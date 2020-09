Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky friss jelentése szerint a válaszadók 46%-a számára nem jelent problémát, hogy a lakótársaival megosztva használja a streaming szolgáltatásokat. Egyharmaduk (32%-uk) ugyanakkor nem biztos abban, hogy a fiókja biztonságban van, mivel nem ismeri a vele egy háztartásban élők digitális szokásait.","shortLead":"A Kaspersky friss jelentése szerint a válaszadók 46%-a számára nem jelent problémát, hogy a lakótársaival megosztva...","id":"20200905_kaspersky_streaming_szolgaltatasok_jelszo_megosztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e949a6-d384-433c-a706-52ff51acece6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_kaspersky_streaming_szolgaltatasok_jelszo_megosztasa","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:03","title":"Az előfizetők fele boldogan megosztja jelszavait a vele egy háztartásban élőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c47607c-608e-4c7b-b414-5791ba53d667","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz Nyomozó Bizottság jelentést készített a fehérorosz elnöknek a választás után történtekről.","shortLead":"A fehérorosz Nyomozó Bizottság jelentést készített a fehérorosz elnöknek a választás után történtekről.","id":"20200907_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_minszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c47607c-608e-4c7b-b414-5791ba53d667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2125b257-fdae-4a79-a613-852e95af0625","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_lukasenka_belarusz_feheroroszorszag_minszk","timestamp":"2020. szeptember. 07. 15:00","title":"Lukasenka: A tiltakozások hiányosságokat tártak fel a hatalmi szervekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f5ebc7-d79d-4642-ab53-056adbcd4946","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Börtönből szabadult Michael Cohen, ahova azért került, mert Donald Trump piszkos ügyeinek intézése közben nem egyszer átlépte a törvény határait. Most könyvvel örvendeztette meg volt főnökét, akinek a választási kampány idején a legkevésbé erre volt szüksége.","shortLead":"Börtönből szabadult Michael Cohen, ahova azért került, mert Donald Trump piszkos ügyeinek intézése közben nem egyszer...","id":"20200907_Trump_exugyvedje_az_elnok_rasszista_es_szexista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87f5ebc7-d79d-4642-ab53-056adbcd4946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c9c08c-aec5-4391-9936-f42fba39ab66","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_Trump_exugyvedje_az_elnok_rasszista_es_szexista","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:44","title":"Trump exügyvédje: az elnök rasszista és szexista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633786e8-f50b-453b-b076-d896aa76b17b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Öt hete ismét töretlenül emelkedik Olaszországban a fertőzöttek száma, tömegek tüntettek Rómában szombaton a fertőzés terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedések ellen. ","shortLead":"Öt hete ismét töretlenül emelkedik Olaszországban a fertőzöttek száma, tömegek tüntettek Rómában szombaton a fertőzés...","id":"20200906_Tobb_ezer_jarvanytagado_tuntetett_Romaban_maszk_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633786e8-f50b-453b-b076-d896aa76b17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36db34c0-4fe2-41df-a077-c5ce80841c86","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Tobb_ezer_jarvanytagado_tuntetett_Romaban_maszk_nelkul","timestamp":"2020. szeptember. 06. 08:14","title":"Több ezer járványtagadó tüntetett Rómában maszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704e2798-5944-41fd-a9c0-0acd77f64bf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund Tamás a legkirívóbbnak azt nevezte, hogy miniszteri döntéssel egy, a testület által utolsónak rangsorolt pályázat is támogatást kapott. ","shortLead":"Freund Tamás a legkirívóbbnak azt nevezte, hogy miniszteri döntéssel egy, a testület által utolsónak rangsorolt...","id":"20200906_Az_MTA_uj_elnoke_is_megdobbentonek_nevezte_ahogy_Palkovicsek_belenyultak_a_tudomanyos_palyazati_eredmenyekbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=704e2798-5944-41fd-a9c0-0acd77f64bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c815eadb-55ed-4f96-9597-bc388d8ce5d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_Az_MTA_uj_elnoke_is_megdobbentonek_nevezte_ahogy_Palkovicsek_belenyultak_a_tudomanyos_palyazati_eredmenyekbe","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:02","title":"Az MTA új elnöke is megdöbbentőnek nevezte, ahogy Palkovicsék belenyúltak a tudományos pályázati eredményekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94442a3-8505-408d-a898-df6f334004b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök megerősítették, hogy egy férfi meghalt, ketten súlyosan és még öten megsérültek a vasárnap hajnalban a Birminghamben történt késelés során.","shortLead":"A rendőrök megerősítették, hogy egy férfi meghalt, ketten súlyosan és még öten megsérültek a vasárnap hajnalban...","id":"20200906_Tobb_embert_is_megkeseltek_Birminghamben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f94442a3-8505-408d-a898-df6f334004b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ab6500-d109-4cef-8321-6057a903754f","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Tobb_embert_is_megkeseltek_Birminghamben","timestamp":"2020. szeptember. 06. 11:00","title":"Egy férfi meghalt a birminghami késelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bb139c-c971-4a13-b7a3-aff78ee509f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Japán már a soron következő, az országot esetlegesen sújtó, rekordméretű esőzésekre és hullámokra akarja felkészíteni a lakosait. ","shortLead":"Japán már a soron következő, az országot esetlegesen sújtó, rekordméretű esőzésekre és hullámokra akarja felkészíteni...","id":"20200906_200_ezer_embert_lakoltattak_ki_japanban_a_kozelgo_tajfun_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37bb139c-c971-4a13-b7a3-aff78ee509f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6aced2-557f-4e25-b7a9-30f34b69f9e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_200_ezer_embert_lakoltattak_ki_japanban_a_kozelgo_tajfun_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:14","title":"200 ezer embert lakoltattak ki Japánban a közelítő tájfun miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00394ce-bb44-48e4-8bf2-9d91787c66e8","c_author":"Csányi Nikolett - Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Több ezren alkottak élőláncot vasárnap, hogy így mutassák meg kiállásukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem függetlenségéért. A demonstrálók között megjelent Máté Gábort, Nagypál Gábort, Zsótért Sándort és Mácsai Pált kérdeztük arról, hogy mit jelenthet a nemzeti-keresztény színház, amelyet Vidnyánszky Attila számonkér az egyetem jelenlegi vezetőin. Videó. ","shortLead":"Több ezren alkottak élőláncot vasárnap, hogy így mutassák meg kiállásukat a Színház- és Filmművészeti Egyetem...","id":"20200907_Vidnyanszky_elkezdte_rendezni_az_otodik_felvonast_egy_tragediaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d00394ce-bb44-48e4-8bf2-9d91787c66e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d38753d-5986-4d3d-a6bd-07a3126d3328","keywords":null,"link":"/kultura/20200907_Vidnyanszky_elkezdte_rendezni_az_otodik_felvonast_egy_tragediaban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 06:30","title":"Mácsai: \"Hogy egy szerzőnek mi a világnézete, az nem egy színházi kérdés\" – videó az élőláncról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]