[{"available":true,"c_guid":"2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a mobilokban dolgozó áramkörökről van szó, szinte mindenkinek a Qualcomm jut az eszébe. Hosszú ideig valóban ez a vállalat volt a legnagyobb chipgyártó ezen a területen, azonban az év harmadik negyedében váratlanul megelőzte nagy riválisa.","shortLead":"Ha a mobilokban dolgozó áramkörökről van szó, szinte mindenkinek a Qualcomm jut az eszébe. Hosszú ideig valóban...","id":"20201229_counterpoint_research_mediatek_a_vilag_legnagyobb_lapkakeszlet_gyartoja_2020_q3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cbc5cbe-993f-4c59-8a44-22d7d42a5a4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf592a2-b13c-468a-bd8e-f472cc415828","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_counterpoint_research_mediatek_a_vilag_legnagyobb_lapkakeszlet_gyartoja_2020_q3","timestamp":"2020. december. 29. 09:33","title":"Ismerje meg a nevet: a MediaTek a világ legnagyobb mobilchip-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett néhány mérést.","shortLead":"Bár a Solar Orbitert nem a Vénusz tanulmányozására tervezték, az egység a Naprendszerünk második bolygójánál is végzett...","id":"20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc7dcc1-a1d5-4560-875e-eb8d6fde4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708db3c7-8071-42d5-832e-490a652d8595","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_solar_orbiter_venusz_napszonda_urszonda","timestamp":"2020. december. 28. 18:03","title":"Először repült a Vénuszhoz a Naphoz küldött űrszonda, adatokat is küldött a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250d0c36-ef35-44c8-be45-d0a9929fd66f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Los Angelesben több alkalommal is jetpackkel repült valaki a helyi repülőtér közelében, nem kis ijedtséget okozva ezzel. Elképzelhető, hogy most újra őt látták helyi pilóták.","shortLead":"Los Angelesben több alkalommal is jetpackkel repült valaki a helyi repülőtér közelében, nem kis ijedtséget okozva...","id":"20201229_jetpack_hatiraketa_video_pilota_los_angeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=250d0c36-ef35-44c8-be45-d0a9929fd66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7524990-f2bd-4881-8684-18dbb46df4d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_jetpack_hatiraketa_video_pilota_los_angeles","timestamp":"2020. december. 29. 12:03","title":"Megint repült a jetpackes őrült Los Angelesben, most 1 kilométeres magasságban száguldott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a mezei felhasználóknak, a technológiai iparban dolgozóknak is illik éberen internetezniük. A GoDaddynél ez azonban nem mindenkire igaz.","shortLead":"Nemcsak a mezei felhasználóknak, a technológiai iparban dolgozóknak is illik éberen internetezniük. A GoDaddynél...","id":"20201229_godaddy_tarhelyszolgaltatas_tarhely_adatvedelem_adathalaszat_karacsonyi_bonusz_pulykapenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5c49e1-d26f-4ed3-84fb-11028ed74616","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_godaddy_tarhelyszolgaltatas_tarhely_adatvedelem_adathalaszat_karacsonyi_bonusz_pulykapenz","timestamp":"2020. december. 29. 10:03","title":"Parádés módon vizsgáztatta saját dolgozóit egy nagy amerikai tárhelyszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfdd5e9-e1ea-468d-8299-11c00c818baa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt ember meghalt és többtucatnyian megsebesültek.","shortLead":"Öt ember meghalt és többtucatnyian megsebesültek.","id":"20201230_robbanas_lovoldozes_aden_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cfdd5e9-e1ea-468d-8299-11c00c818baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdb2b64-ac39-40a0-bfb7-9eeb92606d62","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_robbanas_lovoldozes_aden_repuloter","timestamp":"2020. december. 30. 14:35","title":"Robbanások és lövöldözés volt az ádeni repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány adott is, meg nem is az orvosoknak, a közalkalmazottaknak és az ellenzéknek pedig keményen odacsapott. Az év utolsó negyedének eseményösszefoglalója.","shortLead":"A kormány adott is, meg nem is az orvosoknak, a közalkalmazottaknak és az ellenzéknek pedig keményen odacsapott. Az év...","id":"202051_oktober_6_duhito_eutorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbe1eaf2-b1aa-43e2-8bda-effe3c718510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f962409c-0fcb-4610-ab4c-eac0a70a2a24","keywords":null,"link":"/360/202051_oktober_6_duhito_eutorveny","timestamp":"2020. december. 30. 15:00","title":"Időközi Fidesz-sikertől Szájer bukásáig – 2020 Magyarország, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11282a62-a1e8-407d-ba6e-0bd2336671a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Aláírta az EU és Nagy-Britannia kapcsolatait szabályozó egyezményt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője és Charles Michel az Európai Tanács elnöke. Boris Johnson brit miniszterelnök is szerdán írja alá az egyezményt, melyet a londoni parlament minden bizonnyal megszavaz. ","shortLead":"Aláírta az EU és Nagy-Britannia kapcsolatait szabályozó egyezményt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője...","id":"20201230_Barnier_a_Brexit_is_bizonyitja_nem_jo_otlet_az_EU_elhagyasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11282a62-a1e8-407d-ba6e-0bd2336671a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f4a9d1-2ab4-42f7-a09e-477627767dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Barnier_a_Brexit_is_bizonyitja_nem_jo_otlet_az_EU_elhagyasa","timestamp":"2020. december. 30. 12:56","title":"Barnier: A Brexit is bizonyítja, nem jó ötlet az EU elhagyása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87159320-6d75-4e11-b288-c22f013dc903","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy tempónál is könnyedén halad.","shortLead":"Nagy tempónál is könnyedén halad.","id":"20201229_Megmutatta_mit_tud_a_nemet_autopalyan_a_vadonatuj_Mercedes_Sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87159320-6d75-4e11-b288-c22f013dc903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc08598b-f1e4-40a2-9430-3c34073e5a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_Megmutatta_mit_tud_a_nemet_autopalyan_a_vadonatuj_Mercedes_Sosztaly","timestamp":"2020. december. 29. 15:27","title":"Megmutatta, mit tud az autópályán a vadonatúj Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]