[{"available":true,"c_guid":"40a0b260-6fc9-48fc-8941-05876cc8f9a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer-ügy és uniós vétó az egyik, baloldali kamuvideók és drukkolás a vírusnak a másik oldalon – szópárbajjal kezdődött az Országgyűlés ülése hétfőn. A Demokratikus Koalíció képviselője ereszcsatornát vitt a Parlamentbe, a Jobbik pedig valószínűleg először kimondta az ülésteremben a \"gangbang\" szót. ","shortLead":"Szájer-ügy és uniós vétó az egyik, baloldali kamuvideók és drukkolás a vírusnak a másik oldalon – szópárbajjal...","id":"20201207_Szajer_parlament_orszaggyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40a0b260-6fc9-48fc-8941-05876cc8f9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb5f8e4-5dff-4ea8-b308-53087fcac412","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Szajer_parlament_orszaggyules","timestamp":"2020. december. 07. 11:40","title":"Busztenderrel vágott vissza a Szájer-ügyre a Fidesz a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint a férfi idült veseelégtelenségben szenvedett.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint a férfi idült veseelégtelenségben szenvedett.","id":"20201207_koronavirus_aldozat_20_eves_december_7_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84b3b85-2eb0-4dc9-ab0e-48329962e182","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_aldozat_20_eves_december_7_adatok","timestamp":"2020. december. 07. 10:11","title":"Egy 20 éves férfi is van az újabb magyar áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rossz kompromisszum drasztikus következményekkel járhat, kiderülhet, hogy az EU nem a jogállamiság alapján álló demokráciák klubja.","shortLead":"A rossz kompromisszum drasztikus következményekkel járhat, kiderülhet, hogy az EU nem a jogállamiság alapján álló...","id":"20201208_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee58bfc6-f9d0-4ad6-abc5-d2eb821d0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95840a3-2877-4700-8a6d-65477a920a71","keywords":null,"link":"/360/20201208_lapszemle","timestamp":"2020. december. 08. 08:10","title":"Financial Times-kommentár: Nem szabad rossz alkut kötni a magyar–lengyel párossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint az Asus beletenné a soron következő gamer telefonjába a Qualcomm új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 888-at. A készüléken lefuttatott első benchmark-teszt eredménye már ki is került az internetre.","shortLead":"A tervek szerint az Asus beletenné a soron következő gamer telefonjába a Qualcomm új csúcsprocesszorát, a Snapdragon...","id":"20201208_asus_rog_phone_5_telefon_geekbench_teszt_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d21388c-d421-4637-b9d9-7009e577859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_asus_rog_phone_5_telefon_geekbench_teszt_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2020. december. 08. 15:03","title":"Újabb telefont készít a játékosoknak az Asus, kiszivárogott a készülék teszteredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4819181f-e7f2-4190-b79c-2ddec4231f9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr meglepően nyugodtan reagálta le a helyzetet.","shortLead":"A sofőr meglepően nyugodtan reagálta le a helyzetet.","id":"20201207_Video_Felcsapodott_motorhaztetovel_ment_autos_a_4es_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4819181f-e7f2-4190-b79c-2ddec4231f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f379196-1787-480a-85b0-7a3a1a123bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_Video_Felcsapodott_motorhaztetovel_ment_autos_a_4es_uton","timestamp":"2020. december. 07. 08:38","title":"Videó: Menet közben csapódott fel egy autó motorházteteje a 4-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadafeb0-8578-4029-9b1e-f44f7fe39ec9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A jogállamiság miatti vétóról egyeztetnek.","shortLead":"A jogállamiság miatti vétóról egyeztetnek.","id":"20201208_Varatlanul_Varsoba_repult_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cadafeb0-8578-4029-9b1e-f44f7fe39ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86be9e8c-c8e4-468a-b0d7-304f840ff01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_Varatlanul_Varsoba_repult_Orban_Viktor","timestamp":"2020. december. 08. 16:57","title":"Váratlanul Varsóba repült Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek ellenére a korlátozásokat továbbra is érdemes fenntartani a Semmelweis Egyetem rektora szerint. ","shortLead":"Ennek ellenére a korlátozásokat továbbra is érdemes fenntartani a Semmelweis Egyetem rektora szerint. ","id":"20201208_merkely_koronavirus_plato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13c0daa-4941-4a88-aaa4-cae058d0e575","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_merkely_koronavirus_plato","timestamp":"2020. december. 08. 10:50","title":"Merkely: Platófázisba ért a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26bedf37-f759-47dc-99fe-11fc68f3a211","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjesztené a Galaxy márkanevet a Samsung, méghozzá egy olyan \"okos\" eszközre, ami segítene megkeresni elhagyott dolgainkat, de más feladat elvégzésére is lehetne használni.","shortLead":"Kiterjesztené a Galaxy márkanevet a Samsung, méghozzá egy olyan \"okos\" eszközre, ami segítene megkeresni elhagyott...","id":"20201207_samsung_smarttag_markanev_levedese_galaxy_eszkozok_keresese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26bedf37-f759-47dc-99fe-11fc68f3a211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9101b9-9b45-45a4-abf8-cd99868e9f60","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_samsung_smarttag_markanev_levedese_galaxy_eszkozok_keresese","timestamp":"2020. december. 07. 12:03","title":"Egy apró tárgy, ami bármit segít megkeresni – újdonság jöhet a Samsungtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]