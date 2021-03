Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Semmelweis Egyetem honlapjának beszélt a koronavírus elleni vakcina tesztjein dolgozó Bári Eszter a magyarországi egyetemi éveiről, arról, hogy hogyan került a bolygó másik felére, és a járvány elleni oltóanyag fejlesztéséről.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem honlapjának beszélt a koronavírus elleni vakcina tesztjein dolgozó Bári Eszter a magyarországi...","id":"20210303_novavax_koronavirus_vakcina_bari_eszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5db45f21-b84b-4a6b-b3f5-7e15d87e3af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c745e88c-d5ec-44b7-b653-18d2564b3694","keywords":null,"link":"/elet/20210303_novavax_koronavirus_vakcina_bari_eszter","timestamp":"2021. március. 03. 08:45","title":"Magyar kutató vezetésével tesztelték a Novavax koronavírus elleni vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a78522-c3f8-4c5b-a982-2f82a8b46c43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Balaton Brigád elnyerte a Berlinale Co-Pro Series nevű rendezvény díját. A rendezvényen a magyar kémthriller másik kilenc nemzetközi koprodukcióban érdekelt sorozattervvel versenyzett.\r

\r

","shortLead":"A Balaton Brigád elnyerte a Berlinale Co-Pro Series nevű rendezvény díját. A rendezvényen a magyar kémthriller másik...","id":"20210303_Oriasi_magyar_siker_a_Berlinalen_enyedi_ildiko_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a78522-c3f8-4c5b-a982-2f82a8b46c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9e2864-d3ed-4856-b87a-1681a336557f","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Oriasi_magyar_siker_a_Berlinalen_enyedi_ildiko_sorozat","timestamp":"2021. március. 03. 12:50","title":"Óriási magyar siker a Berlinalén: nyert Enyedi Ildikó új projektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Dózsa György Általános Iskolában pedig digitálisra áll át az oktatás.","shortLead":"A helyi Dózsa György Általános Iskolában pedig digitálisra áll át az oktatás.","id":"20210301_fertozott_covid_koronavirus_ovoda_bolcsode_digitalis_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb3cf1f-8923-457b-92cc-1bc7d986b319","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_fertozott_covid_koronavirus_ovoda_bolcsode_digitalis_oktatas","timestamp":"2021. március. 01. 21:08","title":"Az emelkedő fertőzésszám miatt bezárják az óvodákat Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c407c7aa-0268-447b-8eb1-1ab5e1d24717","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Pekingben feltételesen engedélyeztek a hatóságok egy olyan Covid–19 elleni oltóanyagot, amely minden korábbinál hosszabb védettséget adhat a vírus ellen – közölte a China Daily.","shortLead":"Pekingben feltételesen engedélyeztek a hatóságok egy olyan Covid–19 elleni oltóanyagot, amely minden korábbinál...","id":"20210302_A_kinaiak_allitjak_egy_uj_vakcinajuk_keteves_vedettseget_ad_a_koronavirussal_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c407c7aa-0268-447b-8eb1-1ab5e1d24717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7676bc4-4c41-4322-afea-eabe683d640c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_A_kinaiak_allitjak_egy_uj_vakcinajuk_keteves_vedettseget_ad_a_koronavirussal_szemben","timestamp":"2021. március. 02. 15:12","title":"A kínaiak állítják, egy új vakcinájuk kétéves védettséget ad a koronavírussal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A kormány kultúrharcának legfrissebb zsákmánya a Pécsi Országos Színházi Találkozó, amely nemcsak nevet vált, de végleg el is tűnhet a kínálatból. ","shortLead":"A kormány kultúrharcának legfrissebb zsákmánya a Pécsi Országos Színházi Találkozó, amely nemcsak nevet vált, de végleg...","id":"20210303_Ebben_a_formaban_megszunik_a_POSZT","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b339ccd-dc4e-499a-974d-2e3eb211c45e","keywords":null,"link":"/360/20210303_Ebben_a_formaban_megszunik_a_POSZT","timestamp":"2021. március. 03. 11:30","title":"Megszűnik a POSZT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB egy magánszemélytől vásárolta meg az alkotásokat.","shortLead":"Az MNB egy magánszemélytől vásárolta meg az alkotásokat.","id":"20210302_jegybank_mnb_festmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88f5240f-9cef-462b-8818-72b64c141ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef19610-1df4-4acd-816c-e14250f79795","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_jegybank_mnb_festmeny","timestamp":"2021. március. 02. 08:15","title":"Több mint félmilliárd forintért vásárolt képeket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1a354d-ce3d-47a8-8687-11325156bff7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Közönség és sztárok nélkül, online szakmai rendezvényekkel és vetítésekkel kezdődött hétfőn a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, a Berlinale. Kedden már egy magyar versenyfilmet is bemutatnak.\r

\r

","shortLead":"Közönség és sztárok nélkül, online szakmai rendezvényekkel és vetítésekkel kezdődött hétfőn a Berlini Nemzetközi...","id":"20210302_Kozonseg_es_sztarok_nelkul_kezdodott_a_Berlinale_de_van_ket_film_amiert_szurkolhatunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1a354d-ce3d-47a8-8687-11325156bff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3718d52-ba94-4f0d-ac0d-ef674eac22b0","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Kozonseg_es_sztarok_nelkul_kezdodott_a_Berlinale_de_van_ket_film_amiert_szurkolhatunk","timestamp":"2021. március. 02. 08:45","title":"Elkezdődött a legszomorúbb Berlinale, de van két film, amelyért szurkolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eedf03b1-c171-4ce2-90a7-56dfbe139cce","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Alig pár hónapja oltanak Magyarországon a koronavírus ellen, de máris egyre többen érzik azt, hogy türelmetlenek, irigylik azokat, akik már megkapták, aztán persze emiatt rossz érzésük lesz. Pedig a vakcinairigység természetes dolog, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne vele mit kezdeni. Ronthat azonban a helyzeten egy átláthatatlan oltási sorrend, és ha nem tudjuk, mikor kerülünk sorra. ","shortLead":"Alig pár hónapja oltanak Magyarországon a koronavírus ellen, de máris egyre többen érzik azt, hogy türelmetlenek...","id":"20210302_vakcinairigyseg_oltas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eedf03b1-c171-4ce2-90a7-56dfbe139cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee6a48a-5291-450d-b556-537afeedcb5f","keywords":null,"link":"/360/20210302_vakcinairigyseg_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 02. 06:30","title":"Az ország szép lassan elmerül a vakcinairigységben – és ezzel nincs is semmi baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]