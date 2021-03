Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerdától a közösségi közlekedési járatok tanszüneti menetrend szerint közlekednek.

","shortLead":"Szerdától a közösségi közlekedési járatok tanszüneti menetrend szerint közlekednek.

","id":"20210308_bkk_tanszunet_menetrend_valtozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc7766e-2954-4cac-864c-3bef78d5bec5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_bkk_tanszunet_menetrend_valtozas","timestamp":"2021. március. 08. 12:01","title":"Megint változik a BKK-járatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba69731-4ec4-4cc7-81ef-deba0c8eda12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A beszélgetést kiegészítő életképek egyikében futott bele a kamerába.","shortLead":"A beszélgetést kiegészítő életképek egyikében futott bele a kamerába.","id":"20210308_Par_masodpercre_Archie_is_feltunt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ba69731-4ec4-4cc7-81ef-deba0c8eda12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5a9813-a114-4c9d-a89a-86cf7e22f928","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Par_masodpercre_Archie_is_feltunt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujaban","timestamp":"2021. március. 08. 15:43","title":"Pár másodpercre Archie is feltűnt Harry herceg és Meghan Markle interjújában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén már több egyetemistát értesítettek a lap szerint.","shortLead":"A hétvégén már több egyetemistát értesítettek a lap szerint.","id":"20210308_koronavirus_tulterhelt_egeszsegugy_rezidensek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da81ac0-e2f7-4684-ad2e-2354b1bc864f","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_koronavirus_tulterhelt_egeszsegugy_rezidensek","timestamp":"2021. március. 08. 09:35","title":"Népszava: Már mozgósítják az orvostanhallgatókat az egészségügy túlterheltsége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerb Novak Djokovic immár rekordot jelentő 311. hetét kezdi az élen, ezzel lehagyta Roger Federert.","shortLead":"A szerb Novak Djokovic immár rekordot jelentő 311. hetét kezdi az élen, ezzel lehagyta Roger Federert.","id":"20210308_Fucsovics_Marton_vilagranglista_Top50","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62faa1d8-39d2-4b21-8399-d32d9ccc2edb","keywords":null,"link":"/sport/20210308_Fucsovics_Marton_vilagranglista_Top50","timestamp":"2021. március. 08. 21:26","title":"Fucsovics Márton ismét bekerült a világranglista Top50-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére, hogy az intézmény havi elszámolást küld az Emberi Erőforrások Minisztériumának.\r

","shortLead":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére...","id":"20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4a1364-be6c-422c-b7a3-f6eed576d613","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","timestamp":"2021. március. 07. 19:36","title":"Az egyik magánkórház már jelezte: ha nem lassul a járvány terjedése, 1-2 héten belül nem lesz szabad ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52f125-8579-4eed-92e9-37f2e1a934e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A raktár azt követően robbant be, hogy a közeli farmokon tűz keletkezett, a lángok pedig elérték a katonai bázist.","shortLead":"A raktár azt követően robbant be, hogy a közeli farmokon tűz keletkezett, a lángok pedig elérték a katonai bázist.","id":"20210309_loszerraktar_robbanas_barakk_egyenlitoi_guinea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd52f125-8579-4eed-92e9-37f2e1a934e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61ef604-1d73-4464-bb60-8eb881437aab","keywords":null,"link":"/vilag/20210309_loszerraktar_robbanas_barakk_egyenlitoi_guinea","timestamp":"2021. március. 09. 05:05","title":"Berobbant egy lőszerraktár Egyenlítői-Guineában, csaknem 100-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14758aa-f121-4db7-a460-f02095c61850","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Caviar gyakorta mutat be különleges Apple-eszközöket, melyeket arannyal is beborít. A legújabb példányokon már 1 kilónyi van.","shortLead":"A Caviar gyakorta mutat be különleges Apple-eszközöket, melyeket arannyal is beborít. A legújabb példányokon már 1...","id":"20210309_caviar_ipad_pro_almafa_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b14758aa-f121-4db7-a460-f02095c61850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c825bcd0-c7af-4fe0-9825-7d18c31c821f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_caviar_ipad_pro_almafa_arany","timestamp":"2021. március. 09. 11:03","title":"Egykilónyi arany van ezen az 55 milliós iPad Prón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422d7235-d13c-4f0e-b4b1-d62c30b33859","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az árverésre meghirdetett, majd onnan visszavont nyolcsoros vers hitelességét több József Attilával foglalkozó tudós szarkasztikusan vonta kétségbe. Még nem világos, lesz-e igazságügyi írásszakértői vizsgálat, amely kimondhatná, hogy hamisítványról van-e szó. \r

","shortLead":"Az árverésre meghirdetett, majd onnan visszavont nyolcsoros vers hitelességét több József Attilával foglalkozó tudós...","id":"202109_tundokles_es","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=422d7235-d13c-4f0e-b4b1-d62c30b33859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"936f0d27-8433-4287-9941-a6054cfa39b7","keywords":null,"link":"/360/202109_tundokles_es","timestamp":"2021. március. 07. 16:15","title":"\"Ők fogják ceruzámat\" – Írhatta-e József Attila a botrányt kavaró nyolcsorost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]