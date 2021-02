Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82590033-1990-486d-9e2b-c4c14cf92d05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház igazgatója is felmondott az SZFE-n, de az egyetem régi szellemiségét továbbvivő Freeszfe Egyesülettel sincs kapcsolata.","shortLead":"A Katona József Színház igazgatója is felmondott az SZFE-n, de az egyetem régi szellemiségét továbbvivő Freeszfe...","id":"20210213_Mate_Gabor_abba_fogom_hagyni_szfe_freeszfe_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82590033-1990-486d-9e2b-c4c14cf92d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d495e2a2-d58c-4cb9-964b-3f235ae28df9","keywords":null,"link":"/kultura/20210213_Mate_Gabor_abba_fogom_hagyni_szfe_freeszfe_egyesulet","timestamp":"2021. február. 13. 12:53","title":"Máté Gábor: Ezt a kört még végigfutom, utána biztos, hogy abba fogom hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e445741-c9b0-49f2-9948-918aeb81e72a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt a szerelmesek napját sem ünnepelhetjük úgy, ahogy korábban, de a pároknak így sem kell lemondaniuk az együtt töltött órákról: a Google szolgáltatásaival online is kikapcsolódhatunk.","shortLead":"A járvány miatt a szerelmesek napját sem ünnepelhetjük úgy, ahogy korábban, de a pároknak így sem kell lemondaniuk...","id":"20210212_google_kereso_valentin_nap_tippek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e445741-c9b0-49f2-9948-918aeb81e72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611a3b84-2b8f-44d0-b372-2b21f24c3e9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_google_kereso_valentin_nap_tippek","timestamp":"2021. február. 12. 18:03","title":"A Google-nek van néhány tippje, hogyan tegye kellemesebbé a Valentin-napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fce132-4464-45aa-b612-061c7a6542ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 4.0-ás programverzióhoz közeledik az itthon is népszerű VLC. A frissítés legalább egy szemmel látható újdonságot is hoz.","shortLead":"A 4.0-ás programverzióhoz közeledik az itthon is népszerű VLC. A frissítés legalább egy szemmel látható újdonságot is...","id":"20210212_vlc_medialejatszo_frissites_videolan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54fce132-4464-45aa-b612-061c7a6542ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63862378-e22d-499c-aa16-ba42612f1461","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_vlc_medialejatszo_frissites_videolan","timestamp":"2021. február. 12. 16:03","title":"Vadonatúj külsőt kap az egyik legnépszerűbb médialejátszó, a VLC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05f9967-60e0-4119-81b6-5c8f6df16b61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Végre megszűnik az azzal járó stressz, hogy a kutyus kabátkája nem illik a gazdiéhoz, és oda az összhang.","shortLead":"Végre megszűnik az azzal járó stressz, hogy a kutyus kabátkája nem illik a gazdiéhoz, és oda az összhang.","id":"20210213_Mar_a_kisallatainknak_is_vehetunk_ruhakat_az_egyik_nagy_divatcegtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c05f9967-60e0-4119-81b6-5c8f6df16b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9759e4-ede0-4075-ade9-883cda243fd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Mar_a_kisallatainknak_is_vehetunk_ruhakat_az_egyik_nagy_divatcegtol","timestamp":"2021. február. 13. 13:30","title":"Már a kisállatainknak is vehetünk ruhákat az egyik nagy divatcégtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú távon káros hatással lesz a gyermekekre a koronavírus miatti elszigeteltség, állítják gyermekvédelmi szervezetek. Mind a társas fejlődésük, mind a tanulmányaik terén visszavetheti a kicsiket a magányosan töltött időszak. A jelenség a legérzékenyebben azokat érintheti, akik szegény családban nőnek fel, és rossz esetben nemcsak az online tanulás feltételei nem adottak számukra, de meleg étel sem kerül az asztalukra most, hogy nem járnak iskolába. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Hosszú távon káros hatással lesz a gyermekekre a koronavírus miatti elszigeteltség, állítják gyermekvédelmi...","id":"20210212_Magany_lemaradas_gyermek_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f523ffb-34bd-42d9-84f0-6a0a1d050d34","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Magany_lemaradas_gyermek_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 12. 11:45","title":"Magány és lemaradás: Így érintheti a gyermekeket a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ harmadik leggazdagabb embere arról beszélt, tudja, hogy ő sem tökéletes, de akkor is mindent meg kell tenni a klímavédelemért. Ő például fenntartható üzemagyagot vesz a magángépébe.","shortLead":"A világ harmadik leggazdagabb embere arról beszélt, tudja, hogy ő sem tökéletes, de akkor is mindent meg kell tenni...","id":"20210213_Bill_Gates_Igen_en_is_maganrepulovel_jarok_a_klimakonferenciara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64de5197-ace0-485c-8b88-77769000b7b5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Bill_Gates_Igen_en_is_maganrepulovel_jarok_a_klimakonferenciara","timestamp":"2021. február. 13. 15:40","title":"Bill Gates: Igen, én is magánrepülővel járok a klímakonferenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerint a kínai ByteDance nem szeretne lemaradni az e-kereskedelemben folytatott versenyben a Facebooktól és a YouTube-tól, ezért többféle vásárlós funkcióval is kacérkodik a TikTokon.","shortLead":"A Financial Times szerint a kínai ByteDance nem szeretne lemaradni az e-kereskedelemben folytatott versenyben...","id":"20210213_tiktok_penz_bevetel_szponzor_hirdetes_termekarusitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95c60bb-28ce-43e2-a433-06a035e5ea60","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_tiktok_penz_bevetel_szponzor_hirdetes_termekarusitas","timestamp":"2021. február. 13. 16:03","title":"Új funkció jöhet a TikTokra, vásárlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Előzetes jóváhagyást kapott a Szputnyik V vakcina szerbiai gyártása, pontosabban csomagolása.","shortLead":"Előzetes jóváhagyást kapott a Szputnyik V vakcina szerbiai gyártása, pontosabban csomagolása.","id":"20210213_Szputnyik_vakcinagyar_indulhat_Szerbiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e292e629-423c-4874-8de7-6890a01c27eb","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Szputnyik_vakcinagyar_indulhat_Szerbiaban","timestamp":"2021. február. 13. 10:58","title":"Szputnyik vakcinagyár indulhat Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]