Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Drámai helyzet alakult ki Szlovákiában, ahol a ragályosabb koronavírus-mutációk megjelenése miatt összeomlóban van az egészségügy: az összlakossághoz mérve a halottak száma északi szomszédunknál a legmagasabb és a kórházakban olyan rossz a helyzet, mint tavaly az olaszországi Bergamóban volt. Szlovákia működésbe hozta az EU polgári védelmi rendszerét és ennek részeként orvosokat és ápolókat kért az unió többi tagállamától.","shortLead":"Drámai helyzet alakult ki Szlovákiában, ahol a ragályosabb koronavírus-mutációk megjelenése miatt összeomlóban van...","id":"20210218_A_harmadik_hullam_terdre_kenyszeriti_a_szlovak_egeszsegugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e06f2ac-21f9-40cb-9475-c1b9ab304b04","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_A_harmadik_hullam_terdre_kenyszeriti_a_szlovak_egeszsegugyet","timestamp":"2021. február. 18. 18:00","title":"A járvány harmadik hulláma térdre kényszeríti a szlovák egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség őrizetbe vette egy 42 éves orvost, aki gyanú szerint hamis igazolásokat állított ki.\r

","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vette egy 42 éves orvost, aki gyanú szerint hamis igazolásokat állított ki.\r

","id":"20210219_Harminc_ember_kaphatta_meg_soron_kivul_a_koronavirus_elleni_vedooltast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ed440d-135d-49b9-ae1f-df71471def96","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Harminc_ember_kaphatta_meg_soron_kivul_a_koronavirus_elleni_vedooltast","timestamp":"2021. február. 19. 20:29","title":"Harminc ember kaphatta meg soron kívül a koronavírus elleni védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0540a7-f5a7-4358-9ca1-363765f1ebce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pinterest új funkciója egy komoly dilemma megoldásában segít: ugyan jó dolog online vásárolni kozmetikumokat, azonban nincs lehetőség a próbára. Ez változhat meg többek között a szemhéjpúderek esetében.","shortLead":"A Pinterest új funkciója egy komoly dilemma megoldásában segít: ugyan jó dolog online vásárolni kozmetikumokat, azonban...","id":"20210219_pinterest_szemhejpuder_kiprobalasa_kiterjesztett_valosagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a0540a7-f5a7-4358-9ca1-363765f1ebce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9204f6a-c7c8-4bdf-9272-5f785ec36a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_pinterest_szemhejpuder_kiprobalasa_kiterjesztett_valosagban","timestamp":"2021. február. 19. 12:03","title":"Kipróbáltuk a Pinterest új funkcióját: 4000-féle szemhéjpúder van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Heves megyében az öt évvel ezelőtti földárveréseken a területek több mint fele kilenc nagy érdekeltséghez került. A nyertesek között bankár, ügyész és szállodai menedzser is akadt.","shortLead":"Heves megyében az öt évvel ezelőtti földárveréseken a területek több mint fele kilenc nagy érdekeltséghez került...","id":"20210218_Angyan_Jozsef_heves_foldarveres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d1976-07d1-4dd7-bbb0-d63132c7fb8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_Angyan_Jozsef_heves_foldarveres","timestamp":"2021. február. 18. 12:03","title":"Ángyán József újabb jelentése: Hevesben bankár és szállodai menedzser is földbirtokos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen felpörögjön az iparág.","shortLead":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen...","id":"20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b73ecc-aa3f-4f05-afb0-0f8a59bb9400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","timestamp":"2021. február. 19. 13:55","title":"Kuponokkal pörgetnék fel a vendéglátást a nyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997bd4d3-7e5a-4d11-88c7-9e55cdc3e825","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Megakadályozhatták volna a novemberi bécsi terrortámadást az osztrák biztonsági szolgálatok, ha nem küzdenek belső káosszal és szervezeti fogyatékossággal – állapította meg a merényletről készült, hivatalos jelentés. ","shortLead":"Megakadályozhatták volna a novemberi bécsi terrortámadást az osztrák biztonsági szolgálatok, ha nem küzdenek belső...","id":"202107__becsi_terrortamadas__vizsgalat__letelefonalo_politikusok__sok_baba_kozt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997bd4d3-7e5a-4d11-88c7-9e55cdc3e825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1b0983-c080-41f3-84d4-e0e8525eec1f","keywords":null,"link":"/360/202107__becsi_terrortamadas__vizsgalat__letelefonalo_politikusok__sok_baba_kozt","timestamp":"2021. február. 18. 17:00","title":"Dermesztő hatósági hibák miatt történhetett meg a bécsi terrortámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a57450-e6a0-4183-96b6-a663b0eeb1f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Tottenham Hotspur 4-1-re nyert csütörtökön az osztrák Wolfsberger AC ellen a Puskás Arénában, a labdarúgó Európa-liga kieséses szakaszának első fordulójában.\r

\r

","shortLead":"A Tottenham Hotspur 4-1-re nyert csütörtökön az osztrák Wolfsberger AC ellen a Puskás Arénában, a labdarúgó Európa-liga...","id":"20210219_tottenham_hotspur_wolfsberger_ac_europa_liga_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40a57450-e6a0-4183-96b6-a663b0eeb1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fad13-00dc-41e3-8ed6-88cec3915845","keywords":null,"link":"/sport/20210219_tottenham_hotspur_wolfsberger_ac_europa_liga_puskas_arena","timestamp":"2021. február. 19. 05:29","title":"Magabiztos Tottenham-siker a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de0ef79-2f14-4063-abce-8c7d435b75fe","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Az utóbbi években annyira népszerű lett a lazac, hogy ha valahol nincs a kínálatban, akkor az a vendéglátóhely szinte szóra sem érdemes. Hogy mennyire kapós, azt pontosan tudták azok is, akik „elúsztattak” 250 tonnányit egy ausztrál halfeldolgozóból.","shortLead":"Az utóbbi években annyira népszerű lett a lazac, hogy ha valahol nincs a kínálatban, akkor az a vendéglátóhely szinte...","id":"20210219_A_nagy_lazaclopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1de0ef79-2f14-4063-abce-8c7d435b75fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d53984f-b48f-4091-a8e0-57fa235c1ef7","keywords":null,"link":"/elet/20210219_A_nagy_lazaclopas","timestamp":"2021. február. 19. 11:32","title":"A nagy lazaclopás: amikor az elkövetők túl pofátlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]