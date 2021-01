Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyorsan terjedő vírus miatt döntöttek az iskolák két hetes bezárásáról. ","shortLead":"A gyorsan terjedő vírus miatt döntöttek az iskolák két hetes bezárásáról. ","id":"20210101_london_koronavirus_jarvany_korhaz_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29273a2f-3caf-450d-b32f-ad00eff21644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272e5fe0-fd09-46b9-a801-27c91b7e9396","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_london_koronavirus_jarvany_korhaz_iskola","timestamp":"2021. január. 01. 20:24","title":"Londonban bezárják az általános iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sikerült megfékezni a járvány terjedését - büszkélkedett el a bolgár egészségügyi miniszter, miután az ünnepek alatt esett az aktív esetszám és az elhunytak száma.","shortLead":"Sikerült megfékezni a járvány terjedését - büszkélkedett el a bolgár egészségügyi miniszter, miután az ünnepek alatt...","id":"20201231_Bulgaria_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b6fa12-6c0d-4acf-8f6d-819beb6a635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7e6679-3272-461d-ad0a-2f12f14f678a","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Bulgaria_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 31. 20:23","title":"Bulgáriában napi 110 koronavírusos halottnál döntöttek úgy, hogy megnyitják az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő, azoknak, akik révén működött az ország a járványhelyzetben is.","shortLead":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő...","id":"20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bdd5c7-6507-41d7-9417-bf2643d759c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","timestamp":"2021. január. 01. 08:33","title":"Áder János: Ez az évforduló nem olyan, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem könnyű eligazodni a tengernyi információ között, ezért összegyűjtöttük, mit lehet most tudni a hazai oltáskampányról és a vakcinákról. ","shortLead":"Nem könnyű eligazodni a tengernyi információ között, ezért összegyűjtöttük, mit lehet most tudni a hazai...","id":"20201231_Tenyek_a_zavarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4c2b7c-7572-458a-8e5b-057cfd2afe7c","keywords":null,"link":"/360/20201231_Tenyek_a_zavarosban","timestamp":"2020. december. 31. 11:40","title":"Tények a zavarosban – kisokos a vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy az várható volt a tárgyalások szerdai sikertelensége után, 2020-ban nem sikerül eljutni minimálbér-egyezségig. A kormány azt ígéri, januárban folytatják a tárgyalást.","shortLead":"Ahogy az várható volt a tárgyalások szerdai sikertelensége után, 2020-ban nem sikerül eljutni minimálbér-egyezségig...","id":"20201231_minimalber_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f42de82-1f08-4215-9bcf-dc3d42fb0148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201231_minimalber_fizetes","timestamp":"2020. december. 31. 16:43","title":"Úgy megyünk neki 2021-nek, hogy fogalmunk sincs, mennyi lesz a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68600fba-4853-4604-a7f8-b8d1b3ada564","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 107 éves nőt köszöntött fel az olasz Lazio tartomány elöljárója.","shortLead":"Egy 107 éves nőt köszöntött fel az olasz Lazio tartomány elöljárója.","id":"20210102_1913ban_szuletett_most_beoltatta_magat_a_koronavirus_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68600fba-4853-4604-a7f8-b8d1b3ada564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9851d04-e6c4-47d6-8a84-387302373f42","keywords":null,"link":"/elet/20210102_1913ban_szuletett_most_beoltatta_magat_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 02. 08:37","title":"1913-ban született, most beoltatta magát a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában. Több órára lezárták az M1-est.","shortLead":"Egy ember meghalt ketten súlyosan megsérültek, amikor egy autó belehajtott egy útellenőrző teherkocsiba Győr irányában...","id":"20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7afe7b1-cdff-4a86-854b-74f1291b71ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdd373-b4d4-42fa-b078-355ccfa16e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Halalos_baleset_tortent_Babolnanal_teljes_utzar_az_M1esen_Gyor_fele","timestamp":"2021. január. 01. 09:15","title":"Halálos baleset történt Bábolnánál, teljes útzár volt az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69413ff2-daad-4e90-838b-54f9bdb3a56c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia műsorában semmi karcosat nem lehet várni a miniszterelnökről, Bagi Iván előadott hát egy nagyon gyenge Orbán-beszédet. ","shortLead":"A közmédia műsorában semmi karcosat nem lehet várni a miniszterelnökről, Bagi Iván előadott hát egy nagyon gyenge...","id":"20210101_Hogyan_ne_sertsuk_meg_egy_parodiaval_Orban_Viktort_Bagi_Ivan_bemutatta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69413ff2-daad-4e90-838b-54f9bdb3a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ed61fa-d9d1-44cd-9244-87eb57eb66a3","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Hogyan_ne_sertsuk_meg_egy_parodiaval_Orban_Viktort_Bagi_Ivan_bemutatta","timestamp":"2021. január. 01. 19:51","title":"Hogyan ne sértsük meg egy paródiával Orbán Viktort? Bagi Iván bemutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]