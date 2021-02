Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d184505-8595-4565-8790-f21916af0c36","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Akárki akárhogy is szeretné látni vagy láttatni, sem a zsidókat, sem a keresztényeket nem akarják helyhatósági üldözésnek alávetni a főváros VII. kerületében. Mindeközben vannak, akiket a hatalmi játszmák nem szippantanak be. Vélemény.","shortLead":"Akárki akárhogy is szeretné látni vagy láttatni, sem a zsidókat, sem a keresztényeket nem akarják helyhatósági...","id":"202107_sorstalansag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d184505-8595-4565-8790-f21916af0c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46000079-d0cb-4613-9b68-7feef4c98409","keywords":null,"link":"/360/202107_sorstalansag","timestamp":"2021. február. 19. 17:00","title":"Hont András: Sorstalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6911a7e-f208-4db1-8f9d-9facd82e4e7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagyméretű Ford F-150 pickup most éppen ilyen szempontból jön jól.","shortLead":"A nagyméretű Ford F-150 pickup most éppen ilyen szempontból jön jól.","id":"20210219_A_texasi_aramszunet_miatt_most_futesre_hasznaljak_a_hibrid_autokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6911a7e-f208-4db1-8f9d-9facd82e4e7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6164835-dd5f-4bd3-8b24-0a2040e9ae98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_A_texasi_aramszunet_miatt_most_futesre_hasznaljak_a_hibrid_autokat","timestamp":"2021. február. 19. 11:13","title":"A texasi áramszünet miatt most fűtésre használják a hibrid autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasónk kedden kapta meg a levelet, hogy krónikus betegként hamarosan beoltják. Azonban ő nem krónikus beteg, az oltási sorban sem következne. Mikor felhívta a háziorvosát, kiderült, ő nem tud semmiről.","shortLead":"Olvasónk kedden kapta meg a levelet, hogy krónikus betegként hamarosan beoltják. Azonban ő nem krónikus beteg...","id":"20210219_Hiaba_ertesitettek_levelben_nem_kap_oltast_fiatal_olvasonk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9091111c-47f3-4fd7-82ec-d73a6429ae7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Hiaba_ertesitettek_levelben_nem_kap_oltast_fiatal_olvasonk","timestamp":"2021. február. 19. 17:42","title":"Hiába értesítették levélben, nem kap oltást fiatal olvasónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen felpörögjön az iparág.","shortLead":"Legalább egy hét felkészülési idő kell a vendéglátósoknak az újranyitás előtt, és egy hónap ahhoz, hogy teljesen...","id":"20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87809a9c-7e0b-4103-a8c3-ebcc3910b6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b73ecc-aa3f-4f05-afb0-0f8a59bb9400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_vendeglatas_koronavirus_jarvany_nyitas_kupon","timestamp":"2021. február. 19. 13:55","title":"Kuponokkal pörgetnék fel a vendéglátást a nyitás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki, a többieket tanúként kezelik.","shortLead":"Már le is tartóztatták azt a férfit, akiért a rendőrök mentek. Két másik embert is gyanúsítottként hallgattak ki...","id":"20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad666d8-aa46-47b9-810a-61b823ebe0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_miskolc_prostitucio_szerencsejatek_drog","timestamp":"2021. február. 19. 19:36","title":"Illegális kártyapartin kaptak el egy prostituáltakat futtató férfit Miskolcon, összesen 15 embert állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszatért Németországba egy náci koncentrációs tábor egykori őre, aki több mint hatvan évig élt az Egyesült Államokban, ahonnan tavaly kiutasították - közölte a német szövetségi rendőrség egyik szóvivője szombaton.","shortLead":"Visszatért Németországba egy náci koncentrációs tábor egykori őre, aki több mint hatvan évig élt az Egyesült...","id":"20210220_Hatvan_ev_utan_zsuppoltak_vissza_Nemetorszagba_a_naci_taborort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a892112-81bc-4247-ba57-fc3cc3c05d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Hatvan_ev_utan_zsuppoltak_vissza_Nemetorszagba_a_naci_taborort","timestamp":"2021. február. 20. 17:19","title":"Hatvan év után zsuppolták vissza Németországba a náci táborőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztos szavazók között 50 százalékon áll a közös ellenzéki lista, 47-en a Fidesz–KDNP. Idő közben megerősödött a Jobbik, már a második legnépszerűbb párt az ellenzékben – derült ki a Závecz Research kutatásából.","shortLead":"A biztos szavazók között 50 százalékon áll a közös ellenzéki lista, 47-en a Fidesz–KDNP. Idő közben megerősödött...","id":"20210219_Zavecz_Research_januar_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c015a79-77ac-4d16-9ab6-e6194f0d4727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8277d42-acf1-4f6f-9f0d-946635af325d","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Zavecz_Research_januar_felmeres","timestamp":"2021. február. 19. 12:02","title":"Kicsit kopik a közös ellenzéki lista varázsa, de még így is veri a Fideszét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elsősorban telekommunikációval foglalkozó Sat-Trakt Kft. Szabadkán épít sörfőzdét, de hogy mennyiből, azt nem árulták el.","shortLead":"Az elsősorban telekommunikációval foglalkozó Sat-Trakt Kft. Szabadkán épít sörfőzdét, de hogy mennyiből, azt nem...","id":"20210219_sorfozde_topolya_futballklub_zsemberi_janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f00d66-513f-4728-8f94-f3577c87dfdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_sorfozde_topolya_futballklub_zsemberi_janos","timestamp":"2021. február. 19. 14:01","title":"Sörfőzdére kapott állami támogatást a topolyai futballklub tulajdonosának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]