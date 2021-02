Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17a1b53c-2a97-4507-857a-18089418d5c1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Ceausescu-rezsim sírásójának és a maga szerepét szándékosan túlnagyító füllentőnek is nevezték a 92 éves korában az USA-ban elhunyt Ion Mihail Pacepát, a hírhedt román titkosszolgálat, a Securitate egykori tábornokát. Miközben túlélte, hogy a román diktátor vérdíjat tűzött ki rá, a koronavírus-fertőzéssel már nem tudott megbirkózni.","shortLead":"A Ceausescu-rezsim sírásójának és a maga szerepét szándékosan túlnagyító füllentőnek is nevezték a 92 éves korában...","id":"20210216_Meghalt_Pacepatabornok_Ceausescu_titkosszolgalatanak_legismertebb_aruloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a1b53c-2a97-4507-857a-18089418d5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa69b07-3698-4709-9d74-7a200257b839","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_Meghalt_Pacepatabornok_Ceausescu_titkosszolgalatanak_legismertebb_aruloja","timestamp":"2021. február. 16. 20:00","title":"Meghalt Ceausescu titkosszolgálatának legismertebb árulója, akire Carlos is hiába vadászott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ha a kormány egyedi döntéssel ítél oda költségvetési támogatást, mindig meg szokta nevezni azt az intézményt vagy szervezetet, amely a pénzt kapja.

","shortLead":"Ha a kormány egyedi döntéssel ítél oda költségvetési támogatást, mindig meg szokta nevezni azt az intézményt vagy...","id":"20210217_komolyzene_kormany_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945119b2-07e9-4b70-8c9d-1a6293949288","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_komolyzene_kormany_tamogatas","timestamp":"2021. február. 17. 07:28","title":"A kormány támogatja a komolyzenét 9 milliárddal, de nem tudni, kit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df253-ff78-4400-90a5-7c6e3a6c9225","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haragonics Sári és Dér Asia filmje március 11-étől elérhető. ","shortLead":"Haragonics Sári és Dér Asia filmje március 11-étől elérhető. ","id":"20210218_Magyar_szivarvanycsaladrol_szolo_dokumentumfilm_jon_az_HBOra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df253-ff78-4400-90a5-7c6e3a6c9225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fc65ab-2377-4b81-80c0-2919a6a13046","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Magyar_szivarvanycsaladrol_szolo_dokumentumfilm_jon_az_HBOra","timestamp":"2021. február. 18. 10:33","title":"Magyar szivárványcsaládról szóló dokumentumfilm jön az HBO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Kongresszusi aranyéremmel ismerik el Eugene Goodman őrmester érdemeit azért a helytállásáért, amellyel megakadályozta az ostoromlók betörését a kongresszus épületének üléstermébe, és így az ott tartózkodó szenátorok életét megmentette.","shortLead":"Kongresszusi aranyéremmel ismerik el Eugene Goodman őrmester érdemeit azért a helytállásáért, amellyel megakadályozta...","id":"20210218_Ujabb_kituntetest_kap_a_Capitolium_hose","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63260293-d5b8-4878-8b17-e85d7f4e1bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eda2662-97a1-4793-acde-7313d37f726a","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Ujabb_kituntetest_kap_a_Capitolium_hose","timestamp":"2021. február. 18. 10:15","title":"Újabb kitüntetést kap a Capitolium hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú interjúban beszélt arról FKA Twigs énekesnő, mit élt át abban az időszakban, amikor kapcsolatban volt Shia LaBeouf színésszel.","shortLead":"Hosszú interjúban beszélt arról FKA Twigs énekesnő, mit élt át abban az időszakban, amikor kapcsolatban volt Shia...","id":"20210218_FKA_Twigs_Shia_LaBoeuf_Elle_interju_vadak_bantalmazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e4bba4-819c-4f29-9094-c6c5ef0c75de","keywords":null,"link":"/elet/20210218_FKA_Twigs_Shia_LaBoeuf_Elle_interju_vadak_bantalmazas","timestamp":"2021. február. 18. 13:47","title":"FKA Twigs szerint Shia LaBeouf kutyákra lövöldözött, mert így akart felkészülni egy szerepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várhatóan néhány napig ott is marad, hogy megfigyeljék. ","shortLead":"Várhatóan néhány napig ott is marad, hogy megfigyeljék. ","id":"20210217_Fulop_herceg_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1c0c52-341b-4bb9-95d8-ef20aa22d938","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Fulop_herceg_korhaz","timestamp":"2021. február. 17. 15:37","title":"Fülöp herceg nincs jól, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A támogatást külön kérelem nélkül utalnák.","shortLead":"A támogatást külön kérelem nélkül utalnák.","id":"20210216_lettorszag_csalad_gyerek_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e899508-99c4-4336-9880-3e8b7d2be6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210216_lettorszag_csalad_gyerek_tamogatas","timestamp":"2021. február. 16. 21:53","title":"Gyerekenként 500 euró támogatást kapnak a lett családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2581926-b96b-4824-ab97-56cb025fd862","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Komolyan veszi a terjeszkedést Tatán a Hell-cégcsoport: luxusszálloda-fejlesztése mellett malmot venne az Öreg-tó partján. Miután azt az állam közpénzből rendbe hozta. Popovics Judit összellenzéki önkormányzati képviselő hűtlen kezelés gyanújával büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Komolyan veszi a terjeszkedést Tatán a Hell-cégcsoport: luxusszálloda-fejlesztése mellett malmot venne az Öreg-tó...","id":"20210217_Cifra_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2581926-b96b-4824-ab97-56cb025fd862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6761321-3612-4648-9b86-d2f7cee06c07","keywords":null,"link":"/360/20210217_Cifra_ugy","timestamp":"2021. február. 17. 13:00","title":"Közpénzből újulhat meg a tatai Cifra-malom, de nem tudni, kinek őröl majd ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]