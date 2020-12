Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","shortLead":"Az egy nap alatt elhunyt 160 ember között többen is az ötven év alatti korosztályba tartoztak. ","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10263f1e-25bd-458b-b07e-5c59a702c100","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_elhunytak","timestamp":"2020. december. 09. 10:54","title":"29 éves beteg is van a járvány újabb áldozatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d456fbc9-07fe-4a3b-b6da-8abdd47a2229","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csoportharmadik hely, így az Európa Liga-részvétel volt a tét a Bajnokok Ligája utolsó fordulójában.","shortLead":"A csoportharmadik hely, így az Európa Liga-részvétel volt a tét a Bajnokok Ligája utolsó fordulójában.","id":"20201208_Dinamo_Kijev_Ferencvaros_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d456fbc9-07fe-4a3b-b6da-8abdd47a2229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710fe1da-fdcd-4e19-abf0-6dc08ed4f64d","keywords":null,"link":"/sport/20201208_Dinamo_Kijev_Ferencvaros_elo","timestamp":"2020. december. 08. 20:56","title":"Dinamo Kijev – Ferencváros 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfb4b6c8-51e1-4a3b-befd-8bd6f00cdae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár a romló járványügyi helyzet miatt sürgetett kemény zárlatot a Bundestag előtt. Angela Merkel szerint már december közepén tanítási szünetet kell elrendelni és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen üzletek kivételével fel kell függeszteni a kiskereskedelem és a szolgáltatási ágazat működését.","shortLead":"A német kancellár a romló járványügyi helyzet miatt sürgetett kemény zárlatot a Bundestag előtt. Angela Merkel szerint...","id":"20201209_merkel_zarlat_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfb4b6c8-51e1-4a3b-befd-8bd6f00cdae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee2b5ab-8f13-49c6-a547-3c9d169962f5","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_merkel_zarlat_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 09. 14:24","title":"Merkel drámai beszédben jelentette be, hogy kemény zárlatra kell készülni Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor rutinos harcos az Európai Unióban, ám mérlege nem feltétlenül pozitív. Legutóbbi lépését az ellenzék egyértelmű vereségként láttatja, szakértők azonban arra is felhívják a figyelmet: menteni tudott ahhoz a javaslathoz képest, amelyet annyira igyekezett megakadályozni. ","shortLead":"Orbán Viktor rutinos harcos az Európai Unióban, ám mérlege nem feltétlenül pozitív. Legutóbbi lépését az ellenzék...","id":"20201210_eu_csucs_orban_viktor_fidesz_epp_mff_harc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49bd0914-a6c6-4e9a-8887-8776ab3aae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e3e081-deb5-468c-be0a-39634596b0ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_eu_csucs_orban_viktor_fidesz_epp_mff_harc","timestamp":"2020. december. 10. 06:30","title":"Orbán győzni megy Brüsszelbe, de van oka elbizakodottságra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba12c23c-88a0-4af5-afe8-d2cb5ba3a2f0","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Első nőként került Moldova élére Maia Sandu, aki az EU-hoz szeretné közelíteni az országát, és a korrupció elleni harcra építve nyerte meg az elnökválasztást.","shortLead":"Első nőként került Moldova élére Maia Sandu, aki az EU-hoz szeretné közelíteni az országát, és a korrupció elleni...","id":"202049_maia_sandu_amoldovai_uvegplafontoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba12c23c-88a0-4af5-afe8-d2cb5ba3a2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71034ee-aa56-4e88-90d7-cdfa3ef6890c","keywords":null,"link":"/360/202049_maia_sandu_amoldovai_uvegplafontoro","timestamp":"2020. december. 08. 16:00","title":"Szexista és sorosozó támadások ellenére lett EU-párti elnöknője Moldovának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"A homofóbia akkor is rossz, ha azt egy példás házasságban élő heteroszexuális képviseli, és akkor is, ha egy rejtőzködő homoszexuális. A kettő közti különbség ilyen értelemben érdektelen, írja szerzőnk. Ha egy politikus homofób uszító vagy fedezi pártja uszítását, éppen eleget tudunk róla, hogy kiérdemelje megvetésünket. Vélemény.","shortLead":"A homofóbia akkor is rossz, ha azt egy példás házasságban élő heteroszexuális képviseli, és akkor is, ha egy rejtőzködő...","id":"20201209_Roth_Elza_A_Szajer_ugy_valojaban_nem_kozugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4dbe576-44d3-4599-9eca-0e273535ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbeff37-7c86-499f-95a3-670e6c940607","keywords":null,"link":"/360/20201209_Roth_Elza_A_Szajer_ugy_valojaban_nem_kozugy","timestamp":"2020. december. 09. 17:00","title":"Róth Elza: A Szájer-ügy valójában nem közügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint az Asus beletenné a soron következő gamer telefonjába a Qualcomm új csúcsprocesszorát, a Snapdragon 888-at. A készüléken lefuttatott első benchmark-teszt eredménye már ki is került az internetre.","shortLead":"A tervek szerint az Asus beletenné a soron következő gamer telefonjába a Qualcomm új csúcsprocesszorát, a Snapdragon...","id":"20201208_asus_rog_phone_5_telefon_geekbench_teszt_qualcomm_snapdragon_888","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d21388c-d421-4637-b9d9-7009e577859d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_asus_rog_phone_5_telefon_geekbench_teszt_qualcomm_snapdragon_888","timestamp":"2020. december. 08. 15:03","title":"Újabb telefont készít a játékosoknak az Asus, kiszivárogott a készülék teszteredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tervezett vakcinakísérlet során kétfajta koronavírus-oltást kapnának a vizsgálatba bevont brit önkéntesek. Arra kíváncsiak, hogy hatékonyabb-e, ha egy vakcinát egy másikkal kevernek.","shortLead":"Egy tervezett vakcinakísérlet során kétfajta koronavírus-oltást kapnának a vizsgálatba bevont brit önkéntesek. Arra...","id":"20201208_vakcinakiserlet_koronavirus_astrazeneca_pfizer_biontech_oxford_oltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5fb5c7-2cf8-44ac-8af7-77675077bf54","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_vakcinakiserlet_koronavirus_astrazeneca_pfizer_biontech_oxford_oltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 08. 14:05","title":"Új vakcinakísérlet indulhat a briteknél, az alanyok két különböző oltást kapnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]