[{"available":true,"c_guid":"ba29a28d-2000-477b-b273-eef45720765f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvóból kivált márka egyedi vonalvezetésű modellje nagyon rövid ideig volt gyártásban.","shortLead":"A Volvóból kivált márka egyedi vonalvezetésű modellje nagyon rövid ideig volt gyártásban.","id":"20210212_nem_tartott_sokaig_maris_bucsuzik_a_polestar_gyonyoru_hibrid_sportkupeja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba29a28d-2000-477b-b273-eef45720765f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c878ed-3dec-4c77-911b-c80ca7e1ba9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_nem_tartott_sokaig_maris_bucsuzik_a_polestar_gyonyoru_hibrid_sportkupeja","timestamp":"2021. február. 12. 11:21","title":"Nem tartott sokáig: máris búcsúzik a Polestar gyönyörű 619 lóerős hibrid sportkupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b671334-498f-4955-a1a9-4e6cbcb77458","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Nem elég a britek kilépése az EU-ból, még ez Erasmus-programot is otthagyták, pedig továbbra is rengeteg hallgató szeretne Nagy-Britanniában tanulni. Lengyel és magyar hallgatók ötletével foglalkozhat az Európai Parlament.","shortLead":"Nem elég a britek kilépése az EU-ból, még ez Erasmus-programot is otthagyták, pedig továbbra is rengeteg hallgató...","id":"20210213_Uj_cserediakprogramot_inditananak_hogy_a_brexit_utan_se_kelljen_10_milliot_fizetni_az_Angliaba_vagyo_hallgatoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b671334-498f-4955-a1a9-4e6cbcb77458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058ddb84-9e6c-42a5-b08e-da491d6f8324","keywords":null,"link":"/kultura/20210213_Uj_cserediakprogramot_inditananak_hogy_a_brexit_utan_se_kelljen_10_milliot_fizetni_az_Angliaba_vagyo_hallgatoknak","timestamp":"2021. február. 13. 09:02","title":"Új cserediákprogramot indítanának, hogy a Brexit után se kelljen 10 milliót fizetniük az Angliába vágyó hallgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039fd5b7-623f-43be-8fcc-709e2df1beed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Várhatóan még idén nyáron megnyit a felújított Somogy megyei bevásárlóközpont.","shortLead":"Várhatóan még idén nyáron megnyit a felújított Somogy megyei bevásárlóközpont.","id":"20210214_Korszerusitik_a_Kaposvar_Plazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039fd5b7-623f-43be-8fcc-709e2df1beed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6b6540-cd66-454b-9f95-3c81ee273725","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210214_Korszerusitik_a_Kaposvar_Plazat","timestamp":"2021. február. 14. 10:53","title":"Korszerűsítik a Kaposvár Plázát, még idén nyáron nyithat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5acc7cd2-0a38-4d60-9d47-db6480e96de4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Extrém magas radiokarbon szintek nyomait keresték több ezer éves faévgyűrűkben az a ETHZ AMS Zürich laboratórium és a debreceni Atommagkutató Intézet (Atomki) munkatársai. ","shortLead":"Extrém magas radiokarbon szintek nyomait keresték több ezer éves faévgyűrűkben az a ETHZ AMS Zürich laboratórium és...","id":"20210213_tobb_ezer_eves_faevgyuruk_debreceni_atommagkutato_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5acc7cd2-0a38-4d60-9d47-db6480e96de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c02e841-1f75-440b-96a3-0e3e96e297d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_tobb_ezer_eves_faevgyuruk_debreceni_atommagkutato_intezet","timestamp":"2021. február. 13. 14:03","title":"5400 éves faévgyűrűket vizsgáltak a debreceni Atommagkutató Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94cfa57e-1b54-45bf-b661-5a66b5022bda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A munkaterületek mellett jellemzően csak egy sáv használható.

","shortLead":"A munkaterületek mellett jellemzően csak egy sáv használható.

","id":"20210212_Tobb_helyen_szetfagyott_autopalyak_utburkolata_ideiglenes_lezarasok_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94cfa57e-1b54-45bf-b661-5a66b5022bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e652461c-8755-4177-8bcb-01ba79358a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Tobb_helyen_szetfagyott_autopalyak_utburkolata_ideiglenes_lezarasok_vannak","timestamp":"2021. február. 12. 16:21","title":"Több helyen szétfagyott az autópályák útburkolata, ideiglenes lezárások vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia egészségügyi hatóságok a koronavírus elleni, két komponensű oltóanyagokból csak egy dózis felvételét ajánlják azoknak, akik már átestek a Covid-19 betegségen. Franciaország az első ország, amely ilyen ajánlást tett.","shortLead":"A francia egészségügyi hatóságok a koronavírus elleni, két komponensű oltóanyagokból csak egy dózis felvételét ajánlják...","id":"20210212_franciaorszag_vakcina_dozis_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a861adf6-9274-45a5-a955-9ad77fd3114f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_franciaorszag_vakcina_dozis_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. február. 12. 20:35","title":"Francia orvosok szerint annak, aki már átesett a fertőzésen, elég egy oltás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007a69fd-e689-4f9d-9b9a-ab49f066b81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az összefogásban résztvevő pártok képviselői órákon keresztül részletezték, miben hibázott a kormány. ","shortLead":"Az összefogásban résztvevő pártok képviselői órákon keresztül részletezték, miben hibázott a kormány. ","id":"20210212_covid_2021_vizsgalobizottsag_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=007a69fd-e689-4f9d-9b9a-ab49f066b81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1489c2df-51cd-48de-9c9f-f5eef0a50c85","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_covid_2021_vizsgalobizottsag_ellenzek","timestamp":"2021. február. 12. 16:42","title":"Covid-vizsgálóbizottságot alapított az ellenzék, majd megállapították, hogy a kormány rosszul teljesít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b91548-4d75-42a1-8fe6-7b415c1f9914","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ők lesznek a miniszterelnök vezetésével megalakuló Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagjai. A pénzügyminiszter csak meghívott.","shortLead":"Ők lesznek a miniszterelnök vezetésével megalakuló Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagjai. A pénzügyminiszter csak...","id":"20210213_Nagy_Istvan_Stumpf_Lazar_es_Navracsics_hatarozza_meg_a_videkfejlesztesi_strategiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36b91548-4d75-42a1-8fe6-7b415c1f9914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ce0667-2c4b-4feb-855a-72211352ad07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Nagy_Istvan_Stumpf_Lazar_es_Navracsics_hatarozza_meg_a_videkfejlesztesi_strategiat","timestamp":"2021. február. 13. 09:22","title":"Nagy István, Stumpf, Lázár és Navracsics határozza meg a vidékfejlesztési stratégiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]