[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törzsőrmester azzal fenyegette meg a nőt, hogy vérfürdőt rendez, ha elveszíti a munkáját. \r

","shortLead":"A törzsőrmester azzal fenyegette meg a nőt, hogy vérfürdőt rendez, ha elveszíti a munkáját. \r

","id":"20210216_Felfuggesztett_borton_bantalmazas_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929e2780-1b38-4de4-ab2a-9cb50d88d6fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Felfuggesztett_borton_bantalmazas_rendor","timestamp":"2021. február. 16. 14:17","title":"Felfüggesztett börtönt kapott az élettársát bántalmazó rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaffa59-fa98-4d7a-80d9-846bb0481cf8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"„A magyar nemzet háláját és a kormány elismerését” tolmácsolta Richter Józsefnek, Kossuth- és Jászai Mari-díjas artistaművésznek az emberi erőforrások minisztere.","shortLead":"„A magyar nemzet háláját és a kormány elismerését” tolmácsolta Richter Józsefnek, Kossuth- és Jászai Mari-díjas...","id":"20210215_Jo_magyar_ember__Kasler_koszontotte_fel_Richter_Jozsefet_a_70_szuletesnapja_alkalmabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceaffa59-fa98-4d7a-80d9-846bb0481cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd060980-04ec-496d-8b73-700e7c5c65e8","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Jo_magyar_ember__Kasler_koszontotte_fel_Richter_Jozsefet_a_70_szuletesnapja_alkalmabol","timestamp":"2021. február. 15. 17:27","title":"„Jó magyar ember” – Kásler Miklós köszöntötte Richter Józsefet a 70. születésnapja alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e761f67e-93f2-43cf-95fc-1dfc1d48cfc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőtől elindult az legértékesebb oktatási és egészségügyi innovációkat támogató Richter Anna Díj közönségszavazása. A legtöbb szavazattal bíró csapat négymillió forint támogatást kap.



","shortLead":"Hétfőtől elindult az legértékesebb oktatási és egészségügyi innovációkat támogató Richter Anna Díj közönségszavazása...","id":"20210216_Kozbigyo_vagy_a_korhazi_dolgozok_jollete__elindult_a_kozonsegszavazas_a_Richter_Anna_Dijra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e761f67e-93f2-43cf-95fc-1dfc1d48cfc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7872adf-7e59-4a16-a845-c54f7bd9bbf1","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Kozbigyo_vagy_a_korhazi_dolgozok_jollete__elindult_a_kozonsegszavazas_a_Richter_Anna_Dijra","timestamp":"2021. február. 16. 09:59","title":"Közbigyó vagy a kórházi dolgozók jólléte? – indul a közönségszavazás a Richter Anna Díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy XI. kerületi szórakozóhely előtt italoztak. ","shortLead":"Egy XI. kerületi szórakozóhely előtt italoztak. ","id":"20210216_eletveszelyes_bantalmazas_xi_kerulet_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e413cd-04ee-4722-892f-a1e61fb42f21","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_eletveszelyes_bantalmazas_xi_kerulet_vademeles","timestamp":"2021. február. 16. 10:54","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki félholtra vert valakit, mert arccal előre ráesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b098a99-9c9d-41d6-8069-0819dc99cbee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Száz munkaóra és mintegy 70 ezer dollár elköltése után elkészült a világ legnagyobb PlayStation 5-öse, ami egyből Guinness-rekord is lett.","shortLead":"Száz munkaóra és mintegy 70 ezer dollár elköltése után elkészült a világ legnagyobb PlayStation 5-öse, ami egyből...","id":"20210217_playstation_5_rekord_zhc_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b098a99-9c9d-41d6-8069-0819dc99cbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4203f4-2fa7-4023-ac28-cd9dbc8cf556","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_playstation_5_rekord_zhc_video","timestamp":"2021. február. 17. 09:03","title":"Megépítették a világ legnagyobb PlayStation 5-ösét, játszani is lehet rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12208c2-cdf9-4727-bbd1-a7ae41ca2a5c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210217_Marabu_Feknyuz_Klubradio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c12208c2-cdf9-4727-bbd1-a7ae41ca2a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15428ffa-33aa-4f8a-96d3-de48ff5ee356","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_Marabu_Feknyuz_Klubradio","timestamp":"2021. február. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kolozsváron lehet majd először használt ruhát venni az Auchanban.","shortLead":"Kolozsváron lehet majd először használt ruhát venni az Auchanban.","id":"20210215_romania_hasznalt_ruha_auchan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfe462-3722-48d2-b21d-834e3e168390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cc4f70-cab6-4be1-b72e-6aa91d3f890b","keywords":null,"link":"/kkv/20210215_romania_hasznalt_ruha_auchan","timestamp":"2021. február. 15. 18:01","title":"Úgy tűnik, bejött az Auchannak, hogy használt ruhát árul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebb6cd14-c0d9-4211-be63-a8bc0587877e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz politikusától a Parlamentben kérdezte meg a jobbikos Szilágyi György, be kívánják-e tiltani az internetet.","shortLead":"A Fidesz politikusától a Parlamentben kérdezte meg a jobbikos Szilágyi György, be kívánják-e tiltani az internetet.","id":"20210215_Gulyas_Gergely_internet_szilagyi_gyorgy_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebb6cd14-c0d9-4211-be63-a8bc0587877e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3ebbf1-acc2-421f-9cdd-edda08cb450e","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Gulyas_Gergely_internet_szilagyi_gyorgy_parlament","timestamp":"2021. február. 15. 16:01","title":"Gulyás Gergely: Abszurd az internet korlátozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]