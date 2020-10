Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség álláspontja szerint a játékosokat egyelőre nem érinti a probléma.","shortLead":"A szövetség álláspontja szerint a játékosokat egyelőre nem érinti a probléma.","id":"20201013_izland_koronavirus_valogatott_europabajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afbe0ae-2630-46ad-ba57-9deae9af4681","keywords":null,"link":"/sport/20201013_izland_koronavirus_valogatott_europabajnoksag","timestamp":"2020. október. 13. 18:41","title":"Karanténba került az izlandi fociválogatott szakmai stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ellentétes irányú hatások mozgatják a nyersanyag árát.","shortLead":"Ellentétes irányú hatások mozgatják a nyersanyag árát.","id":"20201014_Masfel_eves_csucson_a_foldgaz_ara_mert_mindenki_hideg_telre_szamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb64cd13-e8ac-4f95-8b04-ef10af088c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5794a2-4250-4aad-b63c-81f1dfc4653e","keywords":null,"link":"/kkv/20201014_Masfel_eves_csucson_a_foldgaz_ara_mert_mindenki_hideg_telre_szamit","timestamp":"2020. október. 14. 12:40","title":"Másfél éves csúcson a földgáz ára, mert mindenki hideg télre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4ae03e-fba6-4068-a2d1-5a04c634d035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"1000 euró a támogatás és a kocsi állapotát, árát nem is vizsgálják.","shortLead":"1000 euró a támogatás és a kocsi állapotát, árát nem is vizsgálják.","id":"20201015_Hasznalt_elektromos_autokra_adnak_ingyenpenzt_a_franciaknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e4ae03e-fba6-4068-a2d1-5a04c634d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d250c1-e4a4-4bb7-a710-3f120c04d423","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_Hasznalt_elektromos_autokra_adnak_ingyenpenzt_a_franciaknal","timestamp":"2020. október. 15. 09:40","title":"Használt elektromos autókra is adnak ingyenpénzt a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b4631b-e492-4530-83b9-e0bb313d5e6f","c_author":"Orosz Anna","category":"360","description":"A tavaly ősszel megválasztott ellenzéki önkormányzati politikusok feladata – éppen a választók akaratából – túlmutat a klasszikus önkormányzati szerepeken, az önkormányzatiság nem kizárólag a helyi ügyek megoldásának terepe, írja szerzőnk, a Momentum alelnöke a 2019-es önkormányzati választások egyéves évfordulóján. 