Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakemberek most főleg a koronavírusos betegeket kezelik.","shortLead":"A szakemberek most főleg a koronavírusos betegeket kezelik.","id":"20201013_Gyakorlatilag_leallt_a_hepatitis_C_szurese_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb90fa08-8620-4ac8-9931-7ff902aa53b6","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Gyakorlatilag_leallt_a_hepatitis_C_szurese_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 13. 15:30","title":"Gyakorlatilag leállt a hepatitis C szűrése Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kormányzati dokumentum súlyos számokat emleget, de a november 1-i miséket és a karácsonyi vásárokat sem kell lemondani.","shortLead":"Egy kormányzati dokumentum súlyos számokat emleget, de a november 1-i miséket és a karácsonyi vásárokat sem kell...","id":"20201013_40_ezer_fertozott_koronavirus_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50cf575-0a68-447b-8b91-ea405e0b0fae","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_40_ezer_fertozott_koronavirus_kormany","timestamp":"2020. október. 13. 19:25","title":"40 ezer fertőzöttel számol a kormány novemberre, de meg lehet tartani az ünnepségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős könnyítéseket tartalmaz a kormány őszi adócsomagja, amelyet kedd délután nyújtott be az Országgyűlésnek a Pénzügyminisztérium. A javaslat alapján jövőre már az adóhatóság készítheti az áfabevallást is.","shortLead":"Jelentős könnyítéseket tartalmaz a kormány őszi adócsomagja, amelyet kedd délután nyújtott be az Országgyűlésnek...","id":"20201013_Itt_az_uj_adocsomag_kedvezobb_kivaszabalyok_adomentes_palinka_novekvo_cigarettaado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6ab97a-a20a-4223-9c8f-97510a660b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Itt_az_uj_adocsomag_kedvezobb_kivaszabalyok_adomentes_palinka_novekvo_cigarettaado","timestamp":"2020. október. 13. 19:38","title":"Itt az új adócsomag: kedvezőbb kiva-szabályok, adómentes pálinka, növekvő cigarettaadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román járványügyi adatok rosszabbak, mint a magyar, ezzel magyarázzák a döntést.","shortLead":"A román járványügyi adatok rosszabbak, mint a magyar, ezzel magyarázzák a döntést.","id":"20201014_romania_karantenkotelezettseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d823e48f-822b-49d7-b79d-f04b1b428ea1","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_romania_karantenkotelezettseg","timestamp":"2020. október. 14. 14:14","title":"Holnaptól nem kell karanténba vonulni a Magyarországról Romániába utazóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29db26b-33fe-4828-b119-42603deb1894","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt Mandur László az MSZP egykori politikusa, az Országgyűlés korábbi alelnöke, fotográfus, mérnök, közgazdász - írta a párt a Facebookon kedd este.","shortLead":"Elhunyt Mandur László az MSZP egykori politikusa, az Országgyűlés korábbi alelnöke, fotográfus, mérnök, közgazdász...","id":"20201014_mandur_laszlo_gyaszhir_orszaggyules_alelnok_mszp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a29db26b-33fe-4828-b119-42603deb1894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c62531-0650-4941-8969-b9bb25065c66","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_mandur_laszlo_gyaszhir_orszaggyules_alelnok_mszp","timestamp":"2020. október. 14. 07:24","title":"Elhunyt Mandur László, az Országgyűlés korábbi alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken az a büntetőper, amelyben Simonka György fideszes országgyűlési képviselőt és 32 társát bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolják. ","shortLead":"Megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken az a büntetőper, amelyben Simonka György fideszes országgyűlési képviselőt és 32...","id":"20201013_Mindent_tagadott_a_birosagon_Simonka_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aef867a-c107-4a92-b7d9-4fd9c1b8d1dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Mindent_tagadott_a_birosagon_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2020. október. 13. 14:03","title":"Mindent tagadott a bíróságon Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az államszocializmus utolsó évtizedeiben „koraszülött jóléti államnak” minősített Magyarország újabban egyre keményebben fogja vissza a szociális kiadásait – derül ki a gazdaságstatisztikai jelentésekből. ","shortLead":"Az államszocializmus utolsó évtizedeiben „koraszülött jóléti államnak” minősített Magyarország újabban egyre...","id":"202041_koraszulott_joleti_allam_visszabontvakibelezve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb1cf89-a932-4cdd-a6c8-13ae0001e165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228bda34-0a3a-47b7-9fa1-f0c6e323c046","keywords":null,"link":"/360/202041_koraszulott_joleti_allam_visszabontvakibelezve","timestamp":"2020. október. 14. 07:00","title":"A NER szociálpolitikája: a magasabb jövedelműeket segíti ki az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfe5ee8-7be0-4cde-9ff9-64d7d9af2a3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kölykeit védhette a puma a kirándulótól.","shortLead":"A kölykeit védhette a puma a kirándulótól.","id":"20201013_puma_tamadas_utah","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cfe5ee8-7be0-4cde-9ff9-64d7d9af2a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d88ddf9-244e-486b-a3e0-9618b6e9fc98","keywords":null,"link":"/elet/20201013_puma_tamadas_utah","timestamp":"2020. október. 13. 11:05","title":"Videóra vette egy túrázó, ahogy percekig üldözi egy kifejlett puma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]