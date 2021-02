Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","shortLead":"A hűtés nélkül tárolt inzulin is megőrzi hatásosságát egy új kutatás szerint.","id":"20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38d456d-4037-4663-b419-388c553c6c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2e0d3a-14e9-41b8-aa3a-97b0632ffcb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_inzulin_hatasossaga_hutes_nelkul","timestamp":"2021. február. 07. 10:03","title":"Változás: nem kell hűteni az inzulint – közölték orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d8e479-3b80-4349-86f8-572fac5dff6f","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"\"Visszanézve micsoda baromság, hogy híresek leszünk és meg fogunk élni abból, ha az öcsém videót készít a főzéseimről\" – mondja Fördős Zé, akit 35 éves koráig olyan lámpaláz gyötört, hogy sosem hitte volna, hogy mások előtt szerepelni fog. Milyen felelősséggel jár az ismertség? Kell-e egészségesen főzni? Állást kell-e foglalni közéleti kérdésekben? És mi jó lehet egy világjárványban? Portréinterjú az RTL műsorvezetőjével.","shortLead":"\"Visszanézve micsoda baromság, hogy híresek leszünk és meg fogunk élni abból, ha az öcsém videót készít a főzéseimről\"...","id":"202105_fordos_ze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8d8e479-3b80-4349-86f8-572fac5dff6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797d0cbd-d673-42e6-bef3-205ab50cae2f","keywords":null,"link":"/360/202105_fordos_ze","timestamp":"2021. február. 06. 13:30","title":"Fördős Zé: \"Nem szégyellem, látom benne az üzletet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a9d2fb-269a-4464-b06f-a2d3daf51e2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, megelégelte az LG, hogy csak kevesen használhatják a Microsoft Your Phone alkalmazását. Elkészítette tehát saját, hasonló megoldását.","shortLead":"Úgy tűnik, megelégelte az LG, hogy csak kevesen használhatják a Microsoft Your Phone alkalmazását. Elkészítette tehát...","id":"20210207_lg_virtoo_telefon_es_szamitogep_osszekapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0a9d2fb-269a-4464-b06f-a2d3daf51e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77332992-dc4f-4e3b-afd7-680b05a61918","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_lg_virtoo_telefon_es_szamitogep_osszekapcsolasa","timestamp":"2021. február. 07. 16:03","title":"Ha LG telefonja van, tegye fel a számítógépére ezt a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688e42c6-9575-41ff-8128-b2c15812a0f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizakodó közleményt tett közzé az emberi erőforrások minisztériuma, de egyelőre csak annyi bizonyos, hogy apa és fia nyugszik a lepoglavai pálos kolostorban.","shortLead":"Bizakodó közleményt tett közzé az emberi erőforrások minisztériuma, de egyelőre csak annyi bizonyos, hogy apa és fia...","id":"20210206_Megvannak_a_Hunyadiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=688e42c6-9575-41ff-8128-b2c15812a0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6f414f-f527-4cec-9e94-85d166145f18","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Megvannak_a_Hunyadiak","timestamp":"2021. február. 06. 18:55","title":"Megvannak a Hunyadiak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat olvashatna, a koronavírus miatti gazdaságélénkítő csomagból pedig kikerülhet a szövetségi minimálbér-rendelkezés.","shortLead":"Joe Biden a CBS-nek arról is beszélt, hogy nem szeretné, ha Donald Trump a továbbiakban is hírszerzési tájékoztatókat...","id":"20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b22fc51-ca1f-4980-b0f8-d84932e8ff85","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_irani_atomalku_joe_biden_ali_hamenei","timestamp":"2021. február. 08. 05:56","title":"Iráni atomalku: egymástól várja az első lépést Washington és Teherán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ott lesz az ország legszélesebb vetítővászna.","shortLead":"Ott lesz az ország legszélesebb vetítővászna.","id":"20210208_Mozi_lesz_a_KOKI_bevasarlokozpontban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52745840-dfb5-4c21-aca0-0d043db3ba9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_Mozi_lesz_a_KOKI_bevasarlokozpontban","timestamp":"2021. február. 08. 11:38","title":"Mozi lesz a KÖKI bevásárlóközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon sok körzetben nincs háziorvos, a párt szerint ez jelenti a megoldást.","shortLead":"Nagyon sok körzetben nincs háziorvos, a párt szerint ez jelenti a megoldást.","id":"20210207_Mobil_oltoegysegeket_akar_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235690e1-98fc-496c-a51d-57e075f989ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Mobil_oltoegysegeket_akar_a_DK","timestamp":"2021. február. 07. 12:46","title":"Mobil oltóegységeket akar a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az időseknek enyhék a tüneteik.","shortLead":"Az időseknek enyhék a tüneteik.","id":"20210207_Megfertozodott_a_brit_virusmutacioval_egy_nemetorszagi_idosotthon_14_beoltott_lakoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c156e806-bea8-4eeb-85bf-18b13e039e79","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_Megfertozodott_a_brit_virusmutacioval_egy_nemetorszagi_idosotthon_14_beoltott_lakoja","timestamp":"2021. február. 07. 21:33","title":"Megfertőződött a brit vírusmutációval egy németországi idősotthon 14 beoltott lakója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]