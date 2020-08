Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0481577d-5423-4576-b276-67abe7e1aa63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új sportautó tulajdonosai képzeletben egy kicsit magukra ölthetik Ken Miles versenyzői overálját. ","shortLead":"Az új sportautó tulajdonosai képzeletben egy kicsit magukra ölthetik Ken Miles versenyzői overálját. ","id":"20200817_1966os_legendas_gyozelmere_emlekezik_a_ford_ezzel_az_uj_gt_sportkocsival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0481577d-5423-4576-b276-67abe7e1aa63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6398a32c-4267-421f-a4dd-715ce6a4dd98","keywords":null,"link":"/cegauto/20200817_1966os_legendas_gyozelmere_emlekezik_a_ford_ezzel_az_uj_gt_sportkocsival","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:21","title":"1966-os legendás győzelmére emlékezik a Ford ezzel az új GT sportkocsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal viszont jóval több alkalmazottjától válik meg a cég.","shortLead":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal...","id":"20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8f42f-fbb9-4841-bd4d-1761cecec283","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:03","title":"250 alkalmazottjától válik meg a Mozilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff819b75-6f20-442d-85fe-a8a888b93a87","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elizabeth Debicki játssza majd a walesi hercegnőt.","shortLead":"Elizabeth Debicki játssza majd a walesi hercegnőt.","id":"20200817_Kiosztottak_Diana_szerepet_a_The_Crown_utolso_ket_evadara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff819b75-6f20-442d-85fe-a8a888b93a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e577afa-2c5f-4b7e-9f87-c54beb38f5bd","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Kiosztottak_Diana_szerepet_a_The_Crown_utolso_ket_evadara","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:33","title":"Kiosztották Diana szerepét a The Crown utolsó két évadára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter jelentette be hétfőn, hogy \"a lengyel álláspontot\" támogatja Magyarország. Ez pedig az elnökválasztás megismétlése nemzetközi megfigyelők részvételével.","shortLead":"Szijjártó Péter jelentette be hétfőn, hogy \"a lengyel álláspontot\" támogatja Magyarország. Ez pedig az elnökválasztás...","id":"20200817_szijjarto_feheroroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62d982f-4ee3-4551-8163-2da81d6892c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_szijjarto_feheroroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:50","title":"A fehérorosz elnökválasztás megismétlését támogatja Magyarország is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Véget érhet egy fejezet. ","shortLead":"Véget érhet egy fejezet. ","id":"20200816_Messi_tavozik_Barcelonabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f85095-6709-4c80-b767-50d18f6b87d7","keywords":null,"link":"/sport/20200816_Messi_tavozik_Barcelonabol","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:24","title":"Sajtóhírek szerint Messi távozik Barcelonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8fc214-b704-4cea-86f8-c94e2b4e674f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Időgéppel várja a múzeum a látogatókat a nemzeti ünnepen.","shortLead":"Időgéppel várja a múzeum a látogatókat a nemzeti ünnepen.","id":"20200817_ludwig_muzeum_augusztus_20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fc214-b704-4cea-86f8-c94e2b4e674f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a94bed6-17a2-4f77-8187-5daee7ad3b95","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_ludwig_muzeum_augusztus_20","timestamp":"2020. augusztus. 17. 18:16","title":"Újranyit a Ludwig Múzeum augusztus 20-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d93b941-da66-4acb-ad3d-6ba079f94f24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mikor dönthet az új-zélandi Legfelsőbb Bíróság Kim Dotcom kiadatásáról, de a Megaupload atyja szerint az öt bíróból három biztosan a kiadatás mellett fog voksolni.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mikor dönthet az új-zélandi Legfelsőbb Bíróság Kim Dotcom kiadatásáról, de a Megaupload atyja...","id":"20200817_kim_dotcom_megaupload_birosag_kiadatas_uj_zeland_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d93b941-da66-4acb-ad3d-6ba079f94f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2105fba2-f3a6-49cc-9553-3b30a5898be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_kim_dotcom_megaupload_birosag_kiadatas_uj_zeland_egyesult_allamok","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:03","title":"Az internet fenegyereke szerint politikai döntés születik, ha kiadják őt Amerikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 24 szerbiai pályázat zárult le az elmúlt években, ebből 22-t nyert az üzleti kör.","shortLead":"Összesen 24 szerbiai pályázat zárult le az elmúlt években, ebből 22-t nyert az üzleti kör.","id":"20200817_elios_szerbia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ed67635-8cad-46bb-811f-18b24e6bab74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620396f3-9657-40f7-a57a-b7b357ae296d","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_elios_szerbia","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:58","title":"Egy év alatt 10 szerb közvilágítási tendert nyertek Elios-közeli cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]