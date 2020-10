Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f8f9b6a-a979-468f-8d9b-718d3ebc44f9","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az ilyen kampányok megütközést keltenek a német politikusokban, tapasztalataim szerint különösen a néppártiakban – mondja az ellene irányuló magyar kormányzati támadásokról Gerald Knaus, osztrák politikai elemző. Az Európai Stabilitási Kezdeményezés (ESI) vezetője diákként sokszor találkozhatott Orbán Viktorral, hiszen egy időben tanultak Oxfordban. Mi vezette a kormány ügyeletes ellenségét, hogy Ukrajnában tanítson, Boszniában dolgozzon és Berlinben találjon otthonra? Portréinterjú Gerald Knausszal.","shortLead":"Az ilyen kampányok megütközést keltenek a német politikusokban, tapasztalataim szerint különösen a néppártiakban –...","id":"20201021_Gerald_Knaus_Hogyan_lehetnenk_mi_Magyarorszagon_barmire_veszelyesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8f9b6a-a979-468f-8d9b-718d3ebc44f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a366a8-a019-4af4-924e-7d299fc3813e","keywords":null,"link":"/360/20201021_Gerald_Knaus_Hogyan_lehetnenk_mi_Magyarorszagon_barmire_veszelyesek","timestamp":"2020. október. 22. 07:00","title":"Gerald Knaus: Hogyan lehetnék Magyarországon bármire veszélyes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két apró, \"maszkos betörő\" garázdálkodott a kaliforniai Redwood City egyik bankfiókjában. ","shortLead":"Két apró, \"maszkos betörő\" garázdálkodott a kaliforniai Redwood City egyik bankfiókjában. ","id":"20201022_Mosomedvek_tortek_be_egy_bankba_Kaliforniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19da2c11-7a7c-498d-a38f-3b4a82b75ee5","keywords":null,"link":"/elet/20201022_Mosomedvek_tortek_be_egy_bankba_Kaliforniaban","timestamp":"2020. október. 22. 10:56","title":"Mosómedvék törtek be egy bankba Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nehezen vásárolnak most a malmok megfelelő, jó minőségű búzát a piacon, az árak a tonnánkénti 60 ezer forintot is elérik, helyenként pedig már meghaladják. Ez az aratás kezdete óta 20 százalékos áremelkedésnek felel meg – írja gabonakereskedői forrásokra hivatkozva a Világgazdaság szerdai száma.\r

","shortLead":"Nehezen vásárolnak most a malmok megfelelő, jó minőségű búzát a piacon, az árak a tonnánkénti 60 ezer forintot is...","id":"20201021_buza_liszt_ar_emelkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4984ba89-ab37-4695-a7fa-bbffbbadcf30","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_buza_liszt_ar_emelkedes","timestamp":"2020. október. 21. 05:44","title":"Drágul az étkezési búza, újra emelkedhet a liszt ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat szemüvegei növelik a kontrasztot, segítik az éleslátást, és kékfényszűrőjükkel csökkentik a szemek fáradását.","shortLead":"Kifejezetten játékosok számára fejlesztett speciális szemüveglencsékkel állt elő az Oakley. A Prizm Gaming sorozat...","id":"20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fa587f5-dee0-4878-af94-1a28fbd169a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191ee766-abfd-49ce-9d8e-82467595ee6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_oakley_prizm_gaming_szemuveg_gamereknek_esport","timestamp":"2020. október. 21. 07:03","title":"Ezeket a szemüvegeket azoknak tervezték, akik sokat játszanak a képernyő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6e43-4fc4-4deb-9bf6-c1939b46a0fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója. ","shortLead":"Megérkezett a VW Polo GTI és a Ford Fiesta ST új dél-koreai kihívója. ","id":"20201021_elvezetes_kis_meregzsak_ime_a_204_loeros_hyundai_i20_n","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6e43-4fc4-4deb-9bf6-c1939b46a0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6920486-d7d0-4d1a-88f3-056569ee239c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_elvezetes_kis_meregzsak_ime_a_204_loeros_hyundai_i20_n","timestamp":"2020. október. 21. 11:21","title":"Élvezetes kis méregzsák: íme a 204 lóerős Hyundai i20 N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették. Peter Madsent 2018-ban ítélték életfogytig tartó börtönre egy svéd újságíró megölése miatt.","shortLead":"Állítólag bombával fenyegetőzött, de a rendőrök alig egy kilométerre a börtöntől körbezárták, majd őrizetbe vették...","id":"20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5782089-4276-4c79-aae8-7c9975876443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f22c5af-3949-43e1-ac40-1720de345b1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_peter_madsen_szokesi_kiserlet_tengeralattjaro_dania","timestamp":"2020. október. 20. 14:41","title":"Szökni próbált a börtönből a dán tengeralattjárós gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány döntött így. A városvezetés tajtékzik, mert ez a beleegyezésük nélkül történt.","shortLead":"A brit kormány döntött így. A városvezetés tajtékzik, mert ez a beleegyezésük nélkül történt.","id":"20201020_koronavirus_manchester_nagybritannia_legmagasabb_keszultseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1190f18f-f5be-4aba-a9e5-3644bbafc1eb","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_koronavirus_manchester_nagybritannia_legmagasabb_keszultseg","timestamp":"2020. október. 20. 21:56","title":"A legmagasabb koronavírus-készültséget vezették be Manchesterben és környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c12ac6c-b7e3-43dc-941b-294664e4add9","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vashiány a leggyakoribb tápanyaghiány a világon. Mivel vasat a szervezetünk nem tud előállítani, állati és növényi eredetű táplálékainkkal vesszük magunkhoz. A vashiány a „kereslet-kínálat” egyensúlyának megbillenéséből fakad, és számos oka lehet: a nem megfelelő táplálkozás, a menstruáció, a terhesség, az emésztőrendszert érintő bajok vagy daganatos betegségek, sőt az intenzív sport vagy fogyókúra is előidézheti a kialakulását.\r

","shortLead":"A vashiány a leggyakoribb tápanyaghiány a világon. Mivel vasat a szervezetünk nem tud előállítani, állati és növényi...","id":"maltofer_20191105_vashiany_anemia_verszegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c12ac6c-b7e3-43dc-941b-294664e4add9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215cf4b3-ede2-4d61-8516-e4c198726127","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191105_vashiany_anemia_verszegenyseg","timestamp":"2020. október. 22. 07:30","title":"Gondolta volna? Minden negyedik ember vérszegény!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"}]