","id":"20200722_samsung_telefon_7000_mah_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c3f01c-29a0-4b3b-af60-711b64a0d4eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_samsung_telefon_7000_mah_akkumulator","timestamp":"2020. július. 22. 08:03","title":"Önnek meddig bírja a telefonja? 7000 mAh-s akkumulátor elég lenne bele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatóknak első alkalommal sikerült olyan vulkanikus struktúrákat azonosítaniuk a bolygón, amelyek geológiailag aktívak.","shortLead":"Kutatóknak első alkalommal sikerült olyan vulkanikus struktúrákat azonosítaniuk a bolygón, amelyek geológiailag aktívak.","id":"20200721_venusz_aktiv_vulkanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055a39a4-829b-40e3-89ed-37cb915cc2a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_venusz_aktiv_vulkanok","timestamp":"2020. július. 21. 15:03","title":"Most már bizonyítékunk is van arra, hogy a Vénusz tele van aktív vulkánokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ENSZ korábbi előrejelzésénél jóval kevesebb lehet a Föld lakossága az évszázad végére a The Lancet című orvosi folyóiratban megjelent elemzés szerint.","shortLead":"Az ENSZ korábbi előrejelzésénél jóval kevesebb lehet a Föld lakossága az évszázad végére a The Lancet című orvosi...","id":"20200722_kutatas_nepessegszam_tetozes_a_fold_lakossaga_nepesseg_populacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b52876-de61-4781-b943-3699e6906ed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_kutatas_nepessegszam_tetozes_a_fold_lakossaga_nepesseg_populacio","timestamp":"2020. július. 22. 11:03","title":"Egy új kutatás szerint 2064-ben fog tetőzni az emberek száma a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63915d31-e7a6-46ca-bec1-64aa6242dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamionban utazó emberek nem sérültek meg a balesetben.\r

","shortLead":"A kamionban utazó emberek nem sérültek meg a balesetben.\r

","id":"20200720_baleset_nyerges_vontato_allatszallitas_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63915d31-e7a6-46ca-bec1-64aa6242dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc1a6713-1efd-4eb2-b165-0b1c8912bb34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_baleset_nyerges_vontato_allatszallitas_tuzoltok","timestamp":"2020. július. 20. 12:45","title":"Húsz sertés pusztult el, amikor felborult egy nyerges vontató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij több bankszámláját is befagyasztották, majd milliókra perelték azok Kreml-közeli üzletemberek, akikről leleplező videót forgattak.","shortLead":"Alekszej Navalnij több bankszámláját is befagyasztották, majd milliókra perelték azok Kreml-közeli üzletemberek...","id":"20200721_navalnij_oroszorszag_korrupcio_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307643d8-b786-4cb3-b8dd-7b59cc93a494","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_navalnij_oroszorszag_korrupcio_putyin","timestamp":"2020. július. 21. 11:34","title":"Perek miatt zárja be korrupcióellenes alapítványát Putyin legismertebb kritikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romlik a helyzet több országban is, Romániában közel ezer fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt, Csehországban soha nem volt ennyire magas az aktív esetek száma. ","shortLead":"Romlik a helyzet több országban is, Romániában közel ezer fertőzöttet diagnosztizáltak egy nap alatt, Csehországban...","id":"20200721_Romania_Csehorszag_koronavirus_fertozottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3e51e4-9c55-40e1-99f2-3439c7f78cf7","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_Romania_Csehorszag_koronavirus_fertozottek","timestamp":"2020. július. 21. 15:23","title":"Romániában és Csehországban is rekordokat dönt a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]